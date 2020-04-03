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Карантин Коронавірус

Надя Дорофєєва завела Instagram гарячим танцем

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Співачка Надя Дорофєєва поділилася яскравим танцем, позуючи в стильному вбранні. Шанувальники залишилися у захваті від красуні.

Відома українська співачка Надя Дорофєєва потішила фанатів в Instagram новим постом. Нещодавно знаменитість виставила яскравий ролик, звабливо танцюючи на камеру під час карантину через коронавірус COVID-19 і закликаючи прихильників сидіти вдома.

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Так, артистка скориставшись популярним серед зірок шоу-бізнесу додатком TikTok, пластично рухається під ритмічний трек. Зіркова красуня позувала в міні-топі білого кольору і спортивних штанях, демонструючи струнку фігуру.

Фоловери не пройшли повз і заспали Надю компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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