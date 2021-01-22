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Джіджі Хадід і Зейн Малік розсекретили ім'я своєї донечки

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Джіджі Хадід і Зейн Малік розповіли, як назвали доньку - фото 1
Джіджі Хадід і Зейн Малік розповіли, як назвали доньку

У вересні Джіджі Хадід і її коханий, співак Зейн Малік, стали батьками вперше. Популярна модель народила дівчинку. Тепер же батьки розсекретили ім'я донечки.

Її назвали Хаї (Khai). Harper's Bazaar пише, що це ім'я має арабське походження й означає "обрана, що належить до королівської сім'ї або аристократії". Крім того, бабусю Джіджі по батьківській лінії звали Хайра (Khairiah).

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Тепер в описі інстаграм-акаунту Джіджі Хадід вказано "khai's mom", тобто "мама Хаї".

Джіджі Хадід і Зейн Малік розсекретили ім'я своєї донечки - фото 444378

Нагадаємо, про вагітність Джіджі Хадід стало відомо у квітні 2020 року. Тоді чутки про швидке поповнення у родині підтвердила її мати Іоланда. Потім про це розповіла і сама Джіджі.

Нещодавно Зейн Малік представив свій новий альбом "Nobody is listening". Реліз складається з 11 пісень, серед яких "Better" і "Vibez". Зейн назвав реліз "найбільш особистим проєктом на сьогодні". Альбом став своєрідною присвятою першій дитині музиканта, яка народилася у вересні від моделі Джіджі Хадід.

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