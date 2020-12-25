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СМС привітання з католицьким Різдвом: короткі побажання на 25 грудня
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25 грудня віряни святкують Різдво Христове. Підготували для вас короткі вітання та поздоровлення з нагоди цього релігійного свята. Обирайте привітання та надсилайте смс знайомим та рідним!
Католицьке Різдво відзначають 25 грудня. У 2020 році це свято припадає на п'ятницю. У цей день заведено поздоровляти всіх рідних і друзів, які є християнами західного обряду. Підготували для вас короткі привітання з католицьким Різдвом. Надішліть вірянам найкраще поздоровлення!
Тут більше: Привітання з католицьким Різдвом у прозі: побажання своїми словами на 25 грудня
Короткі поздоровлення у прозі з Католицьким Різдвом
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Нехай наповнюються дні теплом сердець, щоб близькі люди були поруч, щоб розмови відверто, обійми щирі, зізнання спекотні. Нехай чудесам завжди буде місце в житті. Вітаємо!
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Нехай це Різдво рідних збере біля каміна, в теплих сімейних светрах. Нехай з натхненням і радістю, розгортаються різдвяні подарунки, нехай чується сміх і щасливі голоси найближчих людей.
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З католицьким Різдвом! Нехай мир панує в будинку, нехай чується дзвінкий сміх, і горять щасливі очі. Бажаю, щоб будинок обходили негоди та печалі, а горе не знайшло шляху на поріг.
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З католицьким Різдвом! Миру вам, гармонії та достатку, чудес і чарівництва! Нехай навколо буде більше тепла та усмішок, краси та гармонії! Благословення вам Господнього і тільки благих вістей!
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Вітаємо із радісним святом католицького Різдва, бажаємо миру в родині, доброти в душі, достатку в домі, тепла в серці та любові до життя!
СМС привітання у віршах з Різдвом 25 грудня
***
Нехай пошле вам щастя і здоров'я
Милосердний Господь у Різдво
Й порадує душі наші любов'ю,
Перетворюючи весь світ на диво!
***
Збудуться нехай всі бажання,
Радість в будинок нехай прийде,
А зірка, що загориться,
Звістку благу принесе!
***
З Католицьким Різдвом
Я тебе від душі вітаю!
Нехай наповниться щастям твій дім,
Я добра тобі у свято бажаю!
***
Вітаю з Різдвом!
Щастя, світла, миру:
Осінить Господь добром
Все, що серцю мило.
І зірка, що в небесах,
Душу хай зігріє,
І виповниться мрія,
Якщо в чудо вірити!
***
У нічному грудневому небі
Світло зірки сяє,
З Різдвом Христовим
Вас я вітаю!
Оригінальні СМС на католицьке Різдво 2020
***
Нехай це Різдво подарує тобі сотні радісних хвилин, багато добра і благих вістей, душевних розмов з близькими й, звичайно, принесе міцне здоров'я тобі та всій родині! Нехай кожна мить буде наповнене безмежним щастям і любов'ю!
***
Нехай благодатне світло різдвяної зірки зронив своє сяйво на ваш будинок і осяє священним всіх членів вашої родини! Вітаю з Різдвом і бажаю миру, добробуту і щастя, сповнитися новими надіями, світлими думками!
***
Вітаю з Католицьким Різдвом і всією душею бажаю миру, здоров'я, достатку і щастя. Нехай твоє серце палає вогниками любові так яскраво, як святкові свічки, нехай все твоє життя буде таким же нарядним і чудовим, як святкова ялина.
***
Вітаю з Католицьким Різдвом і від щирого серця бажаю святкової та затишної атмосфери в будинку, багатого і ситного столу, дружною і веселої сім'ї, приємних подарунків і теплих емоцій, світлої надії та неймовірного відчуття щастя.
***
Вітаю з католицьким Різдвом! Від щирого серця і світлої душі бажаю радісних подій і достатку в домі, щасливих випадків і великих успіхів, сімейного блага і близьких рідних за дружним столом, чудового настрою і міцної віри в удачу.
Тут більше: Привітання з католицьким Різдвом 2020 польською мовою: вірші, проза та картинки
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