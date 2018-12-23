Привітання з католицьким Різдвом 2018: поздоровлення і картинки

Найкращі привітання з католицьким Різдвом 2018 на українській мові – у нашій добірці! Зібрали для вас гарні поздоровлення у прозі, віршах та смс, а також красиві різдвяні картинки. Не забудьте привітати своїх рідних та друзів!

Католицьке Різдво 2019 відзначають 25 грудня. У це свято слід поздоровити всіх рідних і друзів, які є християнами західного обряду. Обирайте привітання до душі та надсилайте їх!

Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте побажання на свій смак:

***

Бажаю вам добра,

Від Різдва і до Різдва,

Щоб здоров’ям, щастям в хаті,

Ви були завжди багаті.

Спокій в домі, сонце ясне,

Хай ніколи не погасне,

Хай у добрі проживає

Вся ваша родина.

Колядуйте, веселіться,

Бо весела днина.

Я щиро бажаю веселих вам свят,

Куті, пампушків, українських коляд.

***

Десь падає сніжок тихенько,

Плеяда зірочок засяяла маленьких,

В грубці потріскують полінця,

Ангелики враз стали на колінця,

Ісусика вони вітають,

І чемно рученьки складають!

І ми спішімо привітати,

І найцінніші дари дати,

І віру, і любов свої,

Даруємо Дитяточко тобі!

Христос Народився!

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам освітять добру долю!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

***

Христос народився!

Хай здоров’я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато провели

Різдвяні свята!

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

Зігріє вам сердце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!​​​​​​​

***

Сяє зірка над вертепом,

Пастушки малі йдуть степом,

І Матусі та Дитятку

Промовляють всі колядку.

Хай летить колядка світом,

Хай зоря Різдвяна світить,

Благодать хай скрізь витає!

Зі святим Різдвом Христовим

Щиросердно вас вітаю!

***

З Різдвом Христовим вас вітаємо!

Пшеницею посіваємо,

Здоров’я міцного Вам бажаємо!

Щоб у кожній порі року

Було радості нівроку,

Щоб все задумане збулося

І всім вам весело жилося.

***

Відчиняйте двері ясенові,

Бо Різдво ступає на поріг.

Знак добра Господньої любові

в світлі Вифлеємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

В кожнім серці свій залишить слід.

Будьте дужі, щирі і багаті

Щастя вам і довгих мирних літ!

Христос народився! Славімо Його!

***

На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відкриває Ангел двері

позолоченим крилом.

Пахне хлібом і кутею,

Сяє зірка, сніг рипить,

І колядка над землею

З добрим Ангелом летить.

***

Різдвяна нічка – особлива:

Христос родився на Землі!

Хай буде свято це щасливим,

Хай сяє зіронька в імлі!

І лине променем сріблястим

На щастя,долю у твій дім!

Надія й віра і все краще

Хай будуть оберегом всім!

Христос народився!

Вітальне відео до Різдва 25 грудня

***

З Різдвом Христовим вас усіх!

Хай завжди буде в домі сміх,

Радість не відступа

І весела колядка хай луна!

***

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато!

***

Хай чисте світло Вифлеємське,

У день народження Христа!

Дарує Вам життя Едемське

На дуже довгії літа!

***

Хай в році новім,

При святому Різдві,

Всі мрії сповняться –

Давні й нові!

***

Нехай Різдво у вашу хату

Принесе радості багато,

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям вас засіє!

***

Під ногами сніг рипучий,

Вітер стріхи обміта:

Нині день ясний, блискучий –

День Народження Христа!

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку.

Хай різдвяні теплі зорі

Знищать смуток весь і горе.

***

З Новим роком сердечно вітаємо

І бажаємо Вам на Різдво

Втіхи, радості, щастя безкрайого,

І щоб небо безхмарним було!

***

Хай Різдвяне Янголятко

Принесе кохання в хатку

Поцілунки і дарунки

Тільки вищого гатунку.

***

Хай Ісус новорожденний,

Що приходить спасти світ,

Дасть вам рік благословенний

І прожити многа літ!

Поздоровлення з Святим вечором та Різдвом Христовим у відео

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Нехай Різдво Христове обдарує Ваш будинок благодаттю і світом, а Господь ніколи не перестане оберігати. Хочу, щоб у Новий рік і Різдво у Ваших серцях панувало свято! Будинки переповнювалися від любові і щастя!

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Вітаємо зі святами нового Року та Різдва, нехай вони пройдуть так, щоб було не просто, що згадати, але і що розповісти дітям і онукам. І, звичайно ж, гідно ознаменувати прихід нової епохи в житті так, щоб вона була в тисячу разів кращою за всі попередні.

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Вітаю вас з Народженням Христа, з самим трепетним і найважливішим святом в році. Я хочу побажати вам сьогодні святковою, веселої і теплої суєти приготувань. Я бажаю вам світла і великої радості.

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Сяє високо в небі перша зірочка, загадай швидше бажання і воно обов'язково здійсниться! Сьогодні де б тебе не наздогнав цей день, куди б тебе не завела доля, знай – Христос Народився!

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Від щирого серця хочу привітати Вас з Різдвом Христовим, з самим світлим святом. Нехай біди і тяготи життя ніколи не відвідають Ваш дім, нехай перебуває з Вами тільки щастя і успіх.

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Вітаю із радісним і світлим святом – Різдвом Христовим! Нехай у твоєму житті панує мир, спокій і добро! Нехай горе і нещастя обходять стороною твій дім! Щастя, удачі та успіху всій твоїй родині, друзям і рідним!

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Як це чудово, коли справджуються мрії. У Різдвяну ніч трапляються чудеса і загадані бажання здійснюються. Вітаємо Вас зі святом і бажаємо, щоб ваші мрії стали дійсністю! Зі святим Різдвом!

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Вітаю з Різдвом Христовим! У це світле свято хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров'я та всіх благ!

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Вітаю з Католицьким Різдвом! Бажаю, щоб у кожному домі був мир і спокій, гармонія і достаток. Нехай відбуваються чудеса і прекрасні події, наповнюючи життя чудовими моментам!

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У різдвяний вечір немає місця кращого за рідний дім! Ми збираємося тісним дружним колом з близькими та друзями, вітаємо один одного і бажаємо найкращого! Я також вітаю вас і хочу побажати щасливих, довгих років в оточенні любові і удачі! Хай збудуться мрії, а найскладніші завдання легко піддаються вашій чарівності і працьовитості!

Гарна відкритка на Різдво Христове

Картинка з привітанням на Різдво

Відкритка з Різдвом

Листівка з Різдвом

Вітальна картинка з Різдвом Христовим

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