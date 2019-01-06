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Привітання з Святою вечерею: найкращі побажання на Святвечір 2019

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Привітання з Святою вечерею: найкращі побажання на Святвечір 2019 - фото 1

Найкращі привітання зі Святвечором на українській мові для ваших друзів та рідних! Зібрали для вас щирі вітання у віршах, прозі та смс зі Святою вечерею. Надсилайте друзям гарні поздоровлення та красиві картинки.

Святий вечір 2019 відзначають 6 грудня. У це день християни західного обряду збирають всю родину за столом та готуються до Різдва Христового. Не забудьте привітати друзів та близьких зі святом!

І ще: Привітання з Різдвом Христовим 2019: найкращі побажання на свято

Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте побажання та привітання на свій смак:

Вірші для привітання з Святвечором 2019

***
Відчиняйте двері ясенові,
бо Різдво ступає на поріг
знак добра, господньої любові
в світлі Вифлиємської зорі!
Хай це свято лине в кожну хату,
в кожнім серці свій залише слід
будьте дужі, щирі і багаті
щастя вам і довгих многогих літ!

***
Святий вечір настає
Зірочка моргає,
До вечері кличе всіх
В вікно заглядає.
На столі дванадцять страв
Та з медом кутя,
Славимо колядкою
Народження Христа!

***
Під обрусом - сіно,
На обрусі - свічка,
На всю хату пахне
Свіжа паляничка.
На втіху дорослим,
На радість малечі
Йде до нас у гості
Святий добрий вечір!

***
Сядемо до столу всі на Святий вечір.
Сяйво загориться в кожному вікні.
І на Україні, і в краю далекім,
Там, де б’ється серце нашої рідні.
Та заколядуєм,славлячи Христа!
Смачної куті вам!Веселого Різдва!

***
Ой ішла Колядка
Вулицями в місті,
У стрічках сріблястих,
В світлому намисті.
Іскорки веселі
На сніг розсипала,
Божий син родився! –
Усіх сповіщала.

***
Зоря Вифлеємська яскравіша сонця,
Загляне сьогодні у кожне віконце,
Покличе усіх до святої вечері,
Колядка весела вже стукає в двері,
Звіщає повсюди добру новину,
У кожну оселю,в кожну родину,
Христос народився — радіємо щиро,
Благослови Господи Україну миром,
Дай країні розцвісти,щасливо зажити,
Дай нам Господи тебе повіки славити!

***

Хай Різдво у вишиванці,
Розбудить Вас щасливо вранці!
І принесе у Вашу хату,
Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям Вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов'ю
Та подарує Вам здоров'я.

Гарні СМС вітання зі Святим вечором

***
Хай у Вашій хаті — злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям — здоров'я бажаю!

***
В небі зірочка сіяє і всю землю обіймає,
бо Ісус Христос родився
з Марії Діви воплотився,
щоб всі людям дарувати щастя, радості багато.

***
Хай Aнгел торкнеться Вас ніжним крилом,
Зігріє Вам серце різдв'яним теплом.
Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,
Оселиться щастя та спокій у нім.
Веселого Різдва!

***
Вечеря йде до нас свята,
Дзвінко лине коляда,
З неба нам зоря звіщає:
Радійте! Святкуйте — Христос ся рождає!

***
Хай здоров'я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато провели Різдвяні свята!

***
Хай вам зоря незгасно світить,
І радісно лунає в вашім домі коляда,
Хай на столі стоять дванадцять страв і свічка,
Бо Україна славить вже Різдво Христа!

***
Хай смачна кутя удасться,
Хай в сім’ї панує щастя,
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.

Поздоровлення з Святою вечерею у прозі

***
В Різдвяний Святвечір бажаю всім відкрити серця, і насолодитися близькістю рідних і близьких людей. Нехай яскрава зірка надії і любові горить над вашим домом. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого Благословення.

***
Святвечір - особливий час. Ми чекаємо народження Ісуса та віримо, що разом з ним народиться надія на краще, зміниться щось у цьому світі, та й сам світ зміниться. Нехай же збудуться наші сподівання. Добра, злагоди, миру та любові вам!

***

Вітаю з Різдвом Христовим та Різдвяними святами! Бажаю щоб з першою різдвяною зіркою у Ваш дім зійшло Боже благословення, щастя, здоров’я, добробут, мир і злагода!

***
Ніч напередодні Різдва — це перемога світлих сил над злом. Бажаємо вам переважання добра, радості, добробуту та удачі! І нехай у ваших серцях також буде зроблено вибір на користь чуйності, терпіння і співчуття до всіх оточуючих вас людей.

***

Кутя, звичайно, не піца, бо з нею поморочитися треба! Нехай же гості оцінять ваші кулінарні здібності та із захватом наминають частування. А вам - здоров’я, сили, радості, кохання та чудового настрою, адже у Святий вечір інакше і не буває!

***
Сьогодні світлий день і добрий. Бажаю, щоб Божа Благодать у цей день накрила кожну голову, щоб в душі запанував спокій і радість. Хочу побажати вам бути доброчесними і на заміну отримувати чесноти. Зі Святвечором!

***

Ось і приходить Святвечір. Саме час зустрітися з родиною та відсвяткувати разом прийдешнє свято світлого Різдва. Адже найважливіше в житті кожного з нас — близькі та рідні люди. Не варто пам’ятати образи, а варто пам’ятати тільки щасливі дні. Зі святом!

Привітання на Святий вечір у картинках та листівках

Привітання з Святою вечерею: найкращі побажання на Святвечір 2019 - фото 299376

Привітання з Святою вечерею: найкращі побажання на Святвечір 2019 - фото 299377

Привітання з Святою вечерею: найкращі побажання на Святвечір 2019 - фото 299378

Привітання з Святою вечерею: найкращі побажання на Святвечір 2019 - фото 299379

Прикольні вітання до Святвечора у відео

Читайте також: Українські колядки – ТОП 20 пісень про Різдво, які має знати кожен

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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