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Привітання з Днем ангела Марії: вірші, проза й смс на іменини 2020

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Вітання з Днем ангела Марії на українській мові - фото 1
Вітання з Днем ангела Марії на українській мові

Красиві привітання з Днем Ангела Марії потішать власниць цього світлого імені. 14 квітня не забудьте поздоровити знайомих Марічок зі святом, адже вони так чекають на вітання з іменинами!

Ім'я Марія у перекладі з давньоєврейської мови має кілька значень, зокрема – "бажана", "пані", "гірка", "відкинута" або "сумна". Свій День ангела Марічки також святкують кілька разів на рік: 8 січня, 19 лютого, 25 лютого, 14 квітня, 20 червня, 22 червня, 4 серпня, 28 серпня, 21 вересня, 14 жовтня на Покрови, а також 4 грудня.

Тут більше: СМС привітання з Днем ангела Марії: короткі побажання на іменини

Підготували для вас привітання з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватиць свята :) Надішліть Марії найкраще поздоровлення!

Вірші для привітання з Днем Ангела Марії

***

Сьогодні, дорога Маша,
Лови приємні моменти!
Немає нікого на світі краще,
Лише для тебе всі компліменти!
Нехай блищать твої очі,
Цвіте усмішка на вустах!
Нехай дарує світ кольорові фарби,
А все, що було лише в мріях,
Легко в реальність втілиться!
Співає від щастя нехай душа,
А серце буде дзвінко битися,
Адже життя шалено хороше!

***

Машенька, Марія,
Ніжно тебе вітаю
І любові побажаю!
Щоб життя любила,
Щоб не сумувала!
У житті тобі щастя
Тепла безмежного,
Щоб йшла по життю
Просто і легко.

***

Маша, Машенька, Марія,
Ти прекрасна, як стихія!
Така рішуча і смілива,
Навіть в гніві хороша.
Все сама завжди вирішуєш,
Слабкості не допускаєш.
За активність поважаємо,
Всі тебе ми обожнюємо.
Знай, що за тобою сумуємо,
Якщо довго не зустрічаємо!

***

Всю доброту, яка існує у світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Дарую вам, імениннице, у цей прекрасний день!
Хай Матір Божа вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії та благії літа!

***

Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає - хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

Привітання з Днем ангела Марії: вірші, проза й смс на іменини 2020 - фото 397757

***

З Днем ангела Марію вітаємо,
Щастя й долі тобі ми бажаємо,
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співає,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.

***

Ти, Маріє, наше чудо,
У світі кращої нема!
Добра ти й благородна,
І красива, й дуже добра.
З іменинами вітаємо,
І бажаємо ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлемо тобі пісень!

***

Бажаю людської пошани.
Здоров'я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаємо
І щодня, й щомиті,
Хай Марії помагає
Ангел-покровитель!

Привітання з Днем ангела Марії: вірші, проза й смс на іменини 2020 - фото 397762

***

Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи ледь наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаємо все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!

***

Сьогодні у твій День Ангела ми хочем побажати:
Щоб у житті твоєму було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров'я ти мала все життя!
Хай Марія свята піклується про тебе,
Охороняє від біди, задовольняє усі твої потреби.
Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Марії найкращі привітання!

***

Прикольні вірші

Сьогодні Марія для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – скрекотушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає –
Тобі добра бажає.

***

Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Маші нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!

СМС поздоровлення з іменинами Марії

***

Маша, Машенька, Марія,
Поздоровлення приймай,
З доброю усмішкою
Кожен день стрічай.

***

Віра дасть тобі хай сили,
Світло надії нехай сяє,
І все життя тебе, Марія,
Нехай любов не залишає!

***

Машо, будь завжди щасливою,
Нескінченно позитивною,
Чарівною, квітучою,
Обов'язково везучою!

***

Бажаю тобі багато щастя,
Удачі, грошей і любові.
Бажаю бути завжди прекрасною,
Бажаю багато добра!

***

В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!

Привітання з Днем ангела Марії: вірші, проза й смс на іменини 2020 - фото 397759

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,
І все у житті буде на висоті!

