На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
З Днем ангела Марії 2020: прикольні привітання Маші з іменинами
-
- 29
Іменини Марії відзначають 21 вересня. З нагоди цього святи ми підготували для вас найкращі веселі привітання. Поздоровте своїх Марічок з Днем ангела!
День Ангела – чудове свято. Не забудьте привітати своїх Марій з їх днем. Ми зібрали для вас кумедні привітання з іменинами українською мовою у віршах, прозі та в картинках, які точно змусять усміхнутися винуватиць свята. Надішліть Марусі найкращі поздоровлення від щирого серця!
І ще: Картинки з Днем ангела Марії 2020: листівки, відкритки і гіфки з іменинами
Кумедні привітання з Днем Ангела Марії своїми словами
Марічко, я хочу привітати тебе з іменинами! Побажати простого людського щастя і неземне кохання. Нехай на тебе завжди несподівано нападають гроші, і не думай відбиватися. Нехай твої бажання плачуть від твоїх можливостей, і не кидайся їх заспокоювати. Нехай твої цілі самі тебе наздоганяють, а мрії чманіють від твоїх фантазій. Я бажаю тобі випробувати неймовірні підйоми та такі успіхи, від яких дух захопить.
***
Чарівна і прекрасна Маріє, мила Марічко, вітаю тебе зі святом твоїм. Бажаю тобі бути красною дівицею, ясною зірочкою, променистим сонечком, ніжною квіткою, працьовитою бджілкою, чарівним метеликом і просто богинею життя. Бажаю духу свободи та пригод, бажаю радісних і дивовижних миттєвостей, бажаю щирої любові та турботи, бажаю заводитися з напівобороту і летіти назустріч мрії! Маріє, будь завжди такою милою, доброю, чарівною і блискучою!
***
З Днем Ангела, Машо! Бажаю, щоб твоє життя обійшлося без косяків і падінь. Частіше мурчи та менше фиркай, закохуйся з кожним днем все більше і ніколи не думай розкисати, смійся, мрій і використовуй всі свої таланти та можливості по повній програмі. І нехай з роками не сиплеться з тебе пісок, нехай ноги постійно рвуться в танок, а попа шукає пригод. Удачі тобі!
***
Марусю, бажаю, щоб кожна мить твого життя наповнювалася позитивом і щастям! Нехай у твоєму серці завжди зберігається любов, в душі – доброта, а на банківській картці – кругленька сума на навколосвітню подорож, шикарний автомобіль, розкішну віллу і на все, чого ти забажаєш! І найголовніше – бережи здоров'я, адже воно, воістину, неоціненне!
***
З іменинами, Марічко! Бажаю щасливих сім нот в житті: ДО – Дорогих людей і речей, РЕ – Реальної любові та надії, МІ – Мільйон моментів і веселощів, ФА – Фантастичної удачі та везіння, СОЛЬ – Сольних проєктів успіху і слави, ЛЯ – Лямуру і романтики, СІ – Сильного вітру добрих змін і опадів радості та ДО – достатньої кількості грошей і можливостей для розкоші.
Веселі поздоровлення з іменинами Маші у віршах
Нехай життя Марії наповниться мрією,
Всі плани вмить здійсняться,
Від щастя серце б'ється,
Успіх струмком хай ллється.
Нехай в будинку чекає достаток,
У справах – тільки порядок.
Удачі, процвітання,
Добра і кохання!
***
Марійка, бажаю стресів уникнути
І ночами спокійно спати.
Нехай здоровий пофігізм
Твій зміцнює організм,
А щоб тонус не страждав,
Частіше наповнюй бокал!
***
Маші я бажаю позитиву,
Багато грошей, креативу,
Нескінченної удачі,
Де-небудь на морі дачу.
Щоб на ранок не хворіти
І, звичайно, не старіти!
***
Бажаю Маші вічно посміхатися,
В золоті завжди купатися,
Друзів хороших не втрачати,
Яким можна довіряти.
На позитиві ти живи,
Тепло душевне бережи.
Люби, дружи, вмій прощати,
Рідних цінувати та поважати.
Удачу ти май завжди,
Все інше – лише вода.
Нехай цей рік пройде на "ок",
Без жалю і морок!
***
Маріє, живи кайфово, офігенно,
Нереально, незрівнянно,
Приголомшливо, прекрасно,
Казково, розкішно, класно,
Смачно, пряно, яскраво, пристрасно,
Чарівно та потрясно!
Короткі та смішні вітання для Марічки
Вітаю тебе, Марія. Бажаю бути яскравою, як сонечко, ніжною, ніби ромашка. Нехай кожен твій день, як і цей, буде чарівним, натхненним і радісним. Я від душі бажаю тобі великого щастя, вірного кохання без розлук і красивого виконання всіх твоїх заповітних мрій!
