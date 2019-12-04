День ангела Марії 2019: значення імені та характер його власниць

Зважаючи на характер Марії, то у майбутньому їй варто обирати професію, яка тісно пов'язана з допомогою людям. Марії найбільше підходять професії медсестри або лікаря, виховательки, вчительки. Вона любить бути корисною навколишнім, їй подобається робота з дітьми. Також можливі хороші успіхи в бізнесі.

Марія – трудоголік й обирає ту сферу діяльності, де повністю реалізує себе. Проте дівчина не шукає легкого шляху. Вона об'єктивна, терпляча, чесна та навіть прямолінійна. Щоб заснувати власний бізнес, Марії потрібно розвивати сміливість та твердість.

Також Марія захоплюється спортом, особливо тенісом, легкою атлетикою та волейболом. Варто зауважити, що вона може показувати блискучі результати у спортивних змаганнях.