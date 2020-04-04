Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Так виглядає найдорожча у світі весільна сукня

  • 17
Сукня - фото 1
Сукня / vokrugsveta

До оголошення карантину в Парижі відбулося Oriental Fashion Show. Це перший міжнародний показ, присвячений моді і швейній майстерності Сходу.

Безліч єгипетських дизайнерів представили багаті розшиті сукні. Найбільше запам'ятався показ Дому Hany El-Behair.

І ще: Найсексуальніша світська левиця у вузькій білизні похвалилася фігурою

Кутюр'є створив найдорожчу весільну сукню, яке оцінюється в 15 мільйонів доларів. Вона зроблена з тонкого тюлю кольору слонової кістки і шовкової органзи, розшите сотнями дорогоцінних каменів від єгипетських ювелірів.

Так виглядає найдорожча у світі весільна сукня - фото 396061

Так виглядає найдорожча у світі весільна сукня - фото 396059

Так виглядає найдорожча у світі весільна сукня - фото 396060

Алмази і камені утворювали хитромудрі візерунки на облягаючому ліфі. На довгому подолі і мереживній вуалі діамантів було навіть більше, ніж на самому платті. Розробка і створення плаття зайняли в цілому 800 робочих годин. Воно зроблене на замовлