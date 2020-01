Привітання з Різдвом Христовим 2020: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі

Найкращі привітання з Різдвом 2020 українською мовою – у нашій добірці! Зібрали для вас гарні поздоровлення у прозі, віршах та смс, а також красиві різдвяні картинки, які подарують вам святковий настрій!

Різдво Христове, яке традиційно відзначають в Україні 7 січня, – одне з найулюбленіших свят дітей і дорослих. У цей великий празник слід поздоровити всіх рідних, друзів та колег, які є християнами східного обряду. Поділіться з близькими святковим настроєм та чудовою звісткою про народження Ісуса – ось найкращі різдвяні поздоровлення на українській мові!

Клікайте на потрібний розділ та шукайте привітання з Різдвом:

***

До столу в Святвечір сіда Україна,

Зібравши свій рід на честь Рождества,

Вітає колядками Божого Сина –

Малого Ісуса Христа!

***

Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,

Дай сили творити добро!

Здолати недолю, відстояти волю,

Відкинувши кривду і зло!

Нехай від яскині по всій Україні

Нам сяє Різдвяна зоря!

І, правдою сильні, в єднанні родиннім

Небесного славімо Царя!

***

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

Божий син родився! –

Усіх сповіщала.

***

Христос народився!

Хай здоров'я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато

Провели різдвяні свята!

***

Смачної вам вечері,

Духмяних добрих пампушок,

Хай щастя стукає у двері,

Нехай несе багатств мішок.

Хай зірка з неба засіяє

Й освітить всеньку темноту,

Колядка гучно залунає

Й прославить тую ніч святу!

Христос ся рождає!

***

Нехай Ісус Христос рожденний,

Що приходить в світ,

Дасть вам вік прожити.

Многих вам і благих літ!

Щоб Ісус маленький,

Що родився нині,

Приніс щастя й радість

Всій вашій родині.

Хай вашу хату зло обминає.

Живіть в мирі й злагоді –

Христос ся Рождає!

***

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці!

І принесе у Вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов'ю

Та подарує Вам здоров'я.

***

Бажаю вам добра,

Від Різдва і до Різдва,

Щоб здоров'ям, щастям в хаті,

Ви були завжди багаті.

Спокій в домі, сонце ясне,

Хай ніколи не погасне,

Хай у добрі проживає

Вся ваша родина.

Колядуйте, веселіться,

Бо весела днина.

Я щиро бажаю веселих вам свят,

Куті, пампушків, українських коляд.

***

Хай родитьcя в полі

Жито й пшениця,

Хай хліб-cіль будуть

У Вашій cвітлиці.

Щоб Ви в cвоїм домі

Вcі були здорові,

І щоби було у Ваc

Уcього доволі!

Хай cиплятьcя гроші

Вам дощем із неба,

Й Гоcподь поcилає

Уcе, що Вам треба!

Хай щаcтя cтукає у двері,

Хай заходять до оcелі

Радіcть, злагода та cпокій

І любов на довгі роки!

Христос народився!

***

В замерзлі шибки стукає коляда,

а на столі і свічка, і кутя

вже сповістила зіронька на небі,

що в яслах народилося дитя!

А оченята сповнені любов'ю

і усмішка солодка і легка!

В Різдвяну ніч хай Вас благословляє

Ісусика малесенька рука!

***

Ступає січень тихим кроком,

Кружляє в вальсі білий сніг,

З Різдвом Христовим, з Новим роком

Вітаю щиро вас усіх!

Нехай малий Ісус на сіні,

Що в темну ніч на світ прийшов,

Дарує вам надію, віру,

А також щастя і любов.

Куті смачної, Коляди голосної,

Всіх благ на кожному кроці

В новому 2020 році!

***

З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов'ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, Віра та Надія.

***

Щоб Ісус маленький,

Що родився нині,

Приніс щастя й радість

Всій вашій родині.

Хай вашу хату зло обминає.

Живіть в мирі й злагоді –

Христос ся Рождає!

***

Вітаю із святом всю Вашу родину,

Міцного здоров'я і музи щоднини.

Достатку у домі, кохання і щастя,

Щоб Вас обминали всі біди й напасті.

Смачної куті і вертепів у хаті,

Родинних столів в кожнім домі багатих.

Колядки співайте, святкуйте Різдво.

Христос народився! Славімо його!

