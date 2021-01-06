На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
З Різдвом Христовим 2021: оригінальні смс привітання на свято
-
- 1
7 січня українці відзначають Різдво Христове. З нагоди цього свята заведено обмінюватися вітаннями між вірянами. Зібрали для вас найкращі привітання з Рождеством українською мовою!
Різдво – не лише улюблене свято дітей, які співають колядки, адже й дорослі віряни обожнюють 7 січня. Зібрали для вас гарні та прикольні поздоровлення у віршах, смс та прозі, які подарують новорічний настрій вашим близьким.
Як приготувати корисну кутю: Уляна Супрун поділилася нетрадиційним секретом
Натискайте на потрібний пункт та переходьте на відповідний розділ:
- СМС привітання у віршах
- Оригінальні привітання у прозі
- Прикольні вітання у віршах
- Короткі СМС побажання у прозі
СМС привітання з Рождеством Христовим
***
Щирої радості
У день Різдва,
Затишку й здоров'я,
Щастя і тепла!
***
Щасливого вам Різдва,
Достатку в домі та добра,
Нехай Господь благословить
І від негараздів всіх вас сохранить!
***
З Різдвом вас вітаю,
Від душі добра бажаю.
Нехай трапиться диво,
Адже на те це і Різдво.
Нехай здійсняться мрії.
Вам здоров'я, краси
І чудес суцільних бажаю.
Буде так, я точно знаю!
***
Бажаю вам на Різдво,
Щоб не закінчувалося диво,
Любові та щастя повен дім,
Нехай допомагає вам Бог у всім!
***
Тиші, добра, гармонії
У це свято Різдва!
Миру, міцного здоров'я
Та сімейного тепла!
Оригінальні побажання на Різдво Христове у СМС
***
Вітаю з Різдвом Христовим і від душі бажаю запалити в душі вогонь надії, відкрити для серця шлях до мрії. Всіх добрих благ і справжнього щастя, взаємного кохання і яскравих чудес!
***
З Різдвом Христовим! Бажаю миру і благодаті в цьому світі, а також доброго життя і щоденною радості в ній. Нехай всі в родині будуть здорові, нехай буде відрада і щастя на серце.
***
На Різдво бажаю щасливих посмішок рідних, багатого столу, щирих слів, душевних розмов, Божої благодаті, більше доброти та світлих людей навколо!
***
З Різдвом Христовим! Бажаю ясного неба над головою і ясної думки в голові, бажаю щедрої радості для серця і почуття легкості душі. Нехай Господь береже тебе і людей, які тебе дороги.
***
Нехай свято в душі посіє частинку добра і милосердя, які переростуть в найсвітліші якості. Нехай день нагадає про Бога, про його розумінні та всепрощення.
Прикольні вітання з Різдвом у віршах
***
З Різдвом Христовим всіх!
Випити в цей день не гріх.
Нехай кагор рікою біжить,
А головка не болить!
***
Побажаю я в Різдво
Не царських вам хором.
Побажаю, щоб затишним
Був завжди ваш милий дом.
Щоб щастя і любов
У ньому гостювали знов і знов,
Щоб кожен в цьому домі
Веселим був й здоровим!
***
Двері відкривайте,
Різдво зустрічайте!
Не скупіться на посмішки,
Геть забудьте всі помилки.
Побажаю доброти
І небесної чистоти.
Осяває світ теплом,
Добрим словом і дивом!
***
Вітаю з Різдвом!
Нехай любов наповнить дом,
Гроші ллються через край –
Лише ловити їх встигай.
Нехай увірветься щастя у двері,
Вмить наблизить твою мету,
Всі мрії здійснить
І від бід будь-яких сохранить!
***
Вітаю з Різдвом!
Святкуй його з розумом:
Щоб не лягти обличчям в салат,
Щоб в сім'ї був мир і лад.
Щастя хай до себе поманить
І надії завжди каже правду:
Цілий грошовий мішок
Нехай тебе кине в шок!
Короткі поздоровлення на Різдво у прозі
***
Вітаю з Різдвом! Бажаю світлих думок в голові, добробут в родині, успіхів на роботі, затишку в домі, здоров'я тіла, бадьорості духу і любові в серці!
***
Нехай світло великого свята Різдва наповнить будинок затишком і теплом, серце – смиренням і радістю. Нехай Бог дарує здоров'я, добробут і любов до ближнього!
