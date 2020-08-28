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Привітання на День ангела Марії 2020 у прозі: побажання своїми словами
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28 серпня Марії відзначають свій День ангела. З нагоди цього свята ми підготували для вас найкращі привітання у прозі для іменинниць. Поздоровте своїх знайомих Марійок з їхніми іменинами.
Марія у перекладі з давньоєврейської мови означає "бажана". Свої іменини володарки цього імені відзначають кілька разів у рік: 8 січня, 19 лютого, 25 лютого, 14 квітня, 20 червня, 22 червня, 4 серпня, 28 серпня, 21 вересня, 14 жовтня, а також 4 грудня.
І ще: Вітальні картинки з Днем ангела Марії 2020:
Зібрали для вас привітання з іменинами Марії українською мовою у прозі та своїми словам, які подарують гарний настрій винуватицям свята. Надішліть Марусі найкращі поздоровлення:
Привітання Марії з іменинами у прозі
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Дорога моя Марусю! Ти чудова людина, яка випромінює щастя та дарує всім довкола любов. Я бажаю, щоб всесвіт повертав тобі це сторицею. Максимум радості, добра та позитивного настрою! З Днем ангела, люба!
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Наша мила і прекрасна Маріє! Бажаємо завжди виблискувати своєю багатогранністю і красою. Нехай любов і доброта у твоєму житті будуть щирими. Залишайся такою ж непохитною оптимісткою, ніколи не опускай рук і не дозволяй цього робити близьким. Бажаємо, щоб життя справедливо обдарувало тебе успіхом, тому що ти найчудовіша людина.
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Дорога Марія, від щирого серця тебе вітаю! Хочу побажати веселих сюрпризів і приємних несподіванок в житті, чудового настрою і відмінного самопочуття, впевненості в собі та квітучої краси, вічної любові та щирого щастя! Нехай кожен день твого життя задає ритм щастя і веселощів, щоб кожна твоя ідея була запорукою великого успіху і процвітання. Марія, нехай твоє серце безустанно вірить в диво, і це диво нехай неодмінно відбувається з тобою.
***
Марія, щиро вітаю! Бажаю, щоб твоє життя було запаморочливо захопливе та іскристо яскраве! Щастя тобі, справжнього кохання, прекрасних друзів, підтримки рідних. Нехай у тебе завжди буде гарний настрій, прекрасне самопочуття і повна задоволеність в душі! Бажаю завжди бути такою доброю, енергійною, веселою, сміливою, відвертою, дивовижною. Нехай кожен день служить для твоєї чарівної усмішки, нехай у твоєму житті буде і радість, і любов, і щастя, і удача.
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Марійко, бажаю тобі цвісти і пахнути, немов прекрасна квіточка! Залишайся королевою для свого улюбленого короля, адже ви неймовірно красива і гармонійна пара! Нехай у тебе в житті завжди буде міцна опора у вигляді рідних і друзів! Нехай всі твої мрії та бажання обов'язково збудуться! Нехай буде довгим і щасливим твій шлях по життю, нехай поруч завжди будуть дорогі серцю люди та вірні друзі. Бажаю тобі, Машенько, здоров'я, добробуту, ангельської краси та щирої щедрості душі.
Короткі вітання з Днем ангела Марії своїми словами
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Дорога Маша, нехай життя твоє сповнене буде чудесних і яскравих миттєвостей, нехай доля твоя подарує тобі щастя і любов. Вітаю тебе і щиро бажаю берегти найдорожче і досягати найважливішого.
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Веселій та позитивній Марії висловлюю свої привітання! Нехай всесвіт відкриє для тебе свій простір, галактика покаже невловимі горизонти, а життя нехай підносить несподівані варіанти!
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Маріє, вітаю! Бажаю тобі відчувати радість кожен день, бути коханою і бажаною, успішною та потрібною. Нехай у тебе буде по-справжньому яскраве і чудове життя!
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Вітаю тебе, мила Маріє! Нехай у твоєму житті буде багато хороших подій, друзі будуть вірними та радіють твоїм успіхам. Коханою будь і кохай. Нехай всі твої бажання здійсняться!
***
Марія, вітаю! Життя нехай дарує тобі тільки усмішки та надійних друзів. Нехай у тебе буде кожен день відмінний настрій і сміх. Щоб ти завжди вірила у свої сили та знала, що у тебе все вийде.
Прикольні поздоровлення для Марії в День ангела прозою
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Чарівна і прекрасна Маріє, вітаю тебе зі святом. Бажаю тобі бути красною дівицею, ясною зірочкою, променистим сонечком, ніжною квіткою, працьовитою бджілкою, чарівним метеликом і просто богинею життя.
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Не кожна гідна мати ім'я Марія, а тільки людина виняткова. Я бажаю, щоб це ім'я приносило тобі завжди удачу, везіння та радість. Вітаю тебе і хочу сказати, що ти заслужила всього найкращого. Зі святом! Усміхайся, адже тобі це личить!
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Мила, чарівна, прекрасна Маріє, від щирого серця вітаю тебе і бажаю завжди жити, як в казці, вірити в диво і відчувати щастя в кожній миті. Нехай здоров'я тебе ніколи не підводить, а гарний настрій ніколи тебе не залишає. Бажаю бути яскравою, як сонечко, ніжною, ніби ромашка. Великого тобі щастя, вірного кохання без розлук і здійснення всіх твоїх заповітних мрій!
***
Хочу тебе привітати, прекрасна Маріє! Твої перемоги та досягнення радують мене і я бажаю тобі ще більше успіхів. Не зупиняйся на пів дорозі до досягнення мети. Іди завжди вперед, з гордо піднятою головою. Вір в себе, а ми віримо у тебе!
***
Маріє, сонечко променисте, бажаю тобі, щоб твої чарівні оченята завжди виблискували, мов золоті промінчики, а незрівнянна усмішка не покидала твоє миле личко. Радуй всіх своїм нескінченним оптимізмом і променистим позитивом. Бажаю любові, добра, достатку й удачі. Нехай кожен твій день починається з приємної новини та прекрасного настрою. Будь завжди красива, елегантна, натхненна і по-справжньому щаслива!
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