***

Хай народжене дитятко в вертепі на сіні

Принесе мир і радість всій вашій родині.

А Матір Божа, Матір єдина,

Випросить ласки у свого Сина.

Хай Господь Вас охороняє!

Христос ся рождає!

***

В гарну днину, в гарний час

із Різдвом вітаєм вас,

із вечерею святою, веселою колядою!

Хай колядочка лунає

і сніжком хай посіває!

Хай рік новий несе у хату

щастя й радості багато!

***

Хай в році Новім, при святому Різдві,

всі мрії сповняться – давні й нові.

Як тим Пастирям, хай вам ангел щоднини

приносить додому приємні новини!

Царі, що ітимуть Ісуса вітати,

хай вступлять з дарами й до вашої хати!

***

Різдвяна нічка – особлива:

Христос родився на Землі!

Хай буде свято це щасливим,

Хай сяє зіронька в імлі!

І лине променем сріблястим

На щастя-долю у твій дім!

Надія й віра і все краще

Хай будуть оберегом всім!

Христос народився!

***

Залишимо справи, зберемося разом,

Простімо помилки, забудем образи,

Поглянемо з щирістю в дружнії очі!

Хай чари цієї святкової ночі

Залишаться в стінах частиною дому

І Вас зігрівають у році новому!

Вітаєм з Різдвом! З Новим роком вітаєм!

Бажаєм Вам щастя, здоров'я бажаєм!

Хай серце радіє, душа хай співає,

А настрій святковий весь рік не зникає!

***

Вінчую Вам нині усі добрі люди

Нехай Божа поміч завжди з Вами буде.

Нехай тої днини, кожної години,

Бог благословить, біда хай загине.

Худібка здорова нехай ся плекає,

А град, вогонь, хмара нехай Вас минає,

То Вам зичу-вінчую! Христос ся рождає.

***

Хай дзвін кришталевий Різдвяних цих днів

Несе тільки радість і щастя у дім.

Нехай новорічна чудова пора

Буде джерелом достатку й добра.

Хай квітне любов і достаток в сім'ї

Оточують друзі на рідній землі,

Здоров'я Вам зичим і років без ліку,

Господньої ласки на многії літа!

Різдвяна відкритка

***

Світиться зірочка не дарма,

Хрестиком палає,

Бо Ісусик народився –

Весь світ про те знає!

***

Різдвяна зоря у вікно зазирає,

За щедрим столом всю родину збирає.

І душу свята благодать огортає!

З Різдвом вас Христовим! Христос ся рождає!

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам освітять добру долю!

***

Куті cмачної,

Коляди гучної,

Щаcливого Різдва

І на веcь рік добра!

***

Христос рождається! Славімо його!

Гарних вам свят, веселих коляд,

запашної куті та чарочки на столі.

Будьте здорові, багаті, з Богом у хаті.

***

Щоб у Різдвяні свята

Ваша хата була колядами багата,

Щоб від Йорданської води

Були Ви здорові завжди!

***

Все небо вкрите зірочками і одна з них – твоя.

З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!

Здоров'я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.

І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

Оселяться щастя і спокій у нім!

***

З Новим Роком! В добрий час

Із Різдвом вітаєм Вас,

З веселою колядою і кутею запашною!

Щастя, миру Вам й добра

І дожити літ до ста!

***

Хай летить колядка світом,

Хай зоря Різдвяна світить,

Благодать хай скрізь витає!

Зі святим Різдвом Христовим

Щиросердно вітаю!

***

Хай Коляда у дім твій завітає,

А разом з нею радість, доброта,

Хай вічним гостем в твоїм домі буде,

І затишок, і мир, і теплота!

***

Нехай вам засяють різдвяні вогні!

Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім'я.

***

Вже по цілій Україні,

Дзвінко лине коляда,

Засіяла в небі зірка,

Славимо Різдво Христа!

***

Хай в день святого Різдва

Дзвенить усюди коляда,

Щастя велике вам звіщає,

Радійте, святкуйте!

Христос ся рождає!

***

З Різдвом Христовим Вас вітаєм

Миру і злагоди бажаєм

Щоб в Україні завжди панував спокій

Коляда нехай лунає від хати до хати

І в цю ніч різдвяну Христос ся Рождає!

***

Хай Ісус новорожденний,

Що приходить спасти світ,

Дасть вам рік благословенний

І прожити многа літ!

***

Доброї долі, достатку доволі,

Смачної куті та добра у житті.

Хай Бог з вами буде завжди і усюди,

Хай всім помагає – Христос ся рождає!

***

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,

Хай освітлює Вам шлях зірка золота,

А у небі зорепад справджує бажання!

Щастя Вам, веселих свят, миру і кохання!

***

З Різдвом Христовим та з Новим роком,

Хай вам щастить за кожним кроком,

Хай в ваших душах радість панує,

Христос рожденний мир вам дарує!

***

В це свято тепле й тихе холодної пори,

Коли зоря різдвяна всміхається згори,

Нехай дарує доля Вам радість знов і знов,

Нехай в мороз зігріють Вас щастя і любов!

Merry Christmas

***

З Різдвом Христовим! Нехай у вас буде все добре, близькі і рідні люди будуть поруч, а душевний спокій не покине вас!

***

З Різдвом Христовим! Нехай осяє вам життєвий шлях зірка, як вказала вона дорогу волхвам до дитини Ісуса! Нехай дні ваші будуть наповнені світлом, добротою, миром і гармонією.

***

Різна смакота побувала на столі, місто наповнене вогнями і чарами. У цю ніч, всім мріям судилося збутися. Я бажаю тобі, щоб скрізь і всюди тобі передувало добро, поруч з ним крокувало щастя і успіх. Нехай у тебе в цьому, так і в наступних роках все буде прекрасно. З Різдвом Христовим, зі святом вогнів і чудес!

***

Від щирого серця вітаю з Різдвом! Нехай, як колись Віфлеємська зірка осяяла небо і вказала вірний шлях волхвам, так і ваше життя осяє щира любов і поведе дорогами щастя і благополуччя. Сміливо йдіть за світлом цього великого почуття назустріч заповітним мріям!

***

Вітаю з приходом світлого і радісного свята Різдва! У цю чарівну пору нехай радість панує в душі і усмішка сяє на обличчі, щастя входить в будинок і сяйво свічок проганяє смуток і темряву! Нехай ангел завжди оберігає тебе від негараздів, а Господь дарує благословення на всі добрі справи!

***

Нехай нестримне, іскристе, чудове Різдво щедро поділиться з тобою своєю світлою доброї магією! Хай всі бажання збудуться, як по легкому помаху казкової чарівної палички, даруючи всеосяжне щастя! Зі святом!

***

З різдвяними святами! Чарівна зірка подарувала нам світло віри і надії, нехай ця радість наповнить і ваші душі, а в серцях панує любов, милосердя, терпіння. Нехай життя дарує вам щирі почуття, віддану дружбу, заслужений успіх, постійну удачу і нескінченне щастя!

***

Нехай не замовкає в вашому домі дзвін різдвяних дзвіночків! Нехай пахне ялинка, а стіл прикрашають смачні страви! Бажаю вам казкового настрою, милих подарунків, уваги близьких і рідних людей. Нехай в це зимове свято душа наповнюється світлом, теплом, любов'ю і радістю! Христос народився!

***

У Різдвяні свята нехай прийде мир у вашу домівку, нехай радість наповнить душі, а любов - серця, нехай надія, віра і оптимізм зроблять кожен ваш вчинок обдуманим і мудрим, кожен крок - впевненим і сміливим. Бажаю вам здоров'я міцного, гарного настрою і веселого свята в колі рідних!

***

Одна із зірок сьогодні мерехтить особливо яскраво. Вона з'явилася на вечірньому небосхилі першою і сповістила про народження Христа. Нехай же її чарівне світло додає в твоє життя краси і натхнення, а добрий ангел надійно береже тебе від бід, допомагаючи знаходити щастя!

***

Вітаю з Різдвом Христовим і в це світле свято хочу побажати бачити тільки хороше в світі і знаходити тільки добре в людях, дарувати надію близьким і втілювати свої мрії, щиро вірити і ніколи не забувати про просте людське щастя. Бажаю цінувати все, що в тебе є, і насолоджуватися кожною миттю життя!

***

Нехай це чарівне свято наповнить все навколо різдвяним теплом і сімейним затишком! Хай щастя вічно живе в твоїй душі, а кожна мить приносить тільки радість, позитив і відмінний настрій! Бажаю, щоб Господь завжди оберігав тебе і твою сім'ю і допомагав в здійсненні всіх твоїх мрій!

