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СМС привітання з Днем ангела Марії: короткі побажання на іменини
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8 січня Марії святкують свої іменини. Підготували для вас короткі вітання та поздоровлення з нагоди Дня Ангела Марійок. Обирайте привітання та надсилайте смс знайомим Марічкам!
Свій День ангела Марії святкують кілька разів на рік: 8 січня, 19 лютого, 25 лютого, 14 квітня, 20 червня, 22 червня, 4 серпня, 28 серпня, 21 вересня, 14 жовтня на Покрови, а також 4 грудня.
Тут більше: День ангела Марії 2020: значення імені та характер його власниць
Підготували для вас короткі привітання з іменинами. Надішліть Марії найкраще поздоровлення!
Короткі поздоровлення у прозі з Днем Ангела Марії
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Нехай у Марічки завжди буде прекрасний настрій, нехай для Марічки цвітуть всі квіти та присвячуються пісні про кохання. Вітаю тебе, дорога, і від щирого серця бажаю завжди залишатися щасливою, закоханої, натхненної, чудовою, життєрадісною і невтомною!
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Прекрасна Марія, живи для тих, хто тебе потребує, спілкуйся тільки з тими, хто не зраджує! Бажаю оцінити гідно все, що підносить життя і, обов'язково, завжди вірити в краще!
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Єдина у своєму роді, Чудова діва, Ангел у плоті, – вітаю, мила Марійко, і бажаю тобі завжди бути щасливою. Нехай для тебе кожен день готує приємні сюрпризи, щасливі історії, добрі слова, радісні зустрічі. Бажаю тобі, здоров'я, миру, любові та сонячної погоди на серці.
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З Днем ангела, Маріє! Ти дійсно світла людина, що випромінює добро, тепло і світло, товариська і вмієш підтримати. Ти чудова подруга, слухняна дочка. Будь такою завжди, і життя тоді буде світлим і радісним!
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З днем Ангела, МарічкоЙ Я хочу побажати тобі невимовної краси в житті та натхнення, щирих почуттів і емоцій, незабутніх миттєвостей щастя та удачі, абсолютних успіхів і перемог!
СМС привітання у віршах з іменинами Марії
***
Нехай під крилами своїми
Марію ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Марія – покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!
***
Вітаю тебе, квіточко, з Днем ангела Марії,
Нехай здійсняться твої заповітні мрії,
Всі бажання та надії, найкращі сподівання,
Хай у серденьку твоєму палає кохання!
***
З Днем Ангела Марії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Хай Матір Божа вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії та благії літа!
Оригінальні СМС на День Ангела Марії
***
Ангел за плечем сидить і на тебе він такий сердитий за твої помилки – за життя без посмішки. Більше так не роби і його не засмучуй! Вітаю з іменинами, Марійко! Відсьогодні виправляй помилки!
***
Маріє, в День Ангела бажаю душевної краси, терпіння, розуміння, мрій, любові рідних і близьких. А з ангелом своїм дружити та вірити в диво з ним!
***
Нехай День Ангела Марії удачу тобі сьогодні принесе, а життя стане радісніше та яскравіше й нехай неодмінно пощастить!
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Марія – прекрасне ім'я, у ньому душевність та тепло, тож будь, дорога, щасливою, а на серці хай буде світло!
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З днем Ангела, Машенько! Один – загадай бажання, два – дуже сильно вір у його здійснення, три – стань ще щасливіше. Бажаю тобі, Маріє, краси, неповторності, радості, любові, впевненості, наполегливості, удачі та феєричної вдачі!
Тут більше: Картинки з Днем ангела Марії: листівки, відкритки і гіфки з іменинами
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