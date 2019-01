Христос ся рождає чи народився: як правильно вітатися на Різдво

У ніч на 7 січня українці радо зустрічають одне одного з вітальними словами, які возвеличуватимуть народження Ісуса. Христос народився! Славімо Його! Про традиції християнських вітань у Різдво та в інші церковні свята читайте на Радіо Максимум.

Усталене привітання християн "Слава Ісусу Христу", особливо поширене на Західній Україні, зазнає змін лише двічі на рік – на різдвяні та великодні свята. Якщо говорити про різдвяні форми вітання, які наразі є актуальними, то за церковним календарем починаючи від 7 січня і до 14 лютого включно заведено вітатись словами "Христос народився!", а у відповідь промовляти "Славімо його!".

До теми: Картинки з Різдвом Христовим 2019: різдвяні відкритки і листівки

Однак існують все ж певні відмінності у формах звертання, які пов’язані з місцевими традиціями певного регіону. Нерідко у день Різдва можна почути такі варіації як: Христос "народився", "родився", "рождається" або "ся рождає". Якщо ж аналізувати доцільність різдвяного звертання з позицій норм української мови, то слово "народився" є дієсловом доконаної форми, і вживається як доказ того, що дія вже завершилася, тоді як слово "рождається" вказує на те, що це народження триває. Саме звертання "Христос ся рождається!" віряни часто вживають у Святвечір.

"Христос рождається – це більше богословське поняття, яке означає, що він має постійно оновлюватись в наших серцях. Так свята постійно повторюються, наштовхуючи нас на думку, що ми маємо рости духовно", – каже отець Олег Ладнюк, директор львівської гімназії блаженного Климентія Шептицького.

Від 7 січня і до 14 лютого включно заведено вітатись словами "Христос народився!"

Натомість канонічна форма християнських вітань Української Греко-Католицької Церкви дещо відрізняється від православної, точніше зберігає свою сталість не залежно від регіону. У різдвяний час серед греко-католиків заведено вітатися словами "Христос раждається!", а відповідати "Славіте його!".

Якщо повернутися до православних форм вітання, то від 15 лютого (Стрітення), і до Великодня православні віряни знову вітаються одне з одним словами "Слава Ісусу Христу", а відповідають "Слава навіки!".

"Христос воскрес!", – саме таку форму вітання вживають християни від Великодня і до середи перед Вознесінням. У відповідь промовляють "Воістину воскрес!". На Вознесіння, яке традиційно припадає на четвер, віряни повертаються до усталеного звертання "Слава Ісусу Христу!". До слова, вітальна форма звертання представників Греко-Католицької Церкви на час Великодня аналогічна православній.

На свято Водохреща, яке відзначають 19 січня, чуємо "Христос охрестився!" ("Христос хрещається!") – а відповідаємо "У річці Йордані". Утім, історики стверджують, що подібна форма вітання на Водохреща є галицьким звичаєм.

"Христос воскрес!" - вітаються християни від Великодня і до середи перед Вознесіння

Як правильно відповідати на усталену форму звертання "Слава Ісусу Христу"?

Відповіді на етикетну форму звертання "Слава Ісусу Христу!" не відрізняються особливою варіативністю. Як правило, християни відповідають "Слава навіки!". Хоча доречнішим священики вважають розлогіший вираз "Слава навіки Богу!". Рідше ця відповідь доповнюється, і звучить "Слава навіки Богу святому!". Ще однією формою звертання, як правило серед священнослужителів, є "Христос між нами!" – відповідь "Є і буде!".

Вітання з Різдвом на мовах народів світу

Якщо ваші близькі та рідні люди перебувають за кордоном, і ви хочете їх привітати мовою країни, де саме вони мешкають? Тоді наша добірка красивих та атмосферних привітань саме для вас. Будьте певні: їм буде неймовірно приємно. Мерщій шукайте найкраще привітання і швиденько надсилайте його.

Вітання з Різдвом на мовах народів світу

Привітання з Різдвом англійською мовою

1. Merry Christmas and I wish you joy, much fun, health and wealth.

Вітаю з Різдвом Христовим і бажаю вам радості, веселощів, здоров’я і багатства.

