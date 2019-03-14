З днем народження: найкращі привітання українською мовою

Привітання з днем народження українською – у нашій добірці! Підготували для вас ТОП-50 оригінальних побажань у віршах, прозі та смс, а також прикольні картинки та відео вітання, які допоможуть поздоровити рідних і друзів.

Привітання з днем народження потішать іменинниць та іменинників у їхнє свято. Звісно, іноді хочеться написати прості слова "з дн / днюхою/ днюшкою", бо ліньки або ж немає часу вигадувати душевні вітання. Однак це не вихід! Ваші близькі варті найкращого поздоровлення, тож ми вирішили вам допомогти. Ось цікаві та оригінальні вітання зі святом!

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В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів – щирих привітань,

Від зірок – здійснення бажань!

Від сонця – світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!

***

Дозволь тебе сьогодні привітати,

Бо день такий буває раз на рік,

Здоров'я й щастя щиро побажати,

На все життя, на довгий-довгий вік!

До сотні літ дожить без горя і журби,

Від гір, від сонця, від калини

Всіх благ земних – з роси й води

Бажаємо тобі всі нині!

***

Бажаю вам квітів та мирного неба,

Грошей та здоров'я ще більше, ніж треба.

Хай доля вам щастя багато дає,

Зозуля сто років життя накує.

Хай справдяться мрії, здійсняться дива,

Хай кругом від сміху іде голова,

Достатку – у будні, в свята – подарунків,

Гарних подій, доброти, поцілунків!

***

Нехай з тобою буде поряд

веселий сміх і ніжний погляд.

Хороший друг і пісня тиха,

що розганяє тугу й лихо.

Очей коханих два озерця,

неспокій думки твого серця.

Хай омине тебе нещастя,

живи і мрій, бажаю щастя!

***

Життя хай дарує чудові моменти,

Яскраві емоції, гарні презенти

І друзів найкращих, з якими надійно,

Людину найближчу, з якою спокійно.

Бажаю знайти я улюблену справу,

Робота хай буде у тебе цікава.

Проблеми вирішуй свої на "раз-два",

Щоб не "кипіла" твоя голова.

Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".

Здоров'я міцного, здоров'я ж не гра.

І ще побажаю тобі наостанок:

Хай буде щасливим кожнісінький ранок!

***

В святковий день

Прийміть вітання

Та найщиріші побажання:

Здоров'я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у вас гаразд!

***

Хай будуть з вами здоров'я та сила,

Хай доля буде ласкава і щира!

Щоб ніколи не знали ви втоми!

Хай мир і злагода будуть у домі,

Хай Господь дарує надію й тепло

На довгі літа, на щастя й добро!

***

Нехай цвітуть під небом синьооким

Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,

Щоденно хай до хати заверта!

Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті,

Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо

І соняхом квітує золотим.

Хай постійний успіх, радість і достаток

Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,

Хай життєвий досвід творить з буднів свята,

Господь дарує довгих-довгих літ!

***

Летять роки, мов чайки над водою,

І разом з ними доля непроста.

А ти завжди лишайся молодою,

Живи у щасті й радості до ста.

Бажаю тобі радісних світанків!

Щасливих, романтичних вечорів!

Казкових ніжних снів, бадьорих ранків

І щирих, теплих і відвертих слів!

Так можна привітати подругу чи кохану з дн

Тут більше: 54 найкращі привітання з дн у віршах

***

Подарував(ла) б сонце – воно високо,

Подарував(ла) б серце – воно глибоко,

Подарував(ла) б щастя – його не дістати,

Дарую SMS, прошу не стирати!

***

З Днем народження, зі святом!

Щастя зичимо багато!

Хай завжди збувається

Все, що забажається.

***

Щоб холод в душу не закрався

І щоб ніколи не було біди,

І щоб ніхто не здогадався,

Який вже рік іде тобі!

***

Нехай завжди тобі всміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки.

Хай щастя й здоров'я не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання й думки!

***

А я тобі бажаю

Якщо сонця – то променистого,

Якщо неба – то ясного та чистого

Якщо здоров'я – то міцного,

А якщо кохання – то взаємного!

***

Хай буде життя позитивним,

Веселим, чудовим, активним,

Багатим, щасливим і плідним,

Цікавим, блискучим і гідним!

Зі святом Дня народження!

***

Бажаю здоров'я, щасливої долі,

Удачі, кохання і грошей доволі.

Нехай тобі буде усе, як бажається,

Фортуна нехай лише посміхається!

***

Удачі, натхнення й духовного росту,

Хай буде в житті усе легко та просто!

***

Бажаю приголомшливого щастя,

Безмежної любові й доброти,

Щоб завжди грошики були в кишенях,

Та мрії здійснювалися всі твої!

***

Бажаю неба голубого,

Хліба запашного

Джерельної води

І ніякої біди!

