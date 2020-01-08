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Картинки з Колядою 2020: привітання у листівках і відкритках

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привітання з Колядою - фото 1
привітання з Колядою

На Різдвяні свята серед українців заведено колядувати, а ще віншувати – вітати господарів. Привітайте з Колядою своїх друзів та рідних, а ми підготували для вас гарні побажання у картинках.

Цікаві віншування на Коляду – ще одна гарна українська традиція. Підготували для вас листівки та відкритки, щоб ви могли привітати близьких!

І ще: ТЕСТ: Яку колядку вам потрібно вивчити?

Гарні картинки з Колядою

Картинки з Колядою 2020: привітання у листівках і відкритках - фото 378650
Картинки з Колядою 2020: привітання у листівках і відкритках - фото 378653
Картинки з Колядою 2020: привітання у листівках і відкритках - фото 378649
Картинки з Колядою 2020: привітання у листівках і відкритках - фото 378657

Побажання у листівках до Коляди 2020

Картинки з Колядою 2020: привітання у листівках і відкритках - фото 378651
Картинки з Колядою 2020: привітання у листівках і відкритках - фото 378652
Картинки з Колядою 2020: привітання у листівках і відкритках - фото 378658

Оригінальні привітання з Колядою

Картинки з Колядою 2020: привітання у листівках і відкритках - фото 378656
Картинки з Колядою 2020: привітання у листівках і відкритках - фото 378655
Картинки з Колядою 2020: привітання у листівках і відкритках - фото 378654

До теми: Віншування на Коляду для дітей і дорослих: оригінальні вітання на Різдво

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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