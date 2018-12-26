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4G та візит Робота Софії: техноперемоги України в 2018 році
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2018 рік був плідним не лише у всьому світі, а й в Україні. Цього року в нашій державі нарешті запустили 4G, запрацювали Google та Android Pay, а також YouTube Music. Читайте більше про техноперемоги України в році, що минає.
Цього року українці змогли на ще один крок стати ближчими до всього світу, адже в нашу країну ввійшли не лише світові сервіси, а й завітали несподівані гості.
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Робот Софія в Україні
Восени людиноподібний робот Софія приїхала до України. В столиці вона не лише поспілкувалася з пресою, а й зустрілася з прем'єр-міністром. Метою її візиту була участь у фіналі всеукраїнського конкурсу розробників робототехніки та штучного інтелекту, в якому робот Софія була одним з членів міжнародного журі.
Нагадаємо, що у січні на форумі в Давосі вона буквально "зависла" над питанням, як побороти корупцію в Україні.
Це мій другий день тут, поки мені тут подобається. Мені подобається поєднання історії та природної краси, – так робот Софія описала враження від України.
Зазначимо, що Софія – не єдиний екземпляр людиноподібного робота. Фінансовий директор Hanson Robotics Девід Чен зізнався, що у неї є кілька сестер, які активно самонавчаються.
"Софія – громадянка Саудівської Аравії. Однак, її створювали американець, китаєць та єврей. Фактично, сьогодні ми говоримо про те, що основне покликання Софії – демонструвати всім нам, що буде завтра", – додав інвестор Марк Гінзбург.
Коротко про робота Софію: людиноподібний робот Софія був створений гонконгською компанією Hanson Robotics й активований 19 квітня 2015 року. А змоделювали його за подобою легендарної актриси Одрі Хепберн. Софія не лише може похизуватися штучним інтелектом, а й імітувати людські жести та емоції. Крім того, вона вміє розпізнавати обличчя. Уся інформація, яку отримує Софія, відправляється у "хмару" для зберігання. Це дозволяє їй з кожним днем ставати все розумнішою.
Запуск 4G: швидкісний інтернет з собою
30 березня в Україні офіційно запустили 4G. Причому, першими щасливчиками, які могли насолодитися швидкісним інтернетом, стали користувачі Lifecell та Vodafone. Трішки пізніше до них долучився і Київстар.
Коротко про 4G: це стандарт четвертого покоління мобільного зв'язку. Що ж отримають користувачі на практиці? Оператори в Україні обіцяють приріст швидкості передачі даних до 100 Мбіт/секунду (для рухомих) і до 1 Гбіт/секунду (для стаціонарних користувачів). Для порівняння, у середньому 3G має середню швидкість 2,5 Мбіт/секунду, натомість 4G, як обіцяють експерти, буде мати стабільні 25 Мбіт/секунду.
Реальні результати дивіться на скрінах:
Трішки статистики! Згідно з даними одного з провідних операторів України, абоненти активно використовують можливості нового стандарту зв'язку. Понад половина, 52% трафіку в 4G-мережі, припадає на аудіо та відео, а от на соціальні мережі – 15%. Цікаво, що пошук в мережі зайняв 12% (зазначимо, що у 2G-користувачів ця цифра коливається у межах 23%).
А ви теж входите до числа тих щасливчиків, які насолоджуються 4G-інтернетом?
YouTube Music: тепер потрібно платити?
Також наприкінці 2018-го року в Україні запустили одразу два сервіси компанії Google. Мова йде про YouTube Music та YouTube Premium.
Передував запуску сервісів спецпроект, у рамках якого українські виконавці випустили спільні відеороботи з популярними блогерами. Користувачі могли насолодитися колабораціями Время и Стекло & ND Production, Michelle Andrade & JackBelozerov, Макса Барських & Руслана Кузнєцова та Альони Венум, Христини Соловій & YanGo.
Христини Соловій & YanGo - Шкідлива звичка - дивіться відео:
YouTube Music пропонують користувачам унікальний контент, а також дозволяють слухати офіційні дискографії, дивитися відеокліпи, складати плейлисти та бачити "радіо" виконавців. Крім того, можна буде знайти контент, недоступний для звичайних користувачів YouTube та інших сервісів.
Коштуватиме місячна підписка на YouTube Music для користувачів на Android 79 гривень за індивідуальне користування та 119 гривень за сімейний пакет (до шести акаунтів).
YouTube Premium не лише включає усі можливості YouTube Music, а й дозволяє вимикати всю рекламу на YouTube. Крім того, користувачі можуть прослуховувати відео в фоновому режимі (актуально для додатків). Також доступне офлайн-завантаження, яке дає можливість наперед завантажити відео, які вам можуть бути цікавими, щоб переглядати їх там, де немає доступу до мережі.
Підписка на YouTube Premium стартує з 99 гривень за індивідуальний пакет, а також з 149 гривень за сімейний доступ.
Apple Pay – гаманець більше не потрібен
У травні 2018 року в Україні нарешті запустили платіжну систему Apple Pay. Зазначимо, що наприкінці минулого року в нашу країну "зайшов" Android Pay (тепер він називається Google Pay). Першими скористатися сервісом від Apple змогли власники карток ПриватБанк. Згодом до сервісу долучилися й інші великі банки країни.
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Що це дає користувачу? Ви додаєте кредитну картку в Apple Pay та можете розраховуватися за допомогою смартфона всюди, де є термінали, які підтримують технологію PayPass.
Які смартфони Apple підтримують Apple Pay? Користувачі iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR зможуть насолоджуватися зручністю використання безконтактної системи розрахунку.
Також Apple Pay дозволяє зі зручністю розраховуватися в інтернет-магазинах, адже система самостійно буде "вбивати" дані вашої картки.
Зелене світло електрокарам в Україні
Наприкінці року всі ті, хто планували придбати електромобіль, дізналися приємну для себе новину. Верховна Рада вирішила продовжити на 4 роки пільговий режим ввезення "зелених" автомобілів без сплати ПДВ, а також акцизу. Зазначимо, що аукціон небаченої щедрості мав завершитися 31 грудня 2018 року.
Експерти зазначають, що цей крок дозволить зекономити 15-20% вартості електромобіля.
Тепер не дивно, що в Україні стрімкими темпами набирає обертів ринок електромобілів. Крім того, стала відома ще одна крута новина. Цього разу вона стосується фанатів компанії Tesla. Буквально на днях українцям дозволили замовляти Tesla Model 3 з сайту компанії. Це дозволить здійснювати покупку без посередників. Але є одне суттєве "але". Виробник не передбачає послугу доставки до нашої країни, а це означає, що машину потрібно буде забрати з Тілбурга (Нідерланди). Одразу ж сісти за кермо теж не вийде. Тому, якщо ви готові взяти на себе доставку Tesla Model 3 – сміливо замовляйте. До слова, для цього потрібно буде внести 1000 євро депозиту.
NAVI – найкращі гравці CS року
Ще одна не менш крута перемога належить українській команді з кіберспорту NAVI (Natus Vincere). Наші хлопці здобули перше місце на світових змаганнях Blast Pro Series Copenhagen 2018 з Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).
NAVI вдалося обіграти шведську команду NiP і забрати приз у розмірі 125 тисяч доларів США. Зазначимо, що перемога дозволила нашим хлопцям підтвердити своє місце у трійці найкращих команд світу!
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