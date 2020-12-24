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Привітання з католицьким Різдвом 2020 у прозі: побажання своїми словами на 25 грудня
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Найкращі привітання прозою з католицьким Різдвом 2020 українською мовою – у цій добірці! Зібрали для вас гарні поздоровлення своїми словами, тож обирайте ті слова, які найбільше припали вам до душі. Не забудьте привітати своїх рідних та друзів з цим релігійним святом!
Католицьке Різдво 2020 відзначають 25 грудня. Цьогоріч це свято припадає на п'ятницю. У цей день заведено поздоровляти всіх рідних і друзів, які є християнами західного обряду. Обирайте привітання та надсилайте вірянам!
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Надішліть найкращі поздоровлення:
Привітання з католицьким Різдвом у прозі
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Вітаю з католицьким Різдвом, з прекрасним і добрим святом! Бажаю затишку в домі та в душі, чудесного аромату ялинки та щирої надії серця, доброго блага на шляху і великого щастя в житті. Нехай яскрава зоря на небі завжди дарує радість і віру, нехай доля буде щедрою на подарунки та гарні звістки!
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Вітаю всіх добрих, правовірних католиків зі світлим святом Різдва. Нехай наш великий Господь не залишить ваші будинки, береже ваші сім'ї та наповнює душі смиренням, вдячністю і вірою. Нехай світло, і тепло людської доброти зігріває вас в це святе свято. Даруйте близьким щастя, увага, щиру любов і чисті посмішки. З Різдвом!
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Вітаю з католицьким Різдвом і побажати хочу, щоб в це світле свято небесне світло послало в будинок благодать і в серце радість, щоб добре диво сталося з тобою і близькими тобі людьми, щоб під ошатною ароматною ялиною знайшлися прекрасні подарунки, а за столом сяяли усмішки рідних.
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Бажаю зібратися з сім'єю біля каміна, в теплих светрах з оленями, попиваючи гарячий глінтвейн. Розгортати подарунки під ялинкою, кожен раз дивуючись, як виконується бажання. В теплих обіймах, сховавшись під пледом, за переглядом улюбленого фільму, насолодитися ввечері в колі найрідніших. З Католицьким Різдвом!
До теми: Картинки з католицьким Різдвом 2020: листівки і відкритки на 25 грудня
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Щасливого Різдва! Нехай це свято наповнить будинок теплом і радістю. Нехай святкова ялина подарує гарний настрій і добру надію. Нехай веселі гості побажають здоров'я та удачі. Нехай запалиться яскрава зоря на небі, а разом з нею – вогник любові у твоєму серці. Бажаю благодаті та спокою на душі, а також миру, чарівництва і достатку.
Короткі вітання на католицьке Різдво своїми словами
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Вітаю з чарівним святом – Католицьким Різдвом! Нехай різдвяна зірка освітлює ваш шлях і допоможе у виконанні всіх заповітних бажань. Нехай у вашому домі завжди панують затишок, гармонія, достаток, щастя і любов.
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Нехай це Різдво подарує тобі сотні радісних хвилин, багато добра і благих вістей, душевних розмов з близькими й, звичайно, принесе міцне здоров'я тобі та всій родині! Нехай кожна мить буде наповнене безмежним щастям і любов'ю!
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Від щирого серця вітаю з католицьким Різдвом! Нехай це світле і добре свято принесе в дім радість, щастя, затишок і гармонію, нехай буде багато прекрасних днів, які будуть радувати веселими сімейними посиденьками, душевними розмовами та приємними сюрпризами!
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Вітаю з католицьким Різдвом! Бажаю, щоб у кожному домі був мир і спокій, гармонія і достаток. Нехай відбуваються чудеса і прекрасні події, наповнюючи життя чудовими моментами, щасливими посмішками та добротою людських сердець. Любові, добробуту і процвітання!
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Вітаю з добрим, світлим, чистим, чудовим святом католицького Різдва! Нехай добро, передчуття щастя, тепло, радість зустрічі з близькими, мир, святкова атмосфера заповнять думки. Нехай приємними клопотами стануть вибір подарунків, частування, дотримання традицій. Віри, любові, краси, чарівності!
Оригінальні поздоровлення прозою з Різдвом Христовим 25 грудня
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25 грудня запалюються свічки та вогні всюди. Різдво настало, пора чарівництва. В цю чудову зимову ніч, я хочу побажати тобі щастя, нових емоцій, цікавих і приємних співрозмовників і відкриттів. Нехай цей рік стане для тебе особливим, неймовірним, чуттєвим і незабутнім. Бажаю тобі всього найкращого, яскравого і дивного! З Різдвом, з новою казкою і з новим життям!
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Бажаю вам у світле свято Різдва миру в сім'ї, затишку, сімейного спокою, вірних друзів. Нехай у вашому житті буде багато радісних днів. Нехай в цю ніч почнеться економічне диво й наповнить теплом ваші серця! Нехай зимова хуртовина вимете всі негаразди, а заметіль намете удачу, любов і багатство. Веселого вам католицького Різдва!
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В це церковне і духовне свято не залежно від віри сповідання хочеться привітати всіх людей на планеті з Католицьким Різдвом. Бажаю всім бадьорості духу, міцного здоров'я, жити в мирі та злагоді, душевного спокою, добра, тепла і світла, а також всепрощальної, всепоглинущої та взаємної любові.
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Вітаю з Католицьким Різдвом і від душі бажаю затишній доброї та святкової атмосфери в сім'ї не тільки в цей день, а й завжди! Нехай на ялинці запаляться вогні радості, а в серці – вогники надії, нехай в житті твоїй править любов яскрава і спекотна, немов свічка. Бажаю здоров'я та удачі, бажаю пахнути щастям і випромінювати добро!
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Ось і прийшло святе і добре свято Католицького Різдва! Від щирого серця бажаю всім вірянам робити більше безкорисливих добрих вчинків, вірити в чудеса навколо нас, і завжди сподіватися і давати надію навколишнім! Нехай це свято принесе тільки радість, ваш будинок наповниться дзвінким сміхом, а ваші бажання здійсняться!
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