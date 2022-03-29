Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух

Зібрали для вас найкращі пісні українських виконавців та музичних гуртів, які розповідають про Батьківщину та знайомі українцям історії. Додайте у свій плейлист нові потужні українські треки, які додають бойового духу!

Відкривайте для себе нові імена українських виконавців або ж насолоджуйтеся знайомими піснями, які викликають у вас приспані спогади та непідробні щирі емоції. Слухати українську музику – важливо!

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KARNA – Добрий вечір!

Go_A – Kalyna

KOLA – УКРАЇНО – МИ СИЛА

Pianoбой – Вітчизна

Саша Чемеров feat. Женя Галич – Досить

SHUMEI – Тривога

ТНМК – Українська мрія

Тіна Кароль та Голос Діти – Україна – це ти

Океан Ельзи feat. alyona alyona – Країна дітей

Jamala – Ціна правди

ТНМК і Брати Гадюкіни – Гострі ножі

MOZGI – 999

alyona alyona – Коли ховають молодих

Jamala – Шлях Додому

Бумбокс – Імперії впадуть

TAYANNA & JAMALA – Моя Земля

Океан Ельзи (feat. KALUSH) – Перемога

Скрябін, Юркеш – Сука війна!

Антитіла – Вірила

Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна

Jamala – 1944

MOZGI – Козацький mix

Тартак – Голос Крові

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – ВІЛЬНІ ЛЮДИ

Кузьма Скрябін – Коломийки

Віктор Винник і діти – Я з України

Христина Соловій – Гамерицкий Край

Океан Ельзи – Без бою

Віктор Винник і МЕРІ – Слово Війна

Океан Ельзи & Один в каное – Місто весни

Kozak System – Сила і Зброя

Антитіла – Моє

МЕРІ – Незнайомий мій брат

Океан Ельзи – Перевал

KOZAK SYSTEM – Спи маленький козачок

АНТИТІЛА – MLNL

Океан Ельзи – Не твоя війна

Антитіла – TDME

Океан Ельзи – Веселі, брате, часи настали...

Антитіла – Топити за своє

Один в каное – У мене немає дому

Антитіла – Завжди моя

Один в каное – Ікони (Шістдесятникам)

Антитіла – Люди, як кораблі

Artisto – Revolution Ukraine

Антитіла – Незалежний

Олександр Положинський, Олександр Лозовський, Ярослав Вільчик – Марунові Берети

Антитіла – Ярмо

Арсен Мірзоян – Штучні сонця

Антитіла – Бери своє

KALUSH feat. alyona alyona – Гори

Арсен Мірзоян feat Олег Собчук – Іграшкова зброя

Kalush Orchestra – Stefania

ТНМК – Історія України за 5 Хвилин

Арсен Мірзоян – Ластівки над містом

Океан Ельзи – Коли ми станем собою

ТНМК – ПМ‘ТЙ

ПТП – Київ

KALUSH (feat. Skofka) – Додому

СКАЙ – Не Відступати і Не Здаватись

Олександр Положинський – Гати

Віктор Винник і МЕРІ – Герой

Христина Соловій – Українська лють (Bella Ciao cover)

MELOVIN – Не зволікай / Waste No Time

NK | НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ – Я – УКРАЇНА

Христина Соловій – Я несу мир

MONATIK – From U to Z | STOP WAR IN UKRAINE

Макс Барских – Буде весна

Сергій Бабкін – Я Солдат (2022 version)

BOTASHE – ПНХ

Саша Чемеров – Прокинься

Tabakov – Забирайся, війна!

Олег Винник – Сльози на Землі

Олег Винник – Буде жити Україна!

Олександр Пономарьов – Заспіваймо пісню за Україну

SHADU – Повертайся живим

Пристані – Не бійся

The Kiffness, Андрій Хливнюк – Ой, у лузі червона калина

Артем Пивоваров – Не твоя війна, але...

Пирятин – Арта (Немає москаля)

Тарас Боровок – Байрактар

Василина – Джавеліне

Jockii Druce – Шо ви браття

Шабля – Браття українці

PROBASS ∆ HARDI (feat. ANNA BULAT) – КОЗАКИ ЙДУТЬ

KETA RINA – Я піду на війну

Vertep – Go On Home Russians

#Музичнаоборона – Наші хлопці гасять москалів

Українська нова абетка 2022

Cypis – Putin

LT United – You Are The Winners, Ukraina

Gogol Bordello vs The Cossacks – Teroborona

Тьома Паучек

ТНМК (feat. Ельвіра Сарихаліл) – Доми

BADBOK – Путін (Пісня про смерть Путіна)

BADBOK – Карати москалів

PROBASS HARDI – ДОБРОГО ВЕЧОРА (WHERE ARE YOU FROM?)

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