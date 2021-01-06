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Новий рік 2021 Різдво

З Різдвом Христовим 2021: оригінальні смс привітання на свято

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з Різдвом - фото 1
з Різдвом

7 січня українці відзначають Різдво Христове. З нагоди цього свята заведено обмінюватися вітаннями між вірянами. Зібрали для вас найкращі привітання з Рождеством українською мовою!

Різдво – не лише улюблене свято дітей, які співають колядки, адже й дорослі віряни обожнюють 7 січня. Зібрали для вас гарні та прикольні поздоровлення у віршах, смс та прозі, які подарують новорічний настрій вашим близьким.

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Натискайте на потрібний пункт та переходьте на відповідний розділ:

СМС привітання з Рождеством Христовим

***

Щирої радості
У день Різдва,
Затишку й здоров'я,
Щастя і тепла!

***

Щасливого вам Різдва,
Достатку в домі та добра,
Нехай Господь благословить
І від негараздів всіх вас сохранить!

***

З Різдвом вас вітаю,
Від душі добра бажаю.
Нехай трапиться диво,
Адже на те це і Різдво.

Нехай здійсняться мрії.
Вам здоров'я, краси
І чудес суцільних бажаю.
Буде так, я точно знаю!

***

Бажаю вам на Різдво,
Щоб не закінчувалося диво,
Любові та щастя повен дім,
Нехай допомагає вам Бог у всім!

***

Тиші, добра, гармонії
У це свято Різдва!
Миру, міцного здоров'я
Та сімейного тепла!

З Різдвом Христовим 2021: оригінальні смс привітання на свято - фото 442132

Оригінальні побажання на Різдво Христове у СМС

***

Вітаю з Різдвом Христовим і від душі бажаю запалити в душі вогонь надії, відкрити для серця шлях до мрії. Всіх добрих благ і справжнього щастя, взаємного кохання і яскравих чудес!

***

З Різдвом Христовим! Бажаю миру і благодаті в цьому світі, а також доброго життя і щоденною радості в ній. Нехай всі в родині будуть здорові, нехай буде відрада і щастя на серце.

***

На Різдво бажаю щасливих посмішок рідних, багатого столу, щирих слів, душевних розмов, Божої благодаті, більше доброти та світлих людей навколо!

***

З Різдвом Христовим! Бажаю ясного неба над головою і ясної думки в голові, бажаю щедрої радості для серця і почуття легкості душі. Нехай Господь береже тебе і людей, які тебе дороги.

***

Нехай свято в душі посіє частинку добра і милосердя, які переростуть в найсвітліші якості. Нехай день нагадає про Бога, про його розумінні та всепрощення.

З Різдвом Христовим 2021: оригінальні смс привітання на свято - фото 442131

Прикольні вітання з Різдвом у віршах

***

З Різдвом Христовим всіх!
Випити в цей день не гріх.
Нехай кагор рікою біжить,
А головка не болить!

***

Побажаю я в Різдво
Не царських вам хором.
Побажаю, щоб затишним
Був завжди ваш милий дом.

Щоб щастя і любов
У ньому гостювали знов і знов,
Щоб кожен в цьому домі
Веселим був й здоровим!

***

Двері відкривайте,
Різдво зустрічайте!
Не скупіться на посмішки,
Геть забудьте всі помилки.

Побажаю доброти
І небесної чистоти.
Осяває світ теплом,
Добрим словом і дивом!

***

Вітаю з Різдвом!
Нехай любов наповнить дом,
Гроші ллються через край –
Лише ловити їх встигай.

Нехай увірветься щастя у двері,
Вмить наблизить твою мету,
Всі мрії здійснить
І від бід будь-яких сохранить!

***

Вітаю з Різдвом!
Святкуй його з розумом:
Щоб не лягти обличчям в салат,
Щоб в сім'ї був мир і лад.

Щастя хай до себе поманить
І надії завжди каже правду:
Цілий грошовий мішок
Нехай тебе кине в шок!

З Різдвом Христовим 2021: оригінальні смс привітання на свято - фото 442130

Короткі поздоровлення на Різдво у прозі

***

Вітаю з Різдвом! Бажаю світлих думок в голові, добробут в родині, успіхів на роботі, затишку в домі, здоров'я тіла, бадьорості духу і любові в серці!

***

Нехай світло великого свята Різдва наповнить будинок затишком і теплом, серце – смиренням і радістю. Нехай Бог дарує здоров'я, добробут і любов до ближнього!

***

З Різдвом Христовим! Бажаю ніколи не відчувати образ і самотності, бажаю здобути більшу надію і віру в чудеса. Всіх добрих благ і міцного здоров'я.

***

Щасливого Різдва Христового, бажаю щастя, любові та радості. Нехай здійсняться всі мрії та бажання!

***

З Різдвом Христовим! Нехай ваш будинок буде наповнений затишком, любов'ю, розумінням і щастям. Здоров'я та удачі.

До теми: Українські колядки – слухати ТОП 25 пісень на Різдво: тексти і відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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