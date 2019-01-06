Картинки з Різдвом Христовим 2019: різдвяні відкритки і листівки

Найкращі картинки з Різдвом Христовим 2019 – у нашій добірці! Підготували для вас оригінальні листівки, різдвяні відкритки та святкові фото, якими можна привітати рідних і друзів на свято.

У 2019 році Різдво припадає на понеділок, однак вітати один одного зі святом прийнято не тільки 7 січня, а напередодні – 6 січня у Святвечір. Не забудьте і ви поздоровити всіх з Різдвом Христовим! Повірте, різдвяні картинки чудово замінять традиційні вітання.

Тисніть на розділ, який вас цікавить, і переходьте до потрібних картинок:

Вашим близьким і колегам буде надзвичайно приємно отримати красиву листівку, а друзів у соцмережі ви можете привітати оригінальною відкриткою. Обирайте і завантажуйте найкраще зображення!

Щоб безкоштовно скачати картинку, клікніть на неї правою кнопкою миші (власникам мобільних слід натиснути на зображення пальцем та дочекатися випливаючого вікна) – далі оберіть опцію "зберегти". Так фото з'явиться на вашому гаджеті.

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