Фільм Алькаррас – головний переможець Берлінале: дивіться трейлер

У Німеччині відбувся 72-й Берлінський кінофестиваль Берлінале. "Золотого ведмедя" цьогоріч отримала картина іспанської режисерки Карли Сімон. Про що розповідає стрічка?

Цікаво, що у фільмі Алькаррас знімалися непрофесійні актори, пише dw.

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За сюжетом історія розповідає про сім'ю, яка заробляла на життя збором персиків у селі Алькаррас у провінції Лейда. Сім'ю змусили покинути землю, яку вона обробляла протягом 60 років за безстроковою усною угодою. Після смерті землевласника дерева вирішили вирубати, а на їхнє місце поставити сонячні батареї.

В основному конкурсі цього сезону брали участь 18 картин виробництва 15 країн. "Срібного ведмедя" здобула картина "Фільм письменника" південнокорейського режисера Хон Сан Су.

Спеціальний приз журі присудили Наталі Лопес Галлардо за фільм "Мантія з самоцвітів".

Міжнародний кінофестиваль Берлінале – третій за значущістю в Європі після Каннського та Венеціанського – проходить у Берліні з 10 по 20 лютого.

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