Тревел-ведучий Дмитро Комаров показав унікальне місце неземної краси

Игуасу. Чудо света. Неземная красота. Максимальная высота, с которой падает вода - 82 метра. Выше Ниагарского водопада. Объёмом воды, который падает за секунду, можно напоить большой город. Одно из самых сильных мест, которые я видел. #мирнаизнанку

