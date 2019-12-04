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День ангела Марії 2019: значення імені та характер його власниць

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значення імені Марія

День ангела Марії іменинниці святкують 4 грудня. Читайте далі та дізнайтеся все про значення імені Марія: особливості, походження, характер, а також любовну й професійну сумісність.

Ім'я Марія має давньоєврейське походження й означає "бажана" або "гірка". Це ім'я має біблейське коріння, а Ангел охоронець та покровитель імені сама Пресвята Богородиця. Свій День Ангела власниці цього імені святкують 4 грудня, а ще 8 січня, 19 лютого, 25 лютого, 14 квітня, 20 червня, 22 червня, 4 серпня, 28 серпня, 21 вересня, 14 жовтня на Покрови.

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Характер власниць імені Марія

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Це друге за популярністю у світі жіноче ім'я після Софії.

Ім'я Марія чудово підходить дівчатам, які народилися під знаками зодіаку Рак або Діва. У дитинстві дівчатка з цим іменем люблять бути нянькою для маленьких дітлахів. Марія відповідально ставиться до навчання в школі й завжди старанно виконує справи по дому. Ровесники цінують її за працьовитість та здатність підтримати.

Зазвичай у Марії характер добрий, врівноважений та лагідний. Вона дуже ранима. Водночас в її характері присутні твердість, почуття власної гідності, здатність постояти за себе. Дії Марії подекуди імпульсивні.

Які професії підходять для Марії

День ангела Марії 2019: значення імені та характер його власниць - фото 371962

Зважаючи на характер Марії, то у майбутньому їй варто обирати професію, яка тісно пов'язана з допомогою людям. Марії найбільше підходять професії медсестри або лікаря, виховательки, вчительки. Вона любить бути корисною навколишнім, їй подобається робота з дітьми. Також можливі хороші успіхи в бізнесі.

Марія – трудоголік й обирає ту сферу діяльності, де повністю реалізує себе. Проте дівчина не шукає легкого шляху. Вона об'єктивна, терпляча, чесна та навіть прямолінійна. Щоб заснувати власний бізнес, Марії потрібно розвивати сміливість та твердість.

Також Марія захоплюється спортом, особливо тенісом, легкою атлетикою та волейболом. Варто зауважити, що вона може показувати блискучі результати у спортивних змаганнях.

Сумісність імені Марія

День ангела Марії 2019: значення імені та характер його власниць - фото 371964

Вважається, що Марії найкраще будувати стосунки з чоловіками, яких звуть Олександр, Анатолій, Іван, Євген, Валентин, Віктор.

Це найкраща романтична сумісність – вона буде щаслива у шлюбі з цими чоловіками! Проте в любовних справах Марія строга і прагматична, робить вибір щодо претендента на її серце дуже скрупульозно.

У шлюбі Маша – вірна дружина та прекрасна господиня. Чоловік Марії повинен приділяти увагу своїй коханій. Життєвим покликанням Марія може вважати материнство, готовність присвятити себе дітям та віддати їм весь свій час, сили та життєву енергію. Маша буде хорошою матір'ю.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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