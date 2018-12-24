Чотири камери та смартфони-слайдери: мобільні тренди 2018 року

2018-ий рік упевнено добігає до свого логічного завершення, а це означає, що пора підбивати підсумки. Що ж цього року стало трендовим на ринку мобільних пристроїв? Читайте далі.

Виробники смартфонів дещо змінили вектор своїх "змагань". Тепер ключовими є не кількість мегапікселів, ядер або гігагерц, а технологічні "родзинки". Саме про них ми й розповімо вам далі. Якими ж були мобільні тренди у 2018 році?

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Face ID й аналоги – безпека чи чергові "понти"?

З випуском iPhone X світ побачив технологію розпізнання обличчя, яка й надихнула інших виробників на те, щоб вони показали свої рішення. І саме 2018-ий рік показав, що більшість компаній готові змагатися у цій ніші, щоб позбавити свої смартфони будь-яких сканерів відбитків пальців.

Face ID вважається найбезпечнішою системою розпізнавання

Що лежить в основі Face ID?

Face ID – програма, здатна ідентифікувати користувача по обличчю. За розпізнавання особи відповідає фронтальна камера True Depth. Крім камери використовується велика кількість датчиків та електроніки, які дозволяють убезпечити особисті дані користувача.

Відповідно, коли користувач бере смартфон (а тепер і планшет) до рук, активізується інфрачервоний датчик (flood illuminator), завдяки якому розпізнається обличчя. При позитивному відгуку на наявність обличчя від інфрачервоного датчика запускається проектор (dot projector) – лазер проектує на обличчя перед екраном 30 тисяч точок. Потім інфрачервона камера (infrared camera) зчитує ті точки, які чітко видно, та проводить порівняння з 3D-фото, зробленим користувачем спочатку. Як бачите, виглядає доволі безпечно. Принаймні, фахівцям так і не вдалося обдурити Face ID за допомогою несправжньої голови.

Face ID прискіпливо аналізує ваше обличчя

Аналоги цієї технології працюють лише за допомогою селфі-камери, що не дозволяє убезпечити користувача від "злому" пристрою за допомогою фотографії та інших хитрощів. Тому, якщо ви не власник iPhone нового покоління – добряче задумайтесь над безпекою персональних даних, які "захищає" сканер обличчя.

Утім, навіть iPhone не можна назвати максимально безпечними. Пристрій не зможе перевірити, чи не силою зловмисник змусив вас поглянути на екран, щоб розблокувати його. Щоправда, цей сценарій розповсюджується і на традиційний сканер відбитків пальців.

Сканер відбитків пальців в екрані – дивіться, що я вмію

Цей метод розблокування смартфонів – частина "гонки" виробників. Щоправда, його неможливо назвати ані надійним, ані зручним. У більшості випадках на ваш палець буде реагувати лише обмежена ділянка на екрані, що не так зручно, як звичайний сканер відбитків пальців або Face ID. Тим паче, досі невідомо, як буде поводитися ця технологія, якщо екран смартфона буде розбитий.

Xiaomi Mi 8 Pro – смартфон зі сканеро в екрані

Чотири основні камери – не межа!

Як показує практика, за останні кілька років вподобання середньостатистичного користувача суттєво змінилися. Тепер пріоритетними є не лише технічні характеристики, а й фотоможливості пристрою. Воно й не дивно, адже більшість хоче мати в кишені гаджет, який зможе повноцінно замінити кілька інших: плеєр, електронну книгу, мобільний телефон і фотоапарат. Саме на останньому пункті зроблений максимальний акцент у 2018-му році.

Цьогоріч смартфони Huawei упевнено посідають перше місце

Пристрої не лише "навчили" еталонно знімати в умовах недостатньої освітленості, а й оснастили кількома фотомодулями. Кожен із них відповідає за певні сценарії зйомки, що дозволяє робити більш художні кадри за допомогою смартфона.

Трендові фотомодулі 2018-го року:

базовий фотомодуль для повсякденної зйомки;

портретник для розмиття заднього плану;

ширококутний сенсор;

допоміжний модуль для аналізу глибини різкості;

телефотомодуль для зумування.

Ходять чутки, що у 2019-му році Nokia покаже смартфон з рекордною кількістю фотомодулів. Є інформація, що пристрій отримає цілих шість сенсорів!

