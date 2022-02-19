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Режисер "Олдбоя" зняв для Apple TV+ фільм на новенький iPhone

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Режисер у 2011 році зняв фільм на iPhone 4 - фото 1
Режисер у 2011 році зняв фільм на iPhone 4

Apple випустив фентезі-фільм про бойові мистецтва "Life Is But a Dream" ("Життя – це всього лише сон"). Він був повністю знятий на iPhone 13 Pro й iPhone 13 Pro Max.

Над картиною попрацював південнокорейський режисер Пак Чхан Ук, відомий завдяки стрічкам "Олдбой", "Порочні ігри" та "Крізь сніг". Про це пише Variety.

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"Life Is But a Dream" – це сюрреалістична історія, сюжет якої будується навколо весілля та похорону. Фільм починається з того, що трунар розкопує занедбану могилу, щоб дістати труну воїна Білої Куниці, яка загинула, рятуючи село. У фільмі поєднується бойовик, романтика, чорна комедія та традиційний корейський жанр пхансорі, який часто називають "корейською оперою".

  • Знімальна команда використовувала кілька функцій останніх моделей iPhone: кінематографічний режим, макрозйомку, нічний режим, надширококутну камеру, оптичну стабілізацію.

Life Is But a Dream, дивіться онлайн фільм, знятий на iPhone 13 Pro

Пак Чхан Ук уже мав досвід зйомки фільмів на iPhone. У 2011 році він зняв короткометражний фільм на iPhone 4 "Нічна рибалка". Згодом фільм отримав "Золотого ведмедя" на 61 Берлінському кінофестивалі.

"Life Is But a Dream" вийшов у рамках проєкту Apple "Знято на iPhone". Фільм можна подивитися на apple.com, у додатку Apple TV+ та на Apple Music.

Раніше Apple TV+ анонсував зйомки серіалу про Крістіана Діора та Коко Шанель "The New Look". Роль Крістіана Діора виконає актор Бен Мендельсон, а Коко Шанель – володарка премії "Оскар" Жюльєт Бінош.

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