Apple TV+ зніме новий серіал про Крістіана Діора та Коко Шанель

Крістіан Діор і Коко Шанель стануть головними героями нового серіалу Apple TV+. Він отримає назву "The New Look".

Його сюжет розповість про кар'єри дизайнерів і зосередиться на "ключовому моменті XX століття, коли Париж повернув світ до життя завдяки своїм модним іконам". Про це повідомляє WWD.

Роль Крістіана Діора виконає актор Бен Мендельсон ("Пограбування казино" та "Місце під соснами"), а Коко Шанель – володарка премії "Оскар" Жюльєт Бінош. У серіалі також будуть показані історії П'єра Бальмена, Крістобаля Баленсіаги, Юбера де Живанши, П'єра Кардена та Іва Сен-Лорана.

Зйомки The New Look відбуватимуться винятково в Парижі. Тодд А. Кесслер стане сценаристом, постановником і виконавчим продюсером шоу. Дата прем'єри серіалу поки що не повідомляється.

Раніше Dior створив документальний фільм Haute Couture, присвячений роботі засновника будинку Крістіана Діора над осінньо-зимовою кутюрною колекцією 1949 року. Картина була знята режисером Анрі Лаворелем.

