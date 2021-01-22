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Міс Україна Всесвіт-2014 вперше стала мамою

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Анна Андрес з коханим - фото 1
Анна Андрес з коханим / instagram

27-річна модель Анна Андрес, що стала переможницею конкурсу краси Міс Україна Всесвіт-2014, поділилася з шанувальниками чудовою новиною – вона вперше стала мамою!

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала кілька фотографій з пологового будинку і показала знімки свого малюка.

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Українська красуня не стала приховувати обличчя маля від публіки, як це роблять багато знаменитостей, а відразу розсекретила стать і показала свого первістка.

"20.01.21 Вчора був складний, але найщасливіший день. Ласкаво просимо, мій маленький чоловік", – підписала модель свій пост. На одній з фотографій малюк спить у мами на колінах в білому боді і шапочці з різнокольоровими машинками. А на іншому кадрі красуня тримає дитину на руках, ласкаво притиснувши його до своїх грудей.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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