Картинка з дн

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У радісний і світлий день твого народження хочу побажати щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен день буде сповнений гарним настроєм, душевними зустрічами і плідною працею. Щастя і радощів у домівку, здоров'я і благополуччя родині, натхнення і творчості. Хай сонце заглядає у вікна, а щастя в серце!

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У день народження хочеться побажати палац благополуччя, вагон терпіння, мішок грошей, побільше усмішок і доброти, міцної дружби, яскравих вражень, задоволення від життя і чарку сліз радості від того, що в тебе це все є!

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Вітаю з днем народження! Бажаю подорожувати країнами щастя, зустрічати світанки натхнення, радіти кожному дню, летіти до успіху, кохати усім серцем, долати будь-які труднощі, завжди знаходити своє місце під сонцем у цьому житті.

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Бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

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Щиро вітаю тебе! Бажаю завжди знаходитися у потрібному місці та у потрібний час, бажаю залишатися наодинці зі своїми думками, коли тобі це потрібно, бажаю вдало, весело та яскраво проживати кожну мить свого щасливого життя.

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Для коханої дівчини/дружини

Я б хотів зібрати в один букет всі квіти світу, щоб кинути їх сьогодні до твоїх ніг. Для мене завжди свято, коли ти поруч. З Днем народження, кохана!

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Для коханого чоловіка

Сьогодні – найкращий в році день, бо на світ з'явився ти – найдорожча для мене людина! Я щаслива, що зустріла тебе серед мільярдів інших жителів Землі. Дякую долі за шанс провести це життя саме з тобою. Коханий, бажаю тобі міцного здоров'я та вірних друзів поруч. А я завжди буду з тобою і допоможу втілити всі мрії! Цілую!

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Вітаю з твоїм святом та хочу побажати яскравих посмішок, чудових мрій, щасливих сподівань, веселих жартів, добрих справ, неймовірних успіхів, насичених кольорів життя, світанків натхнення, романтичних пригод та виконання усіх бажань твого серця.

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Не буду бажати нічого хорошого, тільки найкращого: успіхів у справах, здоров'я в сім'ї, серця, сповненого любові, очей, що світяться від щастя, нових відкриттів, найяскравіших емоцій. Нехай все твоє життя буде суцільним святом!

Хеппі бьоздей!

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***

Щоб вам весело жилося

І хотілося й моглося.

Було де і було з ким,

Було як і було чим.

***

Хай одяг буде від кутюр,

В кишенях – шелест від купюр,

Душа хай прагне авантюр,

А в амурних справах – лиш ажур!

***

З днем народження вітаю,

щастя, радості бажаю,

Не напитись, погуляти,

щирих друзів купу мати.

***

Коли я вип'ю чарку чаю,

Тебе за вуха потягаю,

Зі святом щиро привітаю

Й такого щастя набажаю:

Багато років і грошей багато,

Гостей хороших в твоїй хаті,

Здоров'я, щоб ще довго-довго жити,

А решту – за бажанням докупити!

***

З днем народження вітаю

Та нескромно побажаю

Заробляти так багато,

Щоб купити собі хату

За кордоном біля моря,

Жити там, не знати горя.

Ще автівку іномарку,

Може, власну там заправку,

Може, банк або завод,

Мати все без першкод.

Все, що бажане, купляти,

Що не день – відпочивати.

Тільки не забудь в турботах –

Завтра вранці на роботу!

Смішна картинка для іменинників

Кумедні вітання своїми словами

Вітаю з днем старіння… Ой, тобто з днем народження. Нехай кісток не ломить, нехай пісок не сиплеться з тебе, нехай зуби не болять від смачного торта, а всі свічки на ньому з першої спроби вдасться задмухати =)

***

З Днем народження! Нехай у твоєму житті буде побільше крутих віражів, холодильник тріщить по швах, а гроші вивалюються з мішків. В акваріумі живе золота рибка, яка виконує будь-які твої бажання, а в спальні спить кохана обіймака.

***

Вітаю з твоєю днюхою і бажаю крутої веселухи. Нехай цей день запам'ятається тобі неймовірною пригодою на твою апетитну попу і чудовою історією з елементами добрих жартів і запаморочливих танців. Бажаю, щоб удача не сміла залишати тебе ні на хвилину!

***

Інтимне привітання з дн

В день народження бажаю

Вам солодкого життя,

Шоколадного кохання

І ванільного буття.

Мармеладного вам щастя,

Сил міцних вам, як горіх,

Пристрастей із полуничкою,

Марципанових вам втіх.

***

Смішне сексуальне привітання

Бажаю всім любити, закохуватися,

Одружитися, сексом займатися.

Потім плодитися, розмножуватися,

І сексом також займатися.

Роботі з жаром віддаватися,

А після – сексом займатися.

Благами життя насолоджуватися

І сексом завзято займатися.

Всього, про що мріяв, дочекатися,

А сексом все ж займатися.

І перед віком не здатися! –

Старіти, але сексом займатися!

... Пора, мабуть, закруглятися:

Покликали сексом займатися.

Максимум гумору: Прикольні привітання з дн українською

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