***
З Різдвом Христовим! Бажаю ніколи не відчувати образ і самотності, бажаю здобути більшу надію і віру в чудеса. Всіх добрих благ і міцного здоров'я.
***
Щасливого Різдва Христового, бажаю щастя, любові та радості. Нехай здійсняться всі мрії та бажання!
***
З Різдвом Христовим! Нехай ваш будинок буде наповнений затишком, любов'ю, розумінням і щастям. Здоров'я та удачі.
До теми: Українські колядки – слухати ТОП 25 пісень на Різдво: тексти і відео
-
20:00З Різдвом Христовим 2021: оригінальні смс привітання на свято
-
19:51Старе американське авто Buick помили вперше за 34 роки: відео
-
19:31Репортаж українця про карпатське село увійшов у топ National Geographic
-
19:20Гороскоп на 7 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:41Bugatti представила розкішні домашні колонки для олігархів
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:15Картинки з Різдвом Христовим 2021: різдвяні відкритки і листівки
-
18:00Українські колядки – слухати ТОП 30 пісень на Різдво: тексти і відео
-
17:49Найпотужніший пікап у світі розбився прямо на конвеєрі: епічне фото
-
17:23У Швеції знову відкрили готель з льоду: атмосферні кадри
-
17:12Різдво Христове 2021: що не можна робити 7 січня
-
17:05Як приготувати корисну кутю: Уляна Супрун поділилася нетрадиційним секретом
-
16:48Колядки для дітей: тексти і відео найкращих українських пісень на Різдво
-
16:38Вітання зі Святим вечором 2021: побажання смачної куті у прозі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:24У NASA зібрали найкращі знімки Землі, зроблені з МКС за 2020 рік
-
15:51У Карпатах помітили найбільшу та найрідкіснішу рись: фото великої кішки
-
15:19Чоловік створив власний Гоґвортс прямо на пляжі: відео
-
14:50Названо найбезпечніші авіакомпанії світу
-
14:20Адріано Челентано – 83: добірка найкращих стрічок з іменинником
-
13:51Розкута Демі Роуз захопила оголеним фото з ванної (18+)
-
13:19Чи справді людям потрібно мандрувати
-
12:51Британський ведучий показав, як змінився за 10 років: ефектне відео
-
12:30Три важливі причини, чому волоські горіхи варто їсти кожному
-
12:1912 страв на Святвечір: перелік і рецепти традиційних пісних страв
-
19:20Гороскоп на 7 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:05Як приготувати корисну кутю: Уляна Супрун поділилася нетрадиційним секретом
-
14:20Адріано Челентано – 83: добірка найкращих стрічок з іменинником
-
12:51Британський ведучий показав, як змінився за 10 років: ефектне відео
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 січня
-
07:48Наскільки скоротилося виробництво смартфонів у 2020 році: дані аналітиків
- 05 січня
-
21:48Представники цих професій більш схильні до зрад
-
19:18Коли подорожі повернуться до попереднього рівня: прогноз експертів
-
16:46Як регулярні мандрівки впливають на рівень щастя: цікаве дослідження
-
12:20Як привести організм в норму після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 січня
-
07:17Як працює найбільша автомийка у світі: видовищне відео
- 04 січня
-
21:49Без обов'язків й утрьох: якими видами сексу має зайнятися чоловік до одруження
-
18:49Variety склало рейтинг найбільш очікуваних фільмів 2021 року
-
15:13Три страви для зимової вечері, які можна приготувати за годину
-
12:18Психологи назвали 5 звичок щасливих людей
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 січня
-
07:46Учені назвали найпопулярніший вік чоловіків і жінок на сайтах знайомств
- 03 січня
-
21:48Яка інтимна стрижка у жінки найбільше подобається чоловікам: дослідження
-
19:497 неймовірно корисних продуктів з різних куточків світу
-
15:47Правило 1 відсотка: чому одні отримують все, а інші – нічого
-
12:15Астрологи назвали найуспішніший знак Зодіаку у 2021 році
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 січня
-
08:48Що буде з вами, якщо відмовитися від алкоголю на 7, 30 або 365 днів
- 02 січня
-
21:49Яку користь вашому здоров'ю принесе регулярне заняття сексом: 5 неочевидних наслідків