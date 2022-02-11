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Apple TV+ зніме новий серіал про Крістіана Діора та Коко Шанель

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Серіал розповість про Крістіана Діора та Коко Шанель - фото 1
Серіал розповість про Крістіана Діора та Коко Шанель

Крістіан Діор і Коко Шанель стануть головними героями нового серіалу Apple TV+. Він отримає назву "The New Look".

Його сюжет розповість про кар'єри дизайнерів і зосередиться на "ключовому моменті XX століття, коли Париж повернув світ до життя завдяки своїм модним іконам". Про це повідомляє WWD.

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Роль Крістіана Діора виконає актор Бен Мендельсон ("Пограбування казино" та "Місце під соснами"), а Коко Шанель – володарка премії "Оскар" Жюльєт Бінош. У серіалі також будуть показані історії П'єра Бальмена, Крістобаля Баленсіаги, Юбера де Живанши, П'єра Кардена та Іва Сен-Лорана.

Apple TV+ зніме новий серіал про Крістіана Діора та Коко Шанель - фото 496245

Зйомки The New Look відбуватимуться винятково в Парижі. Тодд А. Кесслер стане сценаристом, постановником і виконавчим продюсером шоу. Дата прем'єри серіалу поки що не повідомляється.

Раніше Dior створив документальний фільм Haute Couture, присвячений роботі засновника будинку Крістіана Діора над осінньо-зимовою кутюрною колекцією 1949 року. Картина була знята режисером Анрі Лаворелем.

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