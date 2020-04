Моделі з дефектами шкіри знялися для реклами

У рекламній кампанії бренду косметики для догляду – Cetraben – знялися моделі зі шкірними захворюваннями.

У зйомках узяли участь жінки і чоловіки, які мають шкірне захворювання як екзема чи псоріаз.

Рекламна кампанія отримала назву This is my skin, і спрямована вона на боротьбу проти застарілих ідеалів жіночої і чоловічої краси.

Автором зйомки стала фотограф Емма Кроман. Крім того, компанія прийняла рішення розмістити знімки у відкритому доступі великої галереї зображень Getty Images. Цим задумом керівництво бренду намагається надати широкого розголосу такому впровадженню в мережі.

