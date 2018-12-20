Найкращі гаджети 2018 року, якими користуються у всьому світі

2018-ий рік підходить до логічного завершення, а це означає, що пора підбивати підсумки року, що минає. Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас ТОП-10 гаджетів, які хотів би кожен!

2018 року було представлено настільки багато пристроїв, що виділити найкращі було вкрай складно. Тим не менше, є такі гаджети, які однозначно не залишили нікого байдужим і стали справжніми бестселерами у всьому світі.

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Xiaomi Mi Band 3 – гаджет року

Компанія Xiaomi, традиційно, показала всьому світу нове покоління свого фітнес-браслета Mi Band 3. Цього разу пристрій отримав ще більший дисплей, новий функціонал, а також NFC-модуль (спеціальна версія). Капсула отримала заокруглений дизайн. З одного боку – виглядає це футуристично, а з іншого – дисплей легше пошкодити, адже він не втоплений в корпус. Однією з особливостей стала можливість плавати з пристроєм на глибину до 50 метрів. Звичайно ж, мова йде лише про прісні водойми, але сама наявність такого захисту тішить. Дисплей зріс. Тепер тут виводяться не лише іконки сповіщень, а й текст повідомлень, що дуже зручно. Єдиним спірним питанням виявилась наявність NFC-модуля, адже працює він лише у Китаї. Якби він працював з Google Pay – Mi Band 3 став би ще популярнішим в Україні.

Рекомендована ціна: 899 гривень.

Xiaomi Mi Band 3 б'є всі рекорди

Apple AirPods – найзручніші навушники у світі

І хоч ці навушники показали кілька років тому, вони досі залишаються бестселерами з-поміж безпровідних аксесуарів для прослуховування музики і не лише. Компанія Apple показала, яким може бути абсолютно новий експіріенс використання навушників. І в них, до слова, прекрасне все: починаючи від процесу під'єднання, закінчуючи комфортом використання. Це ж справжня магія, адже музика починає відтворюватися тоді, коли ви надягаєте навушники, і призупиняється, коли знімаєте їх.

Купити Apple AirPods можна за 4999 гривень.

Apple AirPods продовжують тішити користувачів

Oppo Find X – найбезрамковіший смартфон року

У 2018-му році компанія Oppo вразила усіх! Китайці показали смартфон Find X, який відрізняється тим, що дисплей на передній панелі займає 92,25%. І це надзвичайно крутий показник. Вдалося цього досягти завдяки висувному блоку камери, який також став інноваційним. Крім того, пристрій може похизуватися топовими характеристиками та преміальними матеріалами корпусу. Також новинка позбавилася традиційного сканера відбитків пальців. Тепер для того, щоб розблокувати пристрій використовується система 3D-сканування обличчя, як у топових рішеннях конкурентів.

Офіційно Oppo Find X в Україні не продається. Тим, хто наважиться замовляти його в інтернеті, потрібно буде викласти близько 22 тисячі гривень.

Oppo Find X вразив своєю безрамковістю

Новий iPad Pro 2018 – убивця ноутбуків

Компанія Apple вкотре довела, що епоха планшетів ще не завершилася. Щоправда, тепер акцент робиться не на розвагах, а на виконанні роботи. Виробник наголошує на тому, що "яблучні" новинки можуть замінити ультрабуки та принести новий досвід використання. Зокрема, мова йде про роботу в парі з Apple Pencil 2 покоління, який дозволяє перетворити планшет на величезний блокнот. Заяви компанії не безпідставні, адже працюють нові планшети iPad Pro 2018 на базі потужних процесорів A12X Bionic. Також на заміну звичайним ноутбукам натякає й місткість вбудованої пам'яті: її може бути до 1 ТБ! А Type-C вихід безпосередньо вказує на те, що до планшета можна буде під'єднувати сторонні аксесуари. Крім того, вперше компанія Apple обладнала свій планшет системою розпізнавання Face ID.