2. Best wishes for peace and joy this holiday season and a new year of health, happiness and prosperity!

Найкращі побажання миру та радості у святкові дні та здоров'я, щастя і добробуту у новому році!

3. May this Christmas be full of moments of warmth, love and happiness! Have a Merry Christmas!

Нехай Різдво буде наповнене теплом, любов'ю і щастям! З Різдвом!

4. With warm and friendly wishes for a Merry Christmas and a Bright and Happy New Year!

З найкращими дружніми побажаннями, веселого Різдва, і щасливого Нового року!

Привітання з Різдвом польською мовою

Різдво у Польщі (Boże Narodzenie) за католицьким календарем відзначають 25 грудня. Не чекаючи вказаної дати, люди напередодні зичать одне одному усіляких приємностей. Там це одне з найголовніших свят у році, яке сповнене затишку та світлості.

1. Wesołych Świąt! Szczęśliwego Nowego Roku!

З Різдвом Христовим! З Новим Роком!

2. Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Щасливого Різдва.

3. Wszystkiego najlepszego z okazji Bozego Narodzenia.

Всього найкращого з нагоди Різдва.

4. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci zdrowia i błogosławieństwa Bożego.

З нагоди різдвяних свят бажаю тобі здоров’я і Божого благословення.

Привітання з Різдвом французькою мовою

Різдвяні побажання звучать особливо ніжно, коли промовляють їх однією з найромантичніших мов світу.

1. Joyeux Noël! Que le bonheur soit avec vous pendant Noël et pour toujours!

З Різдвом! Хай щастя буде з вами на Різдво і завжди!

2. Un très joyeux Noël! Noël unit petits et grands dans une belle atmosphère de plaisir et d'agrément. C'est pour cela qu'on l'aime tant! Meilleurs voeux.

Різдвом Христовим! Різдво об'єднує молодих і старих в красивій атмосфері веселощів і задоволення. Ось чому ми так сильно любимо його! Найкращі побажання.

3. Tu es une personne spéciale dans ma vie. Je te souhaite un très joyeux Noël et une bonne année!

Ти особлива людина в моєму житті. Я бажаю тобі веселого Різдва і щасливого Нового Року!

4. En espérant que tu trouves de nombreux cadeaux sous le sapin ... et la présence de l'esprit de Noël dans ton coeur. Joyeux Noël!

Сподіваюся, що ти знайдеш багато подарунків під ялинкою.

Привітання з Різдвом італійською мовою

1. Buon Natale e felice Anno Nuovo.

Щасливого Різдва та Нового Року.

2. Tantissimi Auguri di Buone Feste a te e alla tua famiglia! Con sincera amicizia.

Щасливого Різдва Христового Вам і Вашій родині! З щирою дружбою.

3. Тantissimi auguri: che il Natale possa portare nella vostra casa armonia, pace e serenità.

Найкращі побажання - це ті, що Різдво може принести у ваш дім гармонію, мир і спокій.

4. Sei sempre nei miei pensieri: ti auguro Buon Natale e un felicissimo Anno Nuovo.

Ти завжди в моїх думках: Я бажаю тобі щасливого Різдва і щасливого Нового Року.

Привітання з Різдвом португальською мовою

1. A Melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida.

Краще Різдвяне послання це те, що виходить в тиші з нашого серця з ніжністю і зігріває серця тих, хто супроводжує нас на нашому життєвому шляху.

2. Que é o Natal? É a ternura do passado, o valor do presente ea esperança do futuro. É o desejo mais sincero de do que cada xícara se encha com bênçãos ricas e eternas, e de que cada caminho nos leve à paz.

Що таке Різдво? Це ніжність минулого, цінність сьогодення і надія майбутнього. Це щире бажання в кожній чашці, наповненій багатими і вічними благословеннями, і що кожен шлях приведе нас до миру.

3. Se não sabes que presentear a teus seres mais queridos em Natal, presenteie-lhes teu amor.

Якщо ви не знаєте, що подарувати своїм близьким на Різдво, подаруйте їм свою любов.

4. O Natal não é um momento nem uma estação, senão um estado da mente. Valorizar a vida.

Різдво не є ні часом, ні періодом, а станом душі. Цінуйте життя.

Читайте також: Привітання з Різдвом 2019 в прозі: побажання своїми словами