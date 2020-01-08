СМС привітання з Днем ангела Марії: короткі побажання на іменини

8 січня Марії святкують свої іменини. Підготували для вас короткі вітання та поздоровлення з нагоди Дня Ангела Марійок. Обирайте привітання та надсилайте смс знайомим Марічкам!

Свій День ангела Марії святкують кілька разів на рік: 8 січня, 19 лютого, 25 лютого, 14 квітня, 20 червня, 22 червня, 4 серпня, 28 серпня, 21 вересня, 14 жовтня на Покрови, а також 4 грудня.

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Підготували для вас короткі привітання з іменинами. Надішліть Марії найкраще поздоровлення!

Короткі поздоровлення у прозі з Днем Ангела Марії

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Нехай у Марічки завжди буде прекрасний настрій, нехай для Марічки цвітуть всі квіти та присвячуються пісні про кохання. Вітаю тебе, дорога, і від щирого серця бажаю завжди залишатися щасливою, закоханої, натхненної, чудовою, життєрадісною і невтомною!

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Прекрасна Марія, живи для тих, хто тебе потребує, спілкуйся тільки з тими, хто не зраджує! Бажаю оцінити гідно все, що підносить життя і, обов'язково, завжди вірити в краще!

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Єдина у своєму роді, Чудова діва, Ангел у плоті, – вітаю, мила Марійко, і бажаю тобі завжди бути щасливою. Нехай для тебе кожен день готує приємні сюрпризи, щасливі історії, добрі слова, радісні зустрічі. Бажаю тобі, здоров'я, миру, любові та сонячної погоди на серці.

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З Днем ангела, Маріє! Ти дійсно світла людина, що випромінює добро, тепло і світло, товариська і вмієш підтримати. Ти чудова подруга, слухняна дочка. Будь такою завжди, і життя тоді буде світлим і радісним!

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З днем Ангела, МарічкоЙ Я хочу побажати тобі невимовної краси в житті та натхнення, щирих почуттів і емоцій, незабутніх миттєвостей щастя та удачі, абсолютних успіхів і перемог!

СМС привітання у віршах з іменинами Марії

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Нехай під крилами своїми

Марію ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

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Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Марія – покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров'я і чудес!

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Вітаю тебе, квіточко, з Днем ангела Марії,

Нехай здійсняться твої заповітні мрії,

Всі бажання та надії, найкращі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

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З Днем Ангела Марії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

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Хай Матір Божа вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії та благії літа!

Оригінальні СМС на День Ангела Марії

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Ангел за плечем сидить і на тебе він такий сердитий за твої помилки – за життя без посмішки. Більше так не роби і його не засмучуй! Вітаю з іменинами, Марійко! Відсьогодні виправляй помилки!

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Маріє, в День Ангела бажаю душевної краси, терпіння, розуміння, мрій, любові рідних і близьких. А з ангелом своїм дружити та вірити в диво з ним!

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Нехай День Ангела Марії удачу тобі сьогодні принесе, а життя стане радісніше та яскравіше й нехай неодмінно пощастить!

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Марія – прекрасне ім'я, у ньому душевність та тепло, тож будь, дорога, щасливою, а на серці хай буде світло!

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З днем Ангела, Машенько! Один – загадай бажання, два – дуже сильно вір у його здійснення, три – стань ще щасливіше. Бажаю тобі, Маріє, краси, неповторності, радості, любові, впевненості, наполегливості, удачі та феєричної вдачі!

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