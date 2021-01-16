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Nobody is listening: слухайте онлайн новий альбом Зейна Маліка

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ZAYN представив новий альбом Nobody is listening - фото 1
ZAYN представив новий альбом Nobody is listening

Співак Зейн Малік виклав у мережу новий альбом "Nobody is listening". Реліз складається з 11 пісень, серед яких "Better" і "Vibez". Ці композиції він випустив раніше.

Альбом "Nobody is listening" записаний під керівництвом лейбла RCA Records. На платівці є дуети з американською співачкою Syd і англійським виконавцем Devlin.

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Просто хочу сказати, як круто поділитися усім, що накопичилося, з усіма вами! Загальна підтримка та любов дуже багато значать для мене. Бажаю вдалого нового року, сподіваюся, він стане кращим, ніж попередній!, – написав виконавець у твіттері.

Nobody is listening – ZAYN: слухайте новий альбом співака

Зейн назвав реліз "найбільш особистим проєктом на сьогодні". Альбом став своєрідною присвятою першій дитині музиканта, яка народилася у вересні від моделі Джіджі Хадід.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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