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На скільки зросла кількість туристів у Чорнобилі за останні роки
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Туристичні експерти склали рейтинг найпопулярніших європейських пам'яток, і серед них опинився Чорнобиль.
Виявилося, що значне збільшення інтересу серед туристів з усього світу спостерігається саме до зони відчуження Чорнобильської АЕС.
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За даними Міністерства екології та природних ресурсів України, у 2018-му році в "зоні" побували понад 63 тисячі осіб.
За даними сайту 34travel, прогрес очевидний: у 2017-му році зону відчуження ЧАЕС відвідали понад 49 тисяч осіб, у 2016-му – понад 36 тисяч, а у 2014-му – понад 8 тисяч осіб.
У квітні цього року українське державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" запустило програму ознайомчих візитів для всіх охочих побувати на станції, де у 1986 році сталася найбільша в історії ядерної енергетики аварія.
Однак, навіть після запуску офіційної програми до "зони" все ще намагаються час до часу незаконно проникнути сталкери у пошуку екстремальних відчуттів.
ЧАЕС розташована неподалік міста Прип'ять, за 18 км від міста Чорнобиль, за 16 км від кордону з Білоруссю та за 110 км від столиці України.
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