На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Офіційно! Українці можуть замовити Tesla Model 3 з сайту компанії
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Цього тижня Tesla дозволила українцям замовляти електромобілі, включаючи найдешевшу модель лінійки Model 3, безпосередньо через свій сайт, додавши Україну до списку країн, для яких доступна ця можливість.
Однак, є одне "але": Tesla не надає послугу доставки до України. Це означає, що машину буде потрібно забрати з Тілбурга (Нідерланди). Їхати на ній одразу ж не вийде, адже це буде вантаж без сплати ПДВ. Втім, тішить сам факт того, що тепер охочі придбати Tesla не будуть змушені вибирати авто з вторинного ринку або користуватися послугами посередників.
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Нагадаємо, що ввозити електромобілі в Україну можна без сплати податків до 2022 року. А це означає, що можна звернути увагу на чисту європейську ціну для конкретної моделі на сайті виробника. Наприклад, ціна повнопривідної Model 3 з двома електромоторами у Нідерландах складає 48595 євро.
Усі охочі вже можуть "стати в чергу" та оформити попереднє замовлення на Model 3. Для цього потрібно внести депозит у розмірі 1000 євро.
Tesla Club Ukraine поділилася покроковою інструкцією, які допоможуть оформити заявку на покупку Tesla Model 3.
Перший етап: перейшовши у відповідний розділ сайту для оформлення на Model 3 потрібно вибрати Україну в полі списку (COUNTRY / REGION) – вона на третій позиції з кінця (без паніки). Далі йдуть обов'язкові до заповнення поля з контактною інформацією замовника. Необхідно по черзі латинськими літерами заповнити поля з ім'ям (FIRST NAME), прізвищем (LAST NAME) і адресою електронної пошти (EMAIL), продублювавши його ще в поле навпроти (CONFIRM EMAIL).
Другим етапом є введення всіх необхідних даних банківської карти, з якої буде списана згадана вище сума у 1000 євро – без внесення цього депозиту оформити замовлення неможливо. Для оплати підійде будь-яка карта Visa або MasterCard і не важливо в якій валюті на ній лежать гроші. Головне, щоб вони там були, а ліміт для оплати інтернет-покупок був вищий за 1000 євро.
Далі просто заповнюємо всі поля послідовно:
- Прізвище та ім'я – так, як зазначено на картці (FULL NAME (AS IT APPEARS ON YOUR CREDIT CARD), якщо карта іменна;
- Номер карти (CREDIT CARD NUMBER);
- Термін дії, місяць (EXPIRATION MONTH);
- Термін дії, рік (EXPIRATION YEAR);
- Тризначний код безпеки CVV на зворотній стороні картки (CVV CODE);
- Країна платника (BILLING COUNTRY) – вибираємо "Україна" (Ukraine);
- Домашня адреса платника 1 (BILLING ADDRESS LINE 1);
- Домашня адреса платника 2 (BILLING ADDRESS LINE 2) – можна не заповнювати;
- Місто (CITY);
- Поштовий індекс (ZIP CODE).
Після того, як всі поля заповнені, натискаємо червону "кнопку" розмістити замовлення (PLACE RESERVATION). Після списання коштів з картки на вказану адресу електронної пошти має прийти повідомлення з підтвердженням оформлення замовлення, що містить, як правило, номер замовлення та інші деталі. Після цього треба запастися терпінням і чекати свій черзі в списку очікують на відвантаження Model 3.
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