Рекомендована ціна: від 27 тисяч гривень за iPad Pro 11" на 64 ГБ.

iPad Pro 2018 може витіснити ноутбуки

Type-C хаб – універсальний гаджет року

Не дивуйтесь, що до нашого рейтингу увійшов звичайнісінький адаптер. Тут усьому винна данина моді та новий тренд, який шириться серед виробників гаджетів. Топові ноутбуки, планшети, смартфони – усі ці пристрої оснащуються Type-C роз'ємом, але все було б нічого, якби не той момент, що виробники вирішили позбавитися усіх інших роз'ємів. Тут на допомогу приходять саме такі адаптери, які є і кард-рідером, і додатковими USB-портами, і HDMI-виходом і т.д.

Обійдеться такий USB Type-C хаб у понад 2000 гривень.

Хаб об'єднає всю вашу периферію

Apple Watch Series 4 – на стражі вашого здоров'я

Компанія Apple не зупиняється. Цього року вона показала чергове покоління своїх "розумних" годинників. Щоправда, цього разу пристрій навчили ще прискіпливіше ставитися до вашого здоров'я. Зокрема, мова йде про те, що годинник уміє знімати електрокардіограму. Звичайно ж, він не замінить вам лікаря, але зможе дати рекомендації та наголосити на тому, що пора звернутися до фахівців. Тішить і те, що в Apple нарешті наважилися збільшити діагональ дисплея годинника. Тепер він виглядає ще крутіше!

Рекомендована ціна стартує з 13 тисяч гривень за 40 mm версію.

Apple Watch Series 4 отримав ще більший дисплей

Bose Sleepbuds – найкращий гаджет для сну

Це зовсім не звичайні навушники. Виробник позиціює їх, як спеціальний пристрій для покращення процесу засинання. Програмне забезпечення дозволяє вам обирати безліч різних звуків, під які Bose пропонуватиме вам засинати. Самі звуки поділяються на ті, що розслабляють, а також ті, які маскують зовнішні шуми.

Купити ці незвичайні навушники можна за 9000 гривень.

Bose Sleepbuds – ідеальний гаджет для сну

Xiaomi 90FUN Puppy 1 – валіза-супутник

Якщо ви затятий гаджетоман – ця валіза однозначно вам сподобається. RunMi 90FUN Puppy 1 стала лауреатом виставки споживчої електроніки CES 2018, яка проходила у Лас-Вегасі. Чим же особлива ця валіза? Вона уміє самостійно рухатися за своїм власником. Крім того, вона здатна виконувати кілька команд, серед яких під'їзд до власника, перебування на певному місці, пошук господаря (якщо він неподалік) або рух за власником. Для захисту ваших речей виробник вбудував сканер відбитків пальців.

Рекомендована ціна на валізу 29 999 гривень.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner – розумне прибирання оселі

Роботи-порохотяги займають чільне місце в нашому побуті. Це не лише пристрої, які допомагають утримувати оселю в чистоті, а й звільняють наш особистий час. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner – найпопулярніший "розумний" робот-порохотяг, який вміє значно більше, ніж може здатися на перший погляд. Роботом можна керувати як з пульта, так і зі смартфона. Також виробник передбачив можливість встановлення "графіка прибирань", який ідеально підійде у тих ситуаціях, коли ви їдете у відрядження або будете відсутні.

Рекомендована ціна на Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner – 7999 гривень.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner потурбується про чистоту оселі

XIaomi Mi box 3 – будь-який телевізор тепер Smart

Ця маленька приставка стала шалено популярною у 2018-му році, адже саме завдяки їй будь-який телевізор може стати "розумним". Потішив і той факт, що новинка з коробки підтримує відтворення 4K-конетнт, що дуже актуально в цьому році. Для встановлення програм виробник передбачив 8 ГБ вбудованої пам'яті. Оперативної пам'яті теж не пошкодували – 2 ГБ. За продуктивність відповідає процесор 4-ядерний процесор Amlogic S905X з тактовою частотою 2 ГГц. Весь цей набір дозволяє приставці працювати без збоїв і глюків. А ОС Android TV дає можливість встановлювати програми безпосередньо з Google Play Market.

Рекомендована ціна на XIaomi Mi box 3 – 1999 гривень.

XIaomi Mi box 3 – компактна Android-приставка

2018-ий рік – не лише рік гучних гаджетних прем'єр, від яких іде обертом голова. Це й рік, який показав, що є пристрої, які не перестають бути улюбленими й через кілька років після їхньої презентації. А який гаджет 2018-го року вам припав до душі найбільше? Пишіть у коментарях!

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