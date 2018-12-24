Тревел-ведучий Дмитро Комаров показав унікальне місце неземної краси

Відомий український телеведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров поділився з шанувальниками знімком місця "неземної краси".

Так, ведучий Дмитро Комаров опублікував на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому зображено комплекс комплекс водоспадів Ігуасу, що розташований на кордоні між Бразилією і Аргентиною.

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На кадрі, зробленому з висоти, передана вся міць і захоплююча дух краса цього дива природи.

"Ігуасу. Чудо світу. Неземна краса. Максимальна висота, з якої падає вода – 82 метри. Вище Ніагарського водоспаду. Обсягом води, який падає за секунду, можна напоїти велике місто. Одне з найсильніших місць, які я бачив", – написав Комаров під знімком.

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