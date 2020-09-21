З Днем ангела Марії 2020: прикольні привітання Маші з іменинами

Іменини Марії відзначають 21 вересня. З нагоди цього святи ми підготували для вас найкращі веселі привітання. Поздоровте своїх Марічок з Днем ангела!

День Ангела – чудове свято. Не забудьте привітати своїх Марій з їх днем. Ми зібрали для вас кумедні привітання з іменинами українською мовою у віршах, прозі та в картинках, які точно змусять усміхнутися винуватиць свята. Надішліть Марусі найкращі поздоровлення від щирого серця!

І ще: Картинки з Днем ангела Марії 2020: листівки, відкритки і гіфки з іменинами

Кумедні привітання з Днем Ангела Марії своїми словами

Марічко, я хочу привітати тебе з іменинами! Побажати простого людського щастя і неземне кохання. Нехай на тебе завжди несподівано нападають гроші, і не думай відбиватися. Нехай твої бажання плачуть від твоїх можливостей, і не кидайся їх заспокоювати. Нехай твої цілі самі тебе наздоганяють, а мрії чманіють від твоїх фантазій. Я бажаю тобі випробувати неймовірні підйоми та такі успіхи, від яких дух захопить.

***

Чарівна і прекрасна Маріє, мила Марічко, вітаю тебе зі святом твоїм. Бажаю тобі бути красною дівицею, ясною зірочкою, променистим сонечком, ніжною квіткою, працьовитою бджілкою, чарівним метеликом і просто богинею життя. Бажаю духу свободи та пригод, бажаю радісних і дивовижних миттєвостей, бажаю щирої любові та турботи, бажаю заводитися з напівобороту і летіти назустріч мрії! Маріє, будь завжди такою милою, доброю, чарівною і блискучою!

***

З Днем Ангела, Машо! Бажаю, щоб твоє життя обійшлося без косяків і падінь. Частіше мурчи та менше фиркай, закохуйся з кожним днем все більше і ніколи не думай розкисати, смійся, мрій і використовуй всі свої таланти та можливості по повній програмі. І нехай з роками не сиплеться з тебе пісок, нехай ноги постійно рвуться в танок, а попа шукає пригод. Удачі тобі!

***

Марусю, бажаю, щоб кожна мить твого життя наповнювалася позитивом і щастям! Нехай у твоєму серці завжди зберігається любов, в душі – доброта, а на банківській картці – кругленька сума на навколосвітню подорож, шикарний автомобіль, розкішну віллу і на все, чого ти забажаєш! І найголовніше – бережи здоров'я, адже воно, воістину, неоціненне!

***

З іменинами, Марічко! Бажаю щасливих сім нот в житті: ДО – Дорогих людей і речей, РЕ – Реальної любові та надії, МІ – Мільйон моментів і веселощів, ФА – Фантастичної удачі та везіння, СОЛЬ – Сольних проєктів успіху і слави, ЛЯ – Лямуру і романтики, СІ – Сильного вітру добрих змін і опадів радості та ДО – достатньої кількості грошей і можливостей для розкоші.

Веселі поздоровлення з іменинами Маші у віршах

Нехай життя Марії наповниться мрією,

Всі плани вмить здійсняться,

Від щастя серце б'ється,

Успіх струмком хай ллється.

Нехай в будинку чекає достаток,

У справах – тільки порядок.

Удачі, процвітання,

Добра і кохання!

***

Марійка, бажаю стресів уникнути

І ночами спокійно спати.

Нехай здоровий пофігізм

Твій зміцнює організм,

А щоб тонус не страждав,

Частіше наповнюй бокал!

***

Маші я бажаю позитиву,

Багато грошей, креативу,

Нескінченної удачі,

Де-небудь на морі дачу.

Щоб на ранок не хворіти

І, звичайно, не старіти!

***

Бажаю Маші вічно посміхатися,

В золоті завжди купатися,

Друзів хороших не втрачати,

Яким можна довіряти.

На позитиві ти живи,

Тепло душевне бережи.

Люби, дружи, вмій прощати,

Рідних цінувати та поважати.

Удачу ти май завжди,

Все інше – лише вода.

Нехай цей рік пройде на "ок",

Без жалю і морок!

***

Маріє, живи кайфово, офігенно,

Нереально, незрівнянно,

Приголомшливо, прекрасно,

Казково, розкішно, класно,

Смачно, пряно, яскраво, пристрасно,

Чарівно та потрясно!

Короткі та смішні вітання для Марічки

Вітаю тебе, Марія. Бажаю бути яскравою, як сонечко, ніжною, ніби ромашка. Нехай кожен твій день, як і цей, буде чарівним, натхненним і радісним. Я від душі бажаю тобі великого щастя, вірного кохання без розлук і красивого виконання всіх твоїх заповітних мрій!

***

Веселій та позитивній Марії висловлюю свої привітання! Нехай всесвіт відкриє для тебе свої простори, а галактика покаже невловимі горизонти, а життя нехай підносить несподівані варіанти!

***

Прекрасна Марія, сердечно вітаю зі святом! Бажаю гарного настрою, сміливих рішень, відважних вчинків, гарячих почуттів і безліч приводів для радості. Нехай твої очі горять азартом, а натхнення підштовхує до прекрасних змін. Щастя і добробуту!

***

Мила, чарівна, прекрасна Маріє, від щирого серця вітаю тебе і бажаю завжди жити, як в казці, вірити в диво і відчувати щастя в кожній миті. Марійко, нехай здоров'я тебе ніколи не підводить, а гарний настрій ніколи тебе не залишає.

***

Маріє, сонечко променисте, бажаю тобі, щоб твої чарівні оченята завжди блищали та виблискували, мов золоті промінчики. А незрівнянна усмішка не покидала твоє миле личко. Радуй всіх своїм нескінченним оптимізмом і променистим позитивом.

Прикольні картинки і відкритки на іменини Марії

До теми: Привітання на День ангела Марії 2020 у прозі: побажання своїми словами