Картинки з католицьким Різдвом 2019: листівки і відкритки на 25 грудня

Підготували для вас найкращі картинки з Різдвом Христовим! Гарні привітання на українській мові, красиві різдвяні картинки та гіфки – у добірці від Радіо МАКСИМУМ! Привітайте своїх рідних та друзів 25 грудня!

Традиційно 25 грудня віряни святкують католицьке Різдво. У цей день заведено вітати рідних та друзів, які також відзначають Різдво, тож обирайте привітання, яке вам найбільше припало до душі та надсилайте близьким!

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