***

Кажуть, що на Різдво трапляються справжні чудеса. Так ось: я хочу тобі побажати, щоб найзаповітніше твоє бажання обов'язково збулося в різдвяну ніч. Щоб чари доторкнулися до тебе і залишили заряд бадьорості, невичерпної енергії та безмежного щастя!

***

Різдво - це день, коли народився наш Спаситель. Він дав нам віру, вказав шлях. І в цей чарівний празник я бажаю тобі тільки хорошого: благополуччя, взаєморозуміння, душевної рівноваги. Ніколи не збивайся зі свого курсу, а якщо будуть труднощі - Різдвяна зірка вкаже тобі правильний шлях!

***

З Різдвом Христовим, з щирою радістю душі і доброю благодаттю! Бажаю миру за вікном і світлого щастя в домі, затишної атмосфери і дружної сім'ї, незвичайних чудес і щедрих подарунків. Нехай Різдво подарує яскраву надію і міцну віру, красиву казку і вірну любов!

***

Нехай не лякають тебе січневі морози, адже ти завжди можеш зігрітися теплом і добротою близьких людей. Бажаю в світле Різдво не думати про минулі невдачі і прикрощі - вони давно позаду, а в майбутньому тебе вже чекають щирі усмішки, вірні друзі і найприємніші моменти! Любові, підтримки і кохання тобі!

Картинка на Різдво

КОХАНОМУ ХЛОПЦЮ

На планеті понад 7 мільярдів осіб, а я хочу привітати з Різдвом Христовим саме тебе. Напевно, тому, що решта 6999999999 мене зовсім не цікавлять! Адже я люблю тільки тебе! :) Зі святом, коханий!

ДЛЯ КОХАНОГО ЧОЛОВІКА

З Різдвом, дорогий мій! Нехай це свято міцної віри і світлої надії подарує нам благодать і щастя, нехай твоя душа буде сповнена радості, а серце - щирих почуттів. Бажаю достатку в житті, впевненості в діях, благородства у вчинках і доброї удачі на шляху!

КОХАНІЙ ДІВЧИНІ

Кохана! Від всього серця вітаю тебе з Різдвом Христовим. Нехай у це світле свято тобі усміхнеться щастя, нехай моя любов зігріває тебе завжди. Я хочу, щоб цей день ми провели разом, і він запам'ятався б нам назавжди. Зі святом!

ДЛЯ КОХАНОЇ ДРУЖИНИ

Моя люба! Вітаю тебе з Різдвом Христовим! Нехай це світле свято принесе тобі тепло, щастя, радісний настрій! Нехай твої чарівні очі завжди іскряться від перемог і оптимізму! Нехай всі негаразди обходять стороною нашу сім'ю, робота приносить тільки радість, а діти тішать нас успіхами! І нехай в це Різдво обов'язково станеться

ДРУГУ / ДЛЯ НАЙКРАЩОГО ДРУГА

Вітаю з Різдвом, друже! Бажаю тобі не витрачати дні свого життя на пошук і очікування чудес, а творити це диво самому і радувати своїх близьких приємними сюрпризами. Бажаю великого кохання і щирості почуттів, яскравих вогнів на шляху і сяйва доброї удачі!

ПОДРУЗІ / ДЛЯ НАЙКРАЩОЇ ПОДРУГИ

Вітаю тебе з Різдвом, подруго! Нехай всі заповітні мрії і бажання стануть дійсністю, нехай почуття твої будуть світлими, а дії - вільними. Бажаю тобі згадати про різдвяне диво, повірити в добру казку і наповнити своє життя чарами.

КУМУ

Бажаю, щоб грошей на все вистачало,

Здоров’я ніколи щоб не підкачало,

До ранку гуляти, подовше поспати,

Щомісяця тачку нову купувати.

Ще мати рахунки у банках солідних,

Турботи і ласки від друзів та рідних,

Мандрівок по світу, курортів відпадних,

Стосунків солодких, немов шоколадних.

Подалі хай зникнуть тривоги та сум,

Бажаю тобі в це Різдво, кум!

КУМІ

Кума наша рідна, кума наша мила,

Хай Бог додає і здоров'я, і сили,

На щастя нехай тебе благословляє,

Завжди і у всьому тобі помогає!

Краса твоя квітне, ніколи не в’яне,

А серце любов’ю гарячою стане,

І затишок буде у хаті завжди,

І буде в ній радість, не буде біди!

