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Моделі з дефектами шкіри знялися для реклами

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Мода - фото 1
Мода / metro

У рекламній кампанії бренду косметики для догляду – Cetraben – знялися моделі зі шкірними захворюваннями.

У зйомках узяли участь жінки і чоловіки, які мають шкірне захворювання як екзема чи псоріаз.

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Рекламна кампанія отримала назву This is my skin, і спрямована вона на боротьбу проти застарілих ідеалів жіночої і чоловічої краси.

Автором зйомки стала фотограф Емма Кроман. Крім того, компанія прийняла рішення розмістити знімки у відкритому доступі великої галереї зображень Getty Images. Цим задумом керівництво бренду намагається надати широкого розголосу такому впровадженню в мережі.

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Моделі з дефектами шкіри знялися для реклами - фото 396654

Моделі з дефектами шкіри знялися для реклами - фото 396655

Моделі з дефектами шкіри знялися для реклами - фото 396656

Моделі з дефектами шкіри знялися для реклами - фото 396657

Моделі з дефектами шкіри знялися для реклами - фото 396658

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Джерело: metro
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