***

Нехай під крилами своїми
Марію ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Марія – покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Вітаю тебе, квіточко, з Днем ангела Марії,
Нехай здійсняться твої заповітні мрії,
Всі бажання та надії, найкращі сподівання,
Хай у серденьку твоєму палає кохання!

***

З Днем Ангела Марії мої найщиріші привітання,
З усього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!

Вітання на День Ангела Марії у прозі

***

Цей день немов створений для подарунків і квітів – вітати тебе, Марія, цілий світ уже готовий. Я тобі зараз бажаю, щоб здійснилися мрії, щоб ти завжди йшла з успіхом і удачею поруч. Нехай любов подарує ласку, віру, ніжність і тепло. Щоб жила ти, немов у казці, щоб у світ несла добро!

***

Марія, щиро вітаю! Бажаю, щоб твоє життя було запаморочливо захопливим і іскристо яскравим! Щастя тобі, справжнього кохання, прекрасних друзів, підтримки рідних. Нехай у тебе завжди буде гарний настрій, прекрасне самопочуття і повна задоволеність в душі!

***

Машенька, вітаю тебе і хочу побажати, щоб кожен день твого життя задавав ритм щастя і веселощів, щоб кожна твоя ідея була запорукою великого успіху і процвітання. Марія, нехай твоє серце безустанно вірить в диво, і це диво нехай неодмінно відбувається з тобою!

***

Вітаю з іменинами! Нехай твоя небесна заступниця буде завжди з тобою поруч – і у хвилини радості, і у хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, вона – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, вона теж разом з тобою радітиме.

***

Дорога, з Днем ангела! Твоя небесна опікунка подарувала тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір подарунків і пишається тим ім'ям, що дарували тобі твої батьки. Вітаю зі святом!

Привітання з Днем ангела Марії: вірші, проза й смс на іменини 2020 - фото 397755

***

Маріє, вітаю зі святом! Хочу подарувати тобі світлі побажання, моя хороша: нехай тебе оточують тільки добрі люди, хай доля завжди підносить тобі тільки приємні сюрпризи, а життя тішить радощами. Щастя тобі, успіхів і любові!

***

Друг не завжди може виявитися поруч, кохана людина не завжди може зрозуміти, а от твоя небесна покровителька ніколи від тебе не відступить. Нехай в усі миті твого життя Богородиця буде поруч та оберігає від зла та негараздів!

***

Марія за однією з версій означає "кохана", за другою – "уперта", за третьою – "гірка". Будь же, Маша, завжди коханою, нехай чоловіки дарують тобі свої увагу, турботу і любов. Будь упертою, не здавайся перед труднощами та бідами, вперто переборюй всі проблеми. А гіркота у твоєму житті хай буде тільки від міцних напоїв, якими усі наповнюють келихи у твій день Ангела і підіймають їх за твоє щастя.

***

Вітаю тебе з іменинами! В День Ангела бажаю тобі, щоб ти завжди залишалася на висоті. Нехай кожен твій новий день буде кращим за попередній! Не переставай мріяти, і твої бажання обов'язково збудуться.

***

Мила Маріє! В цей чудовий день іменин бажаю залишатися такою ж чудовою, ефектною, шикарною, елегантною, чарівною жінкою. Нехай з кожним роком всі твої найкращі якості стають ще яскравішими. Ти найкраща!

Вітальні картинки для Марії на іменини

Привітання з Днем ангела Марії: вірші, проза й смс на іменини 2020 - фото 397756
Привітання з Днем ангела Марії: вірші, проза й смс на іменини 2020 - фото 272593
Красива листівка для Маші
Привітання з Днем ангела Марії: вірші, проза й смс на іменини 2020 - фото 272590
Відкритка з іменинами Марії
Привітання з Днем ангела Марії: вірші, проза й смс на іменини 2020 - фото 272594
Віршовані привітання з Днем ангела
Привітання з Днем ангела Марії: вірші, проза й смс на іменини 2020 - фото 397754

Тут більше: Листівки і відкритки з Днем ангела Марії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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