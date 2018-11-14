YouTube Music запрацював в Україні: фішки та ціни нового сервісу

В Україні запустили два платні сервіси від компанії Google – YouTube Music та YouTube Premium. Розповідаємо, що це дасть користувачам та якою буде ціна на розширений доступ до популярного відеохостингу.

До запуску YouTube Music в Україні вийшов спецпроект, у рамках якого українські співаки випустили спільні кліпи з популярними блогерами. Зокрема, ми побачили відео від Время и Стекло & ND Production, Michelle Andrade & JackBelozerov, Макса Барських & Руслана Кузнєцова та Альони Венум, Христини Соловій & YanGo. Що ж за сервіс рекламують зірки?

Дивіться кліп дуету: Христина Соловій і YanGo – Шкідлива звичка

YouTube Music

Це – музичний продукт на базі YouTube. Тут ви можете слухати офіційні дискографії, дивитися музичні відео, складати плейлисти і бачити "радіо" виконавців. Також у базі можна знайти унікальний контент, якого більше немає ніде: живі виступи, ремікси і численні кавери. Сервісом можна користуватися в мобільному додатку (Android, iOS) і на сайті music.youtube.com у платній і безкоштовній версіях.

Время и Стекло & ND Production – кліп на трек Песня про лицо:

Підписка YouTube Music Premium відкриває доступ до офлайн-завантаження треків, програванню музики у фоновому режимі та, що найголовніше, – відключає рекламу. Безкоштовний варіант найкраще підходить для використання в веб-версії.

Michelle Andrade & JackBelozerov – кліп Hasta La Vista:

Рекомендації сервісу будуються на базі вподобань користувача в YouTube, а також локації і часу. Вони оновлюються щохвилини. У цілому медіатека YouTube Music заповнена контентом від правовласників, але якщо до роликів не пред'явили претензій за порушення авторського права, вони теж можуть потрапити в додаток.

Макс Барских & Руслан Кузнецов і Альона Венум – кліп Вспоминать:

YouTube Premium Це – розширений доступ до YouTube, який також включає в себе всі можливості YouTube Music. Сервіс створений на базі YouTube Red. Крім перерахованих вище функцій, Premium дає такі переваги: відключає всю рекламу в YouTube і в YouTube Music;

відкриває фонове прослуховування в основному YouTube-клієнті;

активує доступ до офлайн-завантажень;

відкриває перегляд YouTube Originals – оригінальних шоу англійською (доступний переклад субтитрів).

Ціна нових сервісів YouTube YouTube Music можна користуватися безкоштовно, але з показом реклами. Платна підписка на сервіс, яка називається YouTube Music Premium, обійдеться в 79 грн / міс за індивідуальний аккаунт і в 119 грн / міс за сімейний тариф. Це ціни при оплаті через Android-версію. При покупці через App Store сервіс буде дорожчим. Перші три місяці користування можна активувати безкоштовно. Вартість YouTube Music Підписка на YouTube Premium буде коштувати 99 грн / міс за індивідуальний тариф і 149 грн / міс за сімейний доступ. Доступний безкоштовний тримісячний тріал.

Читайте також: За що YouTube платитиме блогерам