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Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото

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Гонконг з висоти пташиного польоту - фото 1
Гонконг з висоти пташиного польоту / instagram.com/veeceecheng

Талановитий фотограф показує Гонконг з висоти пташиного польоту, і від цих знімків перехоплює подих.

Знайомтесь, Віктор Ченг (Victor Cheng) – фотограф самоучка з Торонто, який переїхав жити та працювати до Гонконгу. Хлопець обожнює досліджувати місто з дроном та показувати пейзажі та архітектуру з нових ракурсів. тому не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 100 тисяч підписників.

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Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297159

Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297160

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Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297163

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Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297166

Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297167

Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297168

Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297169

Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297170

Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297171

Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297172

Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297173

Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297174

Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297175

Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297176

Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297177

Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297178

Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297179

Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297180

Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297181

Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото - фото 297182

Джерело всіх фото: instagram.com/veeceecheng

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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