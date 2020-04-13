Привітання з Днем ангела Марії: вірші, проза й смс на іменини 2020

Красиві привітання з Днем Ангела Марії потішать власниць цього світлого імені. 14 квітня не забудьте поздоровити знайомих Марічок зі святом, адже вони так чекають на вітання з іменинами!

Ім'я Марія у перекладі з давньоєврейської мови має кілька значень, зокрема – "бажана", "пані", "гірка", "відкинута" або "сумна". Свій День ангела Марічки також святкують кілька разів на рік: 8 січня, 19 лютого, 25 лютого, 14 квітня, 20 червня, 22 червня, 4 серпня, 28 серпня, 21 вересня, 14 жовтня на Покрови, а також 4 грудня.

Тут більше: СМС привітання з Днем ангела Марії: короткі побажання на іменини

Підготували для вас привітання з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватиць свята :) Надішліть Марії найкраще поздоровлення!

***

Сьогодні, дорога Маша,

Лови приємні моменти!

Немає нікого на світі краще,

Лише для тебе всі компліменти!

Нехай блищать твої очі,

Цвіте усмішка на вустах!

Нехай дарує світ кольорові фарби,

А все, що було лише в мріях,

Легко в реальність втілиться!

Співає від щастя нехай душа,

А серце буде дзвінко битися,

Адже життя шалено хороше!

***

Машенька, Марія,

Ніжно тебе вітаю

І любові побажаю!

Щоб життя любила,

Щоб не сумувала!

У житті тобі щастя

Тепла безмежного,

Щоб йшла по життю

Просто і легко.

***

Маша, Машенька, Марія,

Ти прекрасна, як стихія!

Така рішуча і смілива,

Навіть в гніві хороша.

Все сама завжди вирішуєш,

Слабкості не допускаєш.

За активність поважаємо,

Всі тебе ми обожнюємо.

Знай, що за тобою сумуємо,

Якщо довго не зустрічаємо!

***

Всю доброту, яка існує у світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую вам, імениннице, у цей прекрасний день!

Хай Матір Божа вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії та благії літа!

***

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає - хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

З Днем ангела Марію вітаємо,

Щастя й долі тобі ми бажаємо,

Здоров'я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співає,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

Ти, Маріє, наше чудо,

У світі кращої нема!

Добра ти й благородна,

І красива, й дуже добра.

З іменинами вітаємо,

І бажаємо ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлемо тобі пісень!

***

Бажаю людської пошани.

Здоров'я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

В день святковий гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаємо

І щодня, й щомиті,

Хай Марії помагає

Ангел-покровитель!

***

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи ледь наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаємо все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

***

Сьогодні у твій День Ангела ми хочем побажати:

Щоб у житті твоєму було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров'я ти мала все життя!

Хай Марія свята піклується про тебе,

Охороняє від біди, задовольняє усі твої потреби.

Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Марії найкращі привітання!

***

Прикольні вірші

Сьогодні Марія для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – скрекотушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає –

Тобі добра бажає.

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Маші нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Маша, Машенька, Марія,

Поздоровлення приймай,

З доброю усмішкою

Кожен день стрічай.

***

Віра дасть тобі хай сили,

Світло надії нехай сяє,

І все життя тебе, Марія,

Нехай любов не залишає!

***

Машо, будь завжди щасливою,

Нескінченно позитивною,

Чарівною, квітучою,

Обов'язково везучою!

***

Бажаю тобі багато щастя,

Удачі, грошей і любові.

Бажаю бути завжди прекрасною,

Бажаю багато добра!

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

***

Нехай під крилами своїми

Марію ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Марія – покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Вітаю тебе, квіточко, з Днем ангела Марії,

Нехай здійсняться твої заповітні мрії,

Всі бажання та надії, найкращі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

***

З Днем Ангела Марії мої найщиріші привітання,

З усього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Цей день немов створений для подарунків і квітів – вітати тебе, Марія, цілий світ уже готовий. Я тобі зараз бажаю, щоб здійснилися мрії, щоб ти завжди йшла з успіхом і удачею поруч. Нехай любов подарує ласку, віру, ніжність і тепло. Щоб жила ти, немов у казці, щоб у світ несла добро!

***

Марія, щиро вітаю! Бажаю, щоб твоє життя було запаморочливо захопливим і іскристо яскравим! Щастя тобі, справжнього кохання, прекрасних друзів, підтримки рідних. Нехай у тебе завжди буде гарний настрій, прекрасне самопочуття і повна задоволеність в душі!

***

Машенька, вітаю тебе і хочу побажати, щоб кожен день твого життя задавав ритм щастя і веселощів, щоб кожна твоя ідея була запорукою великого успіху і процвітання. Марія, нехай твоє серце безустанно вірить в диво, і це диво нехай неодмінно відбувається з тобою!

***

Вітаю з іменинами! Нехай твоя небесна заступниця буде завжди з тобою поруч – і у хвилини радості, і у хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, вона – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, вона теж разом з тобою радітиме.

***

Дорога, з Днем ангела! Твоя небесна опікунка подарувала тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір подарунків і пишається тим ім'ям, що дарували тобі твої батьки. Вітаю зі святом!

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Маріє, вітаю зі святом! Хочу подарувати тобі світлі побажання, моя хороша: нехай тебе оточують тільки добрі люди, хай доля завжди підносить тобі тільки приємні сюрпризи, а життя тішить радощами. Щастя тобі, успіхів і любові!

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Друг не завжди може виявитися поруч, кохана людина не завжди може зрозуміти, а от твоя небесна покровителька ніколи від тебе не відступить. Нехай в усі миті твого життя Богородиця буде поруч та оберігає від зла та негараздів!

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Марія за однією з версій означає "кохана", за другою – "уперта", за третьою – "гірка". Будь же, Маша, завжди коханою, нехай чоловіки дарують тобі свої увагу, турботу і любов. Будь упертою, не здавайся перед труднощами та бідами, вперто переборюй всі проблеми. А гіркота у твоєму житті хай буде тільки від міцних напоїв, якими усі наповнюють келихи у твій день Ангела і підіймають їх за твоє щастя.

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Вітаю тебе з іменинами! В День Ангела бажаю тобі, щоб ти завжди залишалася на висоті. Нехай кожен твій новий день буде кращим за попередній! Не переставай мріяти, і твої бажання обов'язково збудуться.

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Мила Маріє! В цей чудовий день іменин бажаю залишатися такою ж чудовою, ефектною, шикарною, елегантною, чарівною жінкою. Нехай з кожним роком всі твої найкращі якості стають ще яскравішими. Ти найкраща!

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Відкритка з іменинами Марії

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