Нехай чоловік тебе дуже кохає,

І кращої тебе ніколи не знає,

Хай діткам твоїм буде щастя велике,

А в серці звучать лиш веселі музики!

З Різдвом Христовим!

БАТЬКАМ

Найкращих батьків вітаю з світлим Різдвом Христовим! І в це свято вселенської радості і щирої надії від щирого серця хочу Вам побажати щастя повного, радості безмежної, здоров'я відмінного і друзів вірних. У справах - успіху і нових звершень, у стосунках гармонії, любові і взаєморозуміння. Нехай всі бажання обов'язково здійсняться. З Христовим Різдвом!

МАМІ

Люба матусю, з Різдвом вас вітаю!

Спасибі за ласку, за ніжну турботу,

За чуйність, гостинність, невтомну роботу.

Господь хай дарує здоров'я і силу,

Спасибі, рідненька, що ви нас зростили.

Хай серце у грудях ще довго палає,

А руки, мов крила нас пригортають.

Щоб здоров'я було, щоб жили не тужили.

Ви найбільшого щастя в житті заслужили!

Багата душею, метка, роботяща,

Живіть вічно, мамо, бо ви в нас найкраща!

***

Мила мамусю, вітаю тебе з Різдвом! У дитинстві ти дарувала мені прекрасну казку і віру в чудеса, наповнюючи це свято чарівним сяйвом і добрими умішками. Нехай тепер Різдво подарує казку для тебе, нехай душа твоя знову повірить в диво, а серце наповниться любов'ю і щирою радістю!

ТАТУ

З Різдвом Христовим тебе вітаю,

Щастя й радості бажаю,

Будь завжди здоровим, тату,

Гарних літ тобі багато!

Хай здійсняться всі бажання,

Не покине дім кохання,

Мир і злагода панує,

Бог завжди в молитві чує!

БАБУСІ

Ти завжди допомагала,

Добро і любов давала

І віру в мене вселяла

Всім своїм єством.

Бабусю моя рідна,

Ти краща за всіх, я знаю!

І з Різдвом Христовим

Я тебе щиро вітаю!

ДОЧЦІ

Улюбленій дочці в Різдво

Здоров'я міцного бажаю,

Прекрасно це торжество!

Все збудеться, я точно знаю!

Своє бажання загадай

І помолись сьогодні Богу,

Нехай життя нагадує рай!

І буде легкою дорога!

СИНУ

Синку, бажаю я здоров'я

У прекрасне свято - Різдво,

Настав чарівний день сьогодні,

Зумій домогтися свого.

Молись, синку, частіше Богу,

Адже він один не підведе,

Вкаже вірну дорогу,

Тебе до удачі приведе.

СЕСТРІ

Сестричко, нині Різдво!

І я бажаю в свято це -

Нехай на душі завжди тепло -

Весна й кохання цвіте!

Нехай буде сміх твій чути частіше!

Хочу щоб ти завжди такою була -

Красивою, щирою і відважною!

Тож з Різдвом, сестричко ти моя!

БРАТУ від сестри

Кращого за брата в світі нема -

Ти мене в дитинстві оберігав,

Поки маленькою була.

Я хочу, щоб ти завжди,

Найсильнішим залишався,

І частіше посміхався,

Вітаю з Різдвом!

Для брата від брата

Мій брате, сьогодні Різдво!

Від серця чистого бажаю

Я тільки кращого за все -

Щоб ти жив, турбот не знаючи,

Щоб не боявся ти перепон,

Щоб свій тягар ти гідно ніс,

Люблю тебе завжди, як брат,

Готовий допомогти в будь-який час

КОЛЕГАМ по роботі

Колеги, вітаю вас з добрим і світлим святом Різдва Христового. Бажаю, щоб всі надії виправдовувалися, щоб всі мрії збувалися, щоб всі ідеї втілювалися, щоб рідні не хворіли і не боліла у вас душа. Нехай в житті неодмінно станеться різдвяне диво, яке надихне на нові досягнення в роботі і подарує щастя серцю!

Для колег і партнерів англійською мовою

Thank you for giving me the opportunity to work with you this year. It has been an honor and an invaluable experience for me. I wish you a merry Christmas and a new year filled with all good things.

