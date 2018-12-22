Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

На скільки зросла кількість туристів у Чорнобилі за останні роки

  • 8
Цьогоріч ЧАЕС відвідали 63 тисячі осіб - фото 1
Цьогоріч ЧАЕС відвідали 63 тисячі осіб

Туристичні експерти склали рейтинг найпопулярніших європейських пам'яток, і серед них опинився Чорнобиль.

Виявилося, що значне збільшення інтересу серед туристів з усього світу спостерігається саме до зони відчуження Чорнобильської АЕС.

І ще: Сounter-Strike у Чорнобилі: творці S.T.A.L.K.E.R. випустили новий шутер

За даними Міністерства екології та природних ресурсів України, у 2018-му році в "зоні" побували понад 63 тисячі осіб.

За даними сайту 34travel, прогрес очевидний: у 2017-му році зону відчуження ЧАЕС відвідали понад 49 тисяч осіб, у 2016-му – понад 36 тисяч, а у 2014-му – понад 8 тисяч осіб.

Чорнобиль манить туристів з усього світу - фото 296876
Чорнобиль манить туристів з усього світу

У квітні цього року українське державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" запустило програму ознайомчих візитів для всіх охочих побувати на станції, де у 1986 році сталася найбільша в історії ядерної енергетики аварія.

Однак, навіть після запуску офіційної програми до "зони" все ще намагаються час до часу незаконно проникнути сталкери у пошуку екстремальних відчуттів.

ЧАЕС розташована неподалік міста Прип'ять, за 18 км від міста Чорнобиль, за 16 км від кордону з Білоруссю та за 110 км від столиці України.

Читайте також: У Чорнобилі зафіксували унікальних нічних створінь: опубліковані фото

Джерело: 34travel
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Новим роком 2019: новорічні вітання і побажання українською
  • 13:15
  • 2729
Найкращі гаджети 2018 року, якими користуються у всьому світі
  • 20 грудня, 12:15
  • 774
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 928289
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Подорожі Україною