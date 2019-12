Привітання з католицьким Різдвом 2019 польською мовою: вірші, проза та картинки

Привітання з католицьким Різдвом у віршах та своїми словами польською мовою можна знайти у нашій підбірці. Зібрали для вас прості і красиві побажання у картинках та прозі, щоб потішити ваших рідних та близьких.

Католицьке Різдво у 2019 році відзначають 25 грудня у багатьох країнах світу християни західного обряду. Цей день вважається найбільшим святом серед вірян, адже народився Ісус Христос. Тому підготували найкращі привітання польською мовою у віршах, прозі та картинках для того, щоб ви змогли поділитись ними з родиною та друзями. Надсилайте також смс з різдвяними вітаннями і проведіть день у колі найближчий!

***

Z okazji swiat Bozego Narodzenia

oraz zblizajacego sie Nowego Roku

zyczymy wam obfitosci lask Bozych

Zdrowia radosci i szczescia.

З нагоди Різдва

і прийдешнього Нового Року

Ми бажаємо вам щедрої благодаті Божої

Здоров'я, радості та щастя

***

Boże Narodzenie wkrótce, więc życzę Ci szczerze

Ciepłych chwil w rodzinie w Wigilijną Wieczerzę.

Wszystko w złocie, zieleni, czerwieni,

Niech Nowy Rok będzie pełen nadziei.

By spełniło się choć jedno z twoich marzeń,

Dużo szczęścia i niezapomnianych wrażeń!

Різдво скоро, тому я бажаю вам щиро

Теплих моментів в сім'ї в Різдвяний вечір.

Все хай буде в золотому, зеленому, червоному,

Нехай Новий рік буде сповнений надій

Щоб збулась принаймні одна ваша мрія,

Багато успіху і незабутніх вражень!

***



Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,

jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

jest taka siła, co spełnia marzenia,

To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

Це час, який змінює сльози на сміх,

Це влада, яка перетворює сум на радість,

Це сила, яка виконує мрії,

Це чари Різдво Христового.

***

To magiczne chwile,

magiczny okres.

A z okazji Bożego Narodzenia

najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności.

Це чарівні моменти,

чарівний час.

З нагоди Різдва

найкращі побажання:

Міцного здоров'я, щастя, добробуту.

***

Najserdeczniejsze życzenia miłej i pełnej nastroju wieczerzy wigilijnej oraz spełnienia marzeń i nadziei, jakie niesie nadchodzący Nowy Rok.

Найсердечніші побажання доброї та повної приємного настрою святкової вечері, а також здійснення мрій і надій, які несе прийдешній Новий рік.

***

Niech ta magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość, а każda chwila świąt Bożego Narodzenia wzbogaca o ciepło!

Нехай ця магічна міць Святої вечері принесе вам спокій і радість, а кожна хвилина Різдвяних свят нехай збагачує теплом!

***

Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku życzy!

Сердечно бажаю вам багато радісних емоцій з нагоди Різдва, всього найкращого кожного дня прийдешнього Нового року!

***

W Dzień Bożego Narodzenia, chciałbym przesłać Wam życzenia. Wszelkich łask i pomyślności, dla rodziny i dla gości.

На Різдво, я хотів би послати тобі привіт. Удачі і доброї долі для родини і для гостей.

***

Dużo radości, szczęścia i śniegu w święta Bożego Narodzenia życzy!

Багато радості, щастя і пухнастого снігу на Різдво бажаю!

Wesołych Świąt! Szczęśliwego Nowego Roku! Niech tegoroczne Święta przyniosą Tobie wiele radości, uśmiechu, miłości najbliższych. Niech spełnią się wszystkie Twoje marzenia a Nowy Rok niech będzie dla Ciebie najszczęśliwszym rokiem pod słońcem!

Wszystkiego najlepszego!

З Різдвом Христовим! З Новим Роком! Нехай Різдво в цьому році принесе вам багато радості, усмішки, любов до родини. Нехай вони виконують всі ваші мрії і Новий рік буде для вас найщасливішим роком під сонцем! Всього найкращого!

***

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością. Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie.

Бажаємо вам здоров’я і хорошої погоди на Різдво. Нехай цей час, який ви проведете в колі найближчих, наповнить ваше серце спокоєм і радістю. Нехай благословення Божого Дитятка буде з вами усе життя, а щирі різдвяні побажання завжди здійснюються.

***

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wielkiego obżarstwa bez tycia, aby na suto zastawionym stole niczego nie zabrakło. Wesołych Świąt!

З нагоди Різдва, бажаю Вам великого переїдання без набирання ваги, щоб на розкішному столі не бракувало нічого. З Різдвом Христовим!

***

Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dużo uśmiechu, siły i wytrwałości w dążeniu do celu, sukcesów w pracy, tylko słonecznych dni, przyjaźni, miłości i wielu buziaków, i aby ten Nowy Rok był dla Ciebie najlepszym!

Щасливого Різдва. Багато посмішок, сил і завзяття у досягненні мети, успіхів у роботі, тільки сонця, дружби, любові і багато поцілунків, і щоб цей Новий Рік був для вас кращим!

***

Magia Bożego Narodzenia nigdy się nie kończy, a jego największym darem są rodzina i przyjaciele. Najlepsze życzenia z okazji Świąt!

Магія Різдва ніколи не закінчиться, а його найбільшим дарунком є родина і друзі. Найкращі побажання з нагоди свят!

***

W ten wieczór Wigilijny niech przy Waszym stole panuje zgoda i miłość, a poczucie rodzinnego ciepła i jedności będzie mocnym fundamentem, dodającym sił i odwagi podczas podejmowania najwazniejszych życiowych decyzji.

У переддень Різдва увечері за столом нехай буде злагода і любов, і відчуття родинного тепла, і єдності буде міцний фундамент, додавши сили і мужності в прийнятті найважливіших рішень у житті.