(Дякую Вам за надану в році, що минає можливість працювати з Вами. Для мене це честь і безцінний досвід. Я бажаю Вам веселого Різдва і всього найкращого в новому році!)

ПАТРІОТИЧНЕ ВІТАННЯ ДЛЯ ВОЇНІВ АТО

Коли вночі у дім, квартиру, хату

Прийде Різдво, ялинка і вогні -

Згадай хоч на хвилину про солдата,

Який в окопі мерзне на війні.

Який своє Різдво зустріне в полі

Під кулі свист і вітру коляду…

Хай спогад твій йому тамує болі,

Хай щира згадка піднімає дух,

Бо в цьогорічнім році щастя й туга

Змішались в датах, цифрах, іменах…

Яке ж Різдво без батька, сина, друга…

Які ж свята, коли іде війна.

І в час, коли годинник цокне в тиші

Й по вінця буде келих. Щастя… сміх…

Не говори тостів хвалебно-пишних,

А помолись за мертвих і живих.

Коли ти сядеш за різдвяний стіл,

Щоби спожити ці дари Господні,

Згадай за тих, хто в люту заметіль

Орду московську стримує на Сході

Молись за них і їхніх матерів,

Чия кутя окроплена сльозами,

За діточок, що звуть своїх батьків,

Припавши до заплаканої мами.

Прохай у Бога ворога спинить,

Щоби він "Гради" замовчати змусив,

І воїни відчули б хоч на мить

Великий день Народження Ісуса.

***

Коли різдвяні зірки блиснуть в нічному небі, а пухнасте снігове полотно засяє тисячами блискіток, нехай в кожен будинок спуститься ангел і одним помахом крила розпалить вогнище сімейного затишку, що наповнить серця приємним теплом та спокоєм. Бажаю, щоб Різдвяна ніч подарувала красиву казку кожному, хто вірить в диво. Зі святом!

***

З Різдвом Христовим! Бажаю тобі частіше вигукувати: "Це божественно!" І розгледіти в своїх ближніх людей з ангельськими характерами. Нехай всі насолоди будуть райськими, а емоції заводять на сьоме небо. І що б потім не каявся.

***

Одного разу в сім'ї теслі Йосипа народилася дитина і названий він був по імені не Іван і не Степан, а Ісус Христос. Так і з'явився цей свято Різдва Христового спочатку в обраного народу, а потім і у нас, та й прижилося. Зі Святом вас, християни!

***

З Різдвом вітаю,

гараздів бажаю,

здоров’я міцного,

кохання палкого,

в кишенях достатку,

на Багамах хатку!

***

Хай Різдвяне янголятко принесе у Вашу хатку,

Поцілунки і дарунки тільки вищого ґатунку.

Хай лунає в хаті сміх – з Різдвом Христовим Вас усіх!

***

Хай смачна кутя удасться,

Хай в сім’ї панує щастя,

Щоб весела коляда

Мир вам в хату принесла.

Щоб співали рано півні,

Щоб велися в хаті гривні,

Щоб весело і багато

Провели Різдвяне свято!

***

Мир і щастя вашій хаті,

щоб були ви всі багаті,

колядочка щоб лунала

і кутя Вам смакувала.

пампушки були рум'яні,

ну і Ви не дуже п'яні!

***

Колядую! Колядую!

Смак горілки носом чую,

Наливайте по сто грам

Буде щастя Вам і нам.

***

З Різдвом Христовим!!!

Щоб в кишені шелестіло, в гаражі шоб гуркотіло,

у хліві щоб рьохкало, а у ліжку охкало!

Щоб вам в радості жилося, і хотілось, і моглося,

було з ким і було де, і не застукали ніде!

***

З Різдвом я вас вітаю

І таке вам побажаю:

Газ, щоб був за копійки,

І не було у нас війни!

Щоб Україна процвітала

Й кожен мав шматочок сала,

Також мали хліб і сіль

Щоб не жила в хаті міль.

Щоб зарплата в вас зростала

У разів так тридцять п’ять,

Щоб змогли відпочивать

На Мальдівах і Багамах,

І звичайно на Канарах!

Кожен місяць й кожен день

Було б все у вас окей!

***

Москалі закрили газ,

щоб замерзло все в нас.

Не ведіться ви на це,

бо зігріє вас сальце!

Шинка, м'ясо і ковбаси, і

різдвяні прибамбаси

в дупі бачили газпром.

Всіх вітаємо з Різдвом!