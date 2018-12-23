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Привітання з католицьким Різдвом 2018: поздоровлення і картинки

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З Різдвом Христовим! - фото 1
З Різдвом Христовим! / maximum.fm

Найкращі привітання з католицьким Різдвом 2018 на українській мові – у нашій добірці! Зібрали для вас гарні поздоровлення у прозі, віршах та смс, а також красиві різдвяні картинки. Не забудьте привітати своїх рідних та друзів!

Католицьке Різдво 2019 відзначають 25 грудня. У це свято слід поздоровити всіх рідних і друзів, які є християнами західного обряду. Обирайте привітання до душі та надсилайте їх!

Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте побажання на свій смак:

Вірші для привітання з католицьким Різдвом 2018

***

Бажаю вам добра,
Від Різдва і до Різдва,
Щоб здоров’ям, щастям в хаті,
Ви були завжди багаті.
Спокій в домі, сонце ясне,
Хай ніколи не погасне,
Хай у добрі проживає
Вся ваша родина.
Колядуйте, веселіться,
Бо весела днина.
Я щиро бажаю веселих вам свят,
Куті, пампушків, українських коляд.

***

Десь падає сніжок тихенько,
Плеяда зірочок засяяла маленьких,
В грубці потріскують полінця,
Ангелики враз стали на колінця,
Ісусика вони вітають,
І чемно рученьки складають!
І ми спішімо привітати,
І найцінніші дари дати,
І віру, і любов свої,
Даруємо Дитяточко тобі!
Христос Народився!

***

Хай різдвяна добра казка
Подарує щиру ласку,
Хай святкові світлі зорі
Вам освітять добру долю!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!

***

Христос народився!
Хай здоров’я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато провели
Різдвяні свята!

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
Зігріє вам сердце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!​​​​​​​

***

Сяє зірка над вертепом,
Пастушки малі йдуть степом,
І Матусі та Дитятку
Промовляють всі колядку.
Хай летить колядка світом,
Хай зоря Різдвяна світить,
Благодать хай скрізь витає!
Зі святим Різдвом Христовим
Щиросердно вас вітаю!

***

З Різдвом Христовим вас вітаємо!
Пшеницею посіваємо,
Здоров’я міцного Вам бажаємо!
Щоб у кожній порі року
Було радості нівроку,
Щоб все задумане збулося
І всім вам весело жилося.

***

Відчиняйте двері ясенові,
Бо Різдво ступає на поріг.
Знак добра Господньої любові
в світлі Вифлеємської зорі!
Хай це свято лине в кожну хату,
В кожнім серці свій залишить слід.
Будьте дужі, щирі і багаті
Щастя вам і довгих мирних літ!
Христос народився! Славімо Його!

***

На столі свята вечеря,
Вся родина за столом.
Відкриває Ангел двері
позолоченим крилом.
Пахне хлібом і кутею,
Сяє зірка, сніг рипить,
І колядка над землею
З добрим Ангелом летить.

***

Різдвяна нічка – особлива:
Христос родився на Землі!
Хай буде свято це щасливим,
Хай сяє зіронька в імлі!
І лине променем сріблястим
На щастя,долю у твій дім!
Надія й віра і все краще
Хай будуть оберегом всім!
Христос народився!

Вітальне відео до Різдва 25 грудня

Гарні СМС вітання на католицьке Різдво

***

З Різдвом Христовим вас усіх!
Хай завжди буде в домі сміх,
Радість не відступа
І весела колядка хай луна!

***

Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато!

***

Хай чисте світло Вифлеємське,
У день народження Христа!
Дарує Вам життя Едемське
На дуже довгії літа!

***

Хай в році новім,
При святому Різдві,
Всі мрії сповняться –
Давні й нові!

***

Нехай Різдво у вашу хату
Принесе радості багато,
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям вас засіє!

***

Під ногами сніг рипучий,
Вітер стріхи обміта:
Нині день ясний, блискучий –
День Народження Христа!

***

Хай різдвяна добра казка
Подарує тепло й ласку.
Хай різдвяні теплі зорі
Знищать смуток весь і горе.

***

З Новим роком сердечно вітаємо
І бажаємо Вам на Різдво
Втіхи, радості, щастя безкрайого,
І щоб небо безхмарним було!

***

Хай Різдвяне Янголятко
Принесе кохання в хатку
Поцілунки і дарунки
Тільки вищого гатунку.

***

Хай Ісус новорожденний,
Що приходить спасти світ,
Дасть вам рік благословенний
І прожити многа літ!

Поздоровлення з Святим вечором та Різдвом Христовим у відео

Поздоровлення з Різдвом Христовим у прозі

***

Нехай Різдво Христове обдарує Ваш будинок благодаттю і світом, а Господь ніколи не перестане оберігати. Хочу, щоб у Новий рік і Різдво у Ваших серцях панувало свято! Будинки переповнювалися від любові і щастя!

***

Вітаємо зі святами нового Року та Різдва, нехай вони пройдуть так, щоб було не просто, що згадати, але і що розповісти дітям і онукам. І, звичайно ж, гідно ознаменувати прихід нової епохи в житті так, щоб вона була в тисячу разів кращою за всі попередні.

***

Вітаю вас з Народженням Христа, з самим трепетним і найважливішим святом в році. Я хочу побажати вам сьогодні святковою, веселої і теплої суєти приготувань. Я бажаю вам світла і великої радості.

***

Сяє високо в небі перша зірочка, загадай швидше бажання і воно обов'язково здійсниться! Сьогодні де б тебе не наздогнав цей день, куди б тебе не завела доля, знай – Христос Народився!

***

Від щирого серця хочу привітати Вас з Різдвом Христовим, з самим світлим святом. Нехай біди і тяготи життя ніколи не відвідають Ваш дім, нехай перебуває з Вами тільки щастя і успіх.

***

Вітаю із радісним і світлим святом – Різдвом Христовим! Нехай у твоєму житті панує мир, спокій і добро! Нехай горе і нещастя обходять стороною твій дім! Щастя, удачі та успіху всій твоїй родині, друзям і рідним!

***

Як це чудово, коли справджуються мрії. У Різдвяну ніч трапляються чудеса і загадані бажання здійснюються. Вітаємо Вас зі святом і бажаємо, щоб ваші мрії стали дійсністю! Зі святим Різдвом!

***

Вітаю з Різдвом Христовим! У це світле свято хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров'я та всіх благ!

***

Вітаю з Католицьким Різдвом! Бажаю, щоб у кожному домі був мир і спокій, гармонія і достаток. Нехай відбуваються чудеса і прекрасні події, наповнюючи життя чудовими моментам!

***

У різдвяний вечір немає місця кращого за рідний дім! Ми збираємося тісним дружним колом з близькими та друзями, вітаємо один одного і бажаємо найкращого! Я також вітаю вас і хочу побажати щасливих, довгих років в оточенні любові і удачі! Хай збудуться мрії, а найскладніші завдання легко піддаються вашій чарівності і працьовитості!

Різдвяні картинки та листівки

Гарна листівка з Різдвом Христовим - фото 296774
Гарна відкритка на Різдво Христове
Картинка з привітанням на Різдво - фото 296773
Картинка з привітанням на Різдво
Відкритка з Католицьким Різдвом - фото 296763
Відкритка з Різдвом
Листівка з Різдвом - фото 296756
Листівка з Різдвом
Вітальна картинка з Католицьким Різдвом - фото 296753
Вітальна картинка з Різдвом Христовим

І ще: Де зустріти Новий рік 2019 в Україні: найкращі місця для святкування

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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