Смартфони-слайдери – куди діваються фронталки

Понад десять років тому слайдери можна було побачити у руках бізнесменів і політиків, і це не дивно, адже цей тип телефонів був ознакою того, що перед вами непроста людина. У них були як свої переваги, так і недоліки. Втім, ніхто й подумати не міг, що слайдери переживуть своєрідну реінкарнацію та з'являться у 2018-му році, але у вигляді смартфонів. Без паніки. Слайдер не приховує в собі клавіатуру, як це було в моделях BlackBerry Priv і старших. Цього року слайдери стали єдиним розв'язанням проблеми безрамковості смартфонів. Що ж ховається за сенсором? Там ви зможете побачити селфі-камеру та інші датчики, а також розмовний динамік. Усе для того, щоб екран займав максимум площі на передній панелі.

Слайдер Oppo Find X

До найяскравіших слайдерів належать смартфони Oppo Find X, Xiaomi Mi Mix 3 та Honor Magic 2.

Було б круто, якби виробники зуміли вбудувати у слайдери ще й динаміки, щоб пристрої могли звучати ще краще. До слова, така реалізація була у смартфоні Samsung i450:

Samsung i450 мав прихований динамік

Штучний інтелект – смартфон ще "розумніший"

У 2018-му році ШІ набув шаленої популярності. Його використовують для того, щоб удосконалювати світлини, зроблені на смартфони. До прикладу, Huawei та Samsung "навчили" свої пристрої розпізнавати сцени зйомки, щоб робити ідеальні кадри. Також штучний інтелект уміє визначати, де ви перебуваєте, щоб підлаштуватися під звичний для вас сценарій. До прикладу, в автомобілі пристрій одразу під'єднується до Bluetooth-гарнітури та вмикається спеціальний режим. На роботі можуть вимкнутися сповіщення від соціальних мереж, які відволікають вас від виконання завдань. ШІ у смартфонах не лише покращує користувацький досвід, а й вивчає ваші звички, щоб смартфон приносив вам ще більше зручності та користі.

Використання штучного інтелекту в смартфонах

Царський слот для карт пам'яті та SIM'ок

Скільки б виробники не встановлювали пам'яті у свої смартфони, її завжди буде бракувати. Навіть королівські 512 ГБ у топовому Samsung Galaxy Note9 пропонують розширити картою пам'яті на такий же об'єм. Але що отримують користувачі? Їм доводиться жертвувати комфортом для розширення пам'яті або навпаки. Мова йде про гібридний слот для карток, у який можна поставити одночасно або 2 SIM-карти або карту пам'яті та одну SIM'ку. Такий собі варіант, якщо вам і пам'яті бракує, і є необхідність користуватися одразу двома операторами.

Повноцінний лоток для 2 SIM-карт і microSD

Втім, деякі китайські компанії почали вводити у 2018-му році тренд з встановлення "царських" лотків, які розраховані одразу на дві SIM-карти та на карту пам'яті. Більше ніяких компромісів. Щоправда, поки ця тенденція не дійшла до флагманських рішень.

Принагідно нагадаємо, що компанія Apple у цьому році випустила iPhone на дві SIM'ки. Щоправда, офіційно вони продаються лише на ринку Китаю. Цікаво, слот для карт пам'яті з'явиться через кілька років?

Більше ніяких кнопок! Ловіть жести

Безрамкові дисплеї передбачають відсутність будь-яких кнопок. Утім, більшість виробників залишають наекранні, які мало того, що "з'їдають" корисний простір, так ще й не завжди є зручними для повсякденного користування. Цей момент урахували деякі компанії, які надихнулися жестами у нових iPhone. Так, до прикладу, компанія Xiaomi у своїй фірмовій прошивці дозволила користувачам обирати між звичайними наекранними кнопками та жестами. Останні хоч і працюють не вельми ідеально, але дозволяють не перейматися через хибні натиски під час користування пристроєм.

У нових Google Pixel теж реалізоване жестове керування, але воно все одно потребує використання центральної наекранної кнопки, що не вельми зручно.

А які мобільні тренди 2018-го року сподобалися вам? Пишіть свої відповіді у коментарях.

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