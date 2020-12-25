СМС привітання з католицьким Різдвом: короткі побажання на 25 грудня

25 грудня віряни святкують Різдво Христове. Підготували для вас короткі вітання та поздоровлення з нагоди цього релігійного свята. Обирайте привітання та надсилайте смс знайомим та рідним!

Католицьке Різдво відзначають 25 грудня. У 2020 році це свято припадає на п'ятницю. У цей день заведено поздоровляти всіх рідних і друзів, які є християнами західного обряду. Підготували для вас короткі привітання з католицьким Різдвом. Надішліть вірянам найкраще поздоровлення!

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Короткі поздоровлення у прозі з Католицьким Різдвом

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Нехай наповнюються дні теплом сердець, щоб близькі люди були поруч, щоб розмови відверто, обійми щирі, зізнання спекотні. Нехай чудесам завжди буде місце в житті. Вітаємо!

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Нехай це Різдво рідних збере біля каміна, в теплих сімейних светрах. Нехай з натхненням і радістю, розгортаються різдвяні подарунки, нехай чується сміх і щасливі голоси найближчих людей.

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З католицьким Різдвом! Нехай мир панує в будинку, нехай чується дзвінкий сміх, і горять щасливі очі. Бажаю, щоб будинок обходили негоди та печалі, а горе не знайшло шляху на поріг.

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З католицьким Різдвом! Миру вам, гармонії та достатку, чудес і чарівництва! Нехай навколо буде більше тепла та усмішок, краси та гармонії! Благословення вам Господнього і тільки благих вістей!

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Вітаємо із радісним святом католицького Різдва, бажаємо миру в родині, доброти в душі, достатку в домі, тепла в серці та любові до життя!

СМС привітання у віршах з Різдвом 25 грудня

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Нехай пошле вам щастя і здоров'я

Милосердний Господь у Різдво

Й порадує душі наші любов'ю,

Перетворюючи весь світ на диво!

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Збудуться нехай всі бажання,

Радість в будинок нехай прийде,

А зірка, що загориться,

Звістку благу принесе!

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З Католицьким Різдвом

Я тебе від душі вітаю!

Нехай наповниться щастям твій дім,

Я добра тобі у свято бажаю!

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Вітаю з Різдвом!

Щастя, світла, миру:

Осінить Господь добром

Все, що серцю мило.

І зірка, що в небесах,

Душу хай зігріє,

І виповниться мрія,

Якщо в чудо вірити!

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У нічному грудневому небі

Світло зірки сяє,

З Різдвом Христовим

Вас я вітаю!

Оригінальні СМС на католицьке Різдво 2020

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Нехай це Різдво подарує тобі сотні радісних хвилин, багато добра і благих вістей, душевних розмов з близькими й, звичайно, принесе міцне здоров'я тобі та всій родині! Нехай кожна мить буде наповнене безмежним щастям і любов'ю!

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Нехай благодатне світло різдвяної зірки зронив своє сяйво на ваш будинок і осяє священним всіх членів вашої родини! Вітаю з Різдвом і бажаю миру, добробуту і щастя, сповнитися новими надіями, світлими думками!

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Вітаю з Католицьким Різдвом і всією душею бажаю миру, здоров'я, достатку і щастя. Нехай твоє серце палає вогниками любові так яскраво, як святкові свічки, нехай все твоє життя буде таким же нарядним і чудовим, як святкова ялина.

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Вітаю з Католицьким Різдвом і від щирого серця бажаю святкової та затишної атмосфери в будинку, багатого і ситного столу, дружною і веселої сім'ї, приємних подарунків і теплих емоцій, світлої надії та неймовірного відчуття щастя.

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Вітаю з католицьким Різдвом! Від щирого серця і світлої душі бажаю радісних подій і достатку в домі, щасливих випадків і великих успіхів, сімейного блага і близьких рідних за дружним столом, чудового настрою і міцної віри в удачу.

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