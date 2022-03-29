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Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
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Зібрали для вас найкращі пісні українських виконавців та музичних гуртів, які розповідають про Батьківщину та знайомі українцям історії. Додайте у свій плейлист нові потужні українські треки, які додають бойового духу!
Відкривайте для себе нові імена українських виконавців або ж насолоджуйтеся знайомими піснями, які викликають у вас приспані спогади та непідробні щирі емоції. Слухати українську музику – важливо!
І ще: Пісні про перемогу України та смерть Путіна: українська музика, яка стала символом війни
KARNA – Добрий вечір!
Go_A – Kalyna
KOLA – УКРАЇНО – МИ СИЛА
Pianoбой – Вітчизна
Саша Чемеров feat. Женя Галич – Досить
SHUMEI – Тривога
ТНМК – Українська мрія
Тіна Кароль та Голос Діти – Україна – це ти
Океан Ельзи feat. alyona alyona – Країна дітей
Jamala – Ціна правди
ТНМК і Брати Гадюкіни – Гострі ножі
MOZGI – 999
alyona alyona – Коли ховають молодих
Jamala – Шлях Додому
Бумбокс – Імперії впадуть
TAYANNA & JAMALA – Моя Земля
Океан Ельзи (feat. KALUSH) – Перемога
Скрябін, Юркеш – Сука війна!
Антитіла – Вірила
Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна
Jamala – 1944
MOZGI – Козацький mix
Тартак – Голос Крові
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – ВІЛЬНІ ЛЮДИ
Кузьма Скрябін – Коломийки
Віктор Винник і діти – Я з України
Христина Соловій – Гамерицкий Край
Океан Ельзи – Без бою
Віктор Винник і МЕРІ – Слово Війна
Океан Ельзи & Один в каное – Місто весни
Kozak System – Сила і Зброя
Антитіла – Моє
МЕРІ – Незнайомий мій брат
Океан Ельзи – Перевал
KOZAK SYSTEM – Спи маленький козачок
АНТИТІЛА – MLNL
Океан Ельзи – Не твоя війна
Антитіла – TDME
Океан Ельзи – Веселі, брате, часи настали...
Антитіла – Топити за своє
Один в каное – У мене немає дому
Антитіла – Завжди моя
Один в каное – Ікони (Шістдесятникам)
Антитіла – Люди, як кораблі
Artisto – Revolution Ukraine
Антитіла – Незалежний
Олександр Положинський, Олександр Лозовський, Ярослав Вільчик – Марунові Берети
Антитіла – Ярмо
Арсен Мірзоян – Штучні сонця
Антитіла – Бери своє
KALUSH feat. alyona alyona – Гори
Арсен Мірзоян feat Олег Собчук – Іграшкова зброя
Kalush Orchestra – Stefania
ТНМК – Історія України за 5 Хвилин
Арсен Мірзоян – Ластівки над містом
Океан Ельзи – Коли ми станем собою
ТНМК – ПМ‘ТЙ
ПТП – Київ
KALUSH (feat. Skofka) – Додому
СКАЙ – Не Відступати і Не Здаватись
Олександр Положинський – Гати
Віктор Винник і МЕРІ – Герой
Христина Соловій – Українська лють (Bella Ciao cover)
MELOVIN – Не зволікай / Waste No Time
NK | НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ – Я – УКРАЇНА
Христина Соловій – Я несу мир
MONATIK – From U to Z | STOP WAR IN UKRAINE
Макс Барских – Буде весна
Сергій Бабкін – Я Солдат (2022 version)
BOTASHE – ПНХ
Саша Чемеров – Прокинься
Tabakov – Забирайся, війна!
Олег Винник – Сльози на Землі
Олег Винник – Буде жити Україна!
Олександр Пономарьов – Заспіваймо пісню за Україну
SHADU – Повертайся живим
Пристані – Не бійся
The Kiffness, Андрій Хливнюк – Ой, у лузі червона калина
Артем Пивоваров – Не твоя війна, але...
Пирятин – Арта (Немає москаля)
Тарас Боровок – Байрактар
Василина – Джавеліне
Jockii Druce – Шо ви браття
Шабля – Браття українці
PROBASS ∆ HARDI (feat. ANNA BULAT) – КОЗАКИ ЙДУТЬ
KETA RINA – Я піду на війну
Vertep – Go On Home Russians
#Музичнаоборона – Наші хлопці гасять москалів
Українська нова абетка 2022
Cypis – Putin
LT United – You Are The Winners, Ukraina
Gogol Bordello vs The Cossacks – Teroborona
Тьома Паучек
ТНМК (feat. Ельвіра Сарихаліл) – Доми
BADBOK – Путін (Пісня про смерть Путіна)
BADBOK – Карати москалів
PROBASS HARDI – ДОБРОГО ВЕЧОРА (WHERE ARE YOU FROM?)
До теми: Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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