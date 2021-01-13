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Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+
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Джіджі Хадід – відома американська модель, ангел Victoria's Secret, посол косметичного бренду Maybelline. У 2016 році була визнана міжнародною моделлю року за версією Британської ради моди. Давайте подивимося, як змінювалася зірка і як вона виглядає сьогодні.
Джелена Нура Хадід, знайома публіці під ім'ям Джіджі Хадід, народилася 23 квітня 1995 в серці Каліфорнії Лос-Анджелесі. Її знак зодіаку Телець. Дівчина має йорданське і голландське коріння. Батько будівельний магнат Мохаммед Хадід, компанії якого належать кілька найдорожчих готелів Америки.
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Мати Джіджі, голландка Іоланда Ван ден Херіка, раніше теж була висококласною моделлю, а пізніше стала зіркою популярного телесеріалу Справжні домогосподарки Беверлі-Хіллз. У сім'ї є й інші діти: у Джіджі з'явилися рідні брат і сестра. Цікаво, що всі троє – Анвар, Белла і Джіджі Хадід – пішли по стопах матері і вибрали для себе кар'єру в модельному бізнесі. Коли Джелені було 5 років, її батьки розлучилися.
Модельна кар'єра Хадід почалася в 2 роки, коли її помітив Пол Марчіано з Guess, і вона почала з лінії Baby Guess, пізніше зупинилася, щоб зосередитися на навчанні. Хадід відновила кар'єру моделі підписавши контракт в 2011 році з агентством IMG Models. Вона відновила роботу з Марчіано і стала обличчям компанії Guess 2012 року. Вона брала участь в трьох дорослих компаніях Guess. У лютому 2014 дебютувала на Тижні моди в Нью-Йорку в шоу Desigual. Хадід була на обкладинках таких журналів, як Schön !, Vogue (Іспанія, Австралія, Бразилія, Нідерланди), Teen Vogue, канадського Elle і малазійського Harper's_Bazaar. Знімалася для VMAN, Elle, Grazia, Cleo, Vogue, Sports_Illustrated і Paper. Вона також була на обкладинці журналу Galore і CR Fashion Book Карін Ройтфельд в 2014 році.
До травня 2015 року Хадід брала участь в показах таких марок, як Marc Jacobs, Chanel, Michael Kors, Jean Paul Gaultier і Max Mara. Знялася в кліпі Келвіна Гарріса How Deep Is Your Love, який випустили 6 серпня 2015 року та в ролику Зейна Маліка PILLOWTALK, який випустили 29 січня 2016 року.
У 2016 році дівчина опинилася в центрі скандалу. Тоді Джелена стала ведучою церемонії American Music Awards, де дозволила собі спародіювати майбутню першу леді США Меланію Трамп. У виступі дівчина продемонструвала слов'янський акцент дружини президента Дональда Трампа і натякнула на невелику освіченість жінки.
Хоча пародія Джіджі Хадід була дуже схожою, публіка в основному обурилася таким вчинком молодої моделі на адресу жінки, що годиться їй в матері. Як відреагувала на поведінку Джіджі Меланія Трамп, пресі дізнатися не вдалося, але дівчина принесла їй публічні вибачення.
Коли про Джіджі Хадід дізнався відомий Том Форд, відразу ж запропонував сексуальній юній блондинці роботу відразу в трьох рекламних компаніях: аромату Velvet Orchid, лінії одягу та окулярів. Після виходу цих фото успіх дівчини став ще грандіознішим. До речі, у фотосесії рекламної кампанії окулярів Джіджі знімалася разом з Патріком Шварценеггером, сином того самого Арнольда.
У січні 2015 року Хадід стала послом бренду Maybelline, а до травня 2015 року брала участь у показах таких марок, як Chanel, Marc Jacobs, Michael Kors, Jean Paul Gaultier і Max Mara. У грудні цього ж року розкішна блондинка дебютувала на Victoria's Secret Fashion Show. Завдяки привабливій зовнішності Джіджі Хадід також часто звуть зніматися у відеокліпах.
Гарячі фото Джіджі Хадід 18+
Аналізуючи біографію сестер Хадід, можна зробити висновки, що успішному старту дівчат в модельній кар'єрі сприяла родина і її фінансові можливості. Проте, кожна з дівчат виконала велику роботу над собою, щоб стати тими, ким ми їх знаємо сьогодні. Вони не збираються зупинятися на досягнутому і продовжують надихати моделей усього світу!
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