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Дивіться моторошний трейлер фільму FRESH від Hulu

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

У мережі з'явився трейлер майбутнього трилера FRESH, головні ролі в якому зіграли Дейзі Едгар-Джонс (Нормальні люди) і Себастіан Стен (Пем і Томмі). Прем'єра відбудеться вже 4 березня на Hulu.

Трейлер обіцяє вкрай насичений і напружений трилер, здатний гарненько полоскотати нерви своїм глядачам, пише collider.

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Головна героїня стрічки – молода дівчина, яка намагається знайти собі хлопця. Вона знайомиться з симпатичним парубком, привабливим шеф-кухарем Стівом. Щоправда, незабаром виявляється, що готувати страви Стів жадає з людського м'яса...

Цікаво, що такий сюжет – не новинка. А шеф-кухар Стів у виконанні Стена, схоже, за рівнем жорстокості дасть прикурити і Ганнібалу Лектеру, і навіть "Парфумеру" Патріка Зюскінда.

Режисер фільму – Mimi Cave (в активі кліпи та короткометражки), сценарій – Лорін Кан.

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