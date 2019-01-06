Привітання з Святою вечерею: найкращі побажання на Святвечір 2019

Найкращі привітання зі Святвечором на українській мові для ваших друзів та рідних! Зібрали для вас щирі вітання у віршах, прозі та смс зі Святою вечерею. Надсилайте друзям гарні поздоровлення та красиві картинки.

Святий вечір 2019 відзначають 6 грудня. У це день християни західного обряду збирають всю родину за столом та готуються до Різдва Христового. Не забудьте привітати друзів та близьких зі святом!

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Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте побажання та привітання на свій смак:

***

Відчиняйте двері ясенові,

бо Різдво ступає на поріг

знак добра, господньої любові

в світлі Вифлиємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

в кожнім серці свій залише слід

будьте дужі, щирі і багаті

щастя вам і довгих многогих літ!

***

Святий вечір настає

Зірочка моргає,

До вечері кличе всіх

В вікно заглядає.

На столі дванадцять страв

Та з медом кутя,

Славимо колядкою

Народження Христа!

***

Під обрусом - сіно,

На обрусі - свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

***

Сядемо до столу всі на Святий вечір.

Сяйво загориться в кожному вікні.

І на Україні, і в краю далекім,

Там, де б’ється серце нашої рідні.

Та заколядуєм,славлячи Христа!

Смачної куті вам!Веселого Різдва!

***

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

Божий син родився! –

Усіх сповіщала.

***

Зоря Вифлеємська яскравіша сонця,

Загляне сьогодні у кожне віконце,

Покличе усіх до святої вечері,

Колядка весела вже стукає в двері,

Звіщає повсюди добру новину,

У кожну оселю,в кожну родину,

Христос народився — радіємо щиро,

Благослови Господи Україну миром,

Дай країні розцвісти,щасливо зажити,

Дай нам Господи тебе повіки славити!

***

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці!

І принесе у Вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов'ю

Та подарує Вам здоров'я.

***

Хай у Вашій хаті — злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям — здоров'я бажаю!

***

В небі зірочка сіяє і всю землю обіймає,

бо Ісус Христос родився

з Марії Діви воплотився,

щоб всі людям дарувати щастя, радості багато.

***

Хай Aнгел торкнеться Вас ніжним крилом,

Зігріє Вам серце різдв'яним теплом.

Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,

Оселиться щастя та спокій у нім.

Веселого Різдва!

***

Вечеря йде до нас свята,

Дзвінко лине коляда,

З неба нам зоря звіщає:

Радійте! Святкуйте — Христос ся рождає!

***

Хай здоров'я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато провели Різдвяні свята!

***

Хай вам зоря незгасно світить,

І радісно лунає в вашім домі коляда,

Хай на столі стоять дванадцять страв і свічка,

Бо Україна славить вже Різдво Христа!

***

Хай смачна кутя удасться,

Хай в сім’ї панує щастя,

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

***

В Різдвяний Святвечір бажаю всім відкрити серця, і насолодитися близькістю рідних і близьких людей. Нехай яскрава зірка надії і любові горить над вашим домом. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого Благословення.

***

Святвечір - особливий час. Ми чекаємо народження Ісуса та віримо, що разом з ним народиться надія на краще, зміниться щось у цьому світі, та й сам світ зміниться. Нехай же збудуться наші сподівання. Добра, злагоди, миру та любові вам!

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Вітаю з Різдвом Христовим та Різдвяними святами! Бажаю щоб з першою різдвяною зіркою у Ваш дім зійшло Боже благословення, щастя, здоров’я, добробут, мир і злагода!

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Ніч напередодні Різдва — це перемога світлих сил над злом. Бажаємо вам переважання добра, радості, добробуту та удачі! І нехай у ваших серцях також буде зроблено вибір на користь чуйності, терпіння і співчуття до всіх оточуючих вас людей.

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Кутя, звичайно, не піца, бо з нею поморочитися треба! Нехай же гості оцінять ваші кулінарні здібності та із захватом наминають частування. А вам - здоров’я, сили, радості, кохання та чудового настрою, адже у Святий вечір інакше і не буває!

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Сьогодні світлий день і добрий. Бажаю, щоб Божа Благодать у цей день накрила кожну голову, щоб в душі запанував спокій і радість. Хочу побажати вам бути доброчесними і на заміну отримувати чесноти. Зі Святвечором!

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Ось і приходить Святвечір. Саме час зустрітися з родиною та відсвяткувати разом прийдешнє свято світлого Різдва. Адже найважливіше в житті кожного з нас — близькі та рідні люди. Не варто пам’ятати образи, а варто пам’ятати тільки щасливі дні. Зі святом!

Привітання на Святий вечір у картинках та листівках

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