***
Веселій та позитивній Марії висловлюю свої привітання! Нехай всесвіт відкриє для тебе свої простори, а галактика покаже невловимі горизонти, а життя нехай підносить несподівані варіанти!
***
Прекрасна Марія, сердечно вітаю зі святом! Бажаю гарного настрою, сміливих рішень, відважних вчинків, гарячих почуттів і безліч приводів для радості. Нехай твої очі горять азартом, а натхнення підштовхує до прекрасних змін. Щастя і добробуту!
***
Мила, чарівна, прекрасна Маріє, від щирого серця вітаю тебе і бажаю завжди жити, як в казці, вірити в диво і відчувати щастя в кожній миті. Марійко, нехай здоров'я тебе ніколи не підводить, а гарний настрій ніколи тебе не залишає.
***
Маріє, сонечко променисте, бажаю тобі, щоб твої чарівні оченята завжди блищали та виблискували, мов золоті промінчики. А незрівнянна усмішка не покидала твоє миле личко. Радуй всіх своїм нескінченним оптимізмом і променистим позитивом.
Прикольні картинки і відкритки на іменини Марії
До теми: Привітання на День ангела Марії 2020 у прозі: побажання своїми словами
-
10:20У Google показали, як працює система оповіщення про землетруси на Android-смартфонах
-
09:49У Бразилії випустили пиво, ціна якого змінюється щотижня
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 вересня
-
08:51Танці з зірками 2020 випуск 4 онлайн: дивитись відео виступів
-
08:33Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у четвертому випуску (відео)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
08:22Дієтологиня з Австралії розповіла, що категорично не можна їсти на сніданок
-
07:53Чотири прості способи зменшити апетит
-
07:27Погода в Україні 21 вересня: прогноз на понеділок
-
07:00З Днем ангела Марії 2020: прикольні привітання Маші з іменинами
-
06:00З Різдвом Пресвятої Бородиці 2020: красиві привітання в прозі
- 20 вересня
-
21:557 секретів ідеального сексу на підлозі
-
21:2121 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Супермодель 90-х Наомі Кемпбелл з'явилася на публіці у смокінгу на голе тіло
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:24Хлопець публікує кумедні фото котів, які відпочивають у магазині
-
19:49Науковці виявили найбільшу рибу на Землі: фотофакт
-
19:17Різдво Пресвятої Богородиці 2020: традиції, прикмети і заборони на свято 21 вересня
-
18:50Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
-
18:22Гороскоп на 21 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:23Джамала зворушила мережу теплими сімейними знімками
-
16:50Watch Dogs 2 знову доступна безкоштовно: як отримати цю та інші ігри в Epic Games Store
-
16:23Міс Всесвіт 2012 показала розкішні форми у спортзалі
-
15:51Lego планує повністю відмовитися від пластику у виробництві своїх конструкторів
-
15:20Три дні життя кімнатних рослин зняли на відео
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 вересня
-
08:33Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у четвертому випуску (відео)
-
07:27Погода в Україні 21 вересня: прогноз на понеділок
- 20 вересня
-
21:557 секретів ідеального сексу на підлозі
-
18:50Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
-
16:50Watch Dogs 2 знову доступна безкоштовно: як отримати цю та інші ігри в Epic Games Store
-
14:28Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:20Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 вересня
- 19 вересня
-
21:54Гаряче принесли: фіналістка Супермодель по-українськи знялася повністю оголеною (фото 18+)
-
19:16Як їсти чипси та не забруднити клавіатуру: геніальні лайфхаки
-
15:155 обов'язкових кроків у догляді за шкірою обличчя восени
-
12:00День народження Оксани Забужко: цитати письменниці про життя, літературу та Україну
-
10:16Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 вересня
-
08:14З друзями чи сім'єю: учені розповіли, з ким ви почуваєтеся щасливішими
- 18 вересня
-
21:32Що про характер може розповісти ваша електронна скринька: перевірте себе
-
18:336 способів використати шкарпетки не за прямим призначенням
-
14:30Осіння погода: як одягатися при температурі +15 градусів, щоб було комфортно
-
12:55iPhone з iOS 14 тепер повідомляють, коли сторонні додатки стежать за вами: як перевірити
-
10:52Шведський легкоатлет Дюплантіс побив "вічний" світовий рекорд Бубки: відео стрибка
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 вересня
-
07:22Хто такі батьки-вертольоти та чому вони шкодять своїм дітям
- 17 вересня
-
21:52Популярні харчові звички, які можуть нашкодити нашому здоров'ю
-
18:30ТОП-7 гарячих фото цього тижня від моделей Victoria's Secret (18+)
-
16:155 поширених звичок, які перетворюють у невдаху