Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото

Талановитий фотограф показує Гонконг з висоти пташиного польоту, і від цих знімків перехоплює подих.

Знайомтесь, Віктор Ченг (Victor Cheng) – фотограф самоучка з Торонто, який переїхав жити та працювати до Гонконгу. Хлопець обожнює досліджувати місто з дроном та показувати пейзажі та архітектуру з нових ракурсів. тому не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 100 тисяч підписників.

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Джерело всіх фото: instagram.com/veeceecheng

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