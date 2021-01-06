З Різдвом Христовим 2021: оригінальні смс привітання на свято

7 січня українці відзначають Різдво Христове. З нагоди цього свята заведено обмінюватися вітаннями між вірянами. Зібрали для вас найкращі привітання з Рождеством українською мовою!

Різдво – не лише улюблене свято дітей, які співають колядки, адже й дорослі віряни обожнюють 7 січня. Зібрали для вас гарні та прикольні поздоровлення у віршах, смс та прозі, які подарують новорічний настрій вашим близьким.

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Щирої радості

У день Різдва,

Затишку й здоров'я,

Щастя і тепла!

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Щасливого вам Різдва,

Достатку в домі та добра,

Нехай Господь благословить

І від негараздів всіх вас сохранить!

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З Різдвом вас вітаю,

Від душі добра бажаю.

Нехай трапиться диво,

Адже на те це і Різдво.

Нехай здійсняться мрії.

Вам здоров'я, краси

І чудес суцільних бажаю.

Буде так, я точно знаю!

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Бажаю вам на Різдво,

Щоб не закінчувалося диво,

Любові та щастя повен дім,

Нехай допомагає вам Бог у всім!

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Тиші, добра, гармонії

У це свято Різдва!

Миру, міцного здоров'я

Та сімейного тепла!

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Вітаю з Різдвом Христовим і від душі бажаю запалити в душі вогонь надії, відкрити для серця шлях до мрії. Всіх добрих благ і справжнього щастя, взаємного кохання і яскравих чудес!

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З Різдвом Христовим! Бажаю миру і благодаті в цьому світі, а також доброго життя і щоденною радості в ній. Нехай всі в родині будуть здорові, нехай буде відрада і щастя на серце.

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На Різдво бажаю щасливих посмішок рідних, багатого столу, щирих слів, душевних розмов, Божої благодаті, більше доброти та світлих людей навколо!

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З Різдвом Христовим! Бажаю ясного неба над головою і ясної думки в голові, бажаю щедрої радості для серця і почуття легкості душі. Нехай Господь береже тебе і людей, які тебе дороги.

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Нехай свято в душі посіє частинку добра і милосердя, які переростуть в найсвітліші якості. Нехай день нагадає про Бога, про його розумінні та всепрощення.

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З Різдвом Христовим всіх!

Випити в цей день не гріх.

Нехай кагор рікою біжить,

А головка не болить!

***

Побажаю я в Різдво

Не царських вам хором.

Побажаю, щоб затишним

Був завжди ваш милий дом.

Щоб щастя і любов

У ньому гостювали знов і знов,

Щоб кожен в цьому домі

Веселим був й здоровим!

***

Двері відкривайте,

Різдво зустрічайте!

Не скупіться на посмішки,

Геть забудьте всі помилки.

Побажаю доброти

І небесної чистоти.

Осяває світ теплом,

Добрим словом і дивом!

***

Вітаю з Різдвом!

Нехай любов наповнить дом,

Гроші ллються через край –

Лише ловити їх встигай.

Нехай увірветься щастя у двері,

Вмить наблизить твою мету,

Всі мрії здійснить

І від бід будь-яких сохранить!

***

Вітаю з Різдвом!

Святкуй його з розумом:

Щоб не лягти обличчям в салат,

Щоб в сім'ї був мир і лад.

Щастя хай до себе поманить

І надії завжди каже правду:

Цілий грошовий мішок

Нехай тебе кине в шок!

***

Вітаю з Різдвом! Бажаю світлих думок в голові, добробут в родині, успіхів на роботі, затишку в домі, здоров'я тіла, бадьорості духу і любові в серці!

***

Нехай світло великого свята Різдва наповнить будинок затишком і теплом, серце – смиренням і радістю. Нехай Бог дарує здоров'я, добробут і любов до ближнього!

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З Різдвом Христовим! Бажаю ніколи не відчувати образ і самотності, бажаю здобути більшу надію і віру в чудеса. Всіх добрих благ і міцного здоров'я.

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Щасливого Різдва Христового, бажаю щастя, любові та радості. Нехай здійсняться всі мрії та бажання!

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З Різдвом Христовим! Нехай ваш будинок буде наповнений затишком, любов'ю, розумінням і щастям. Здоров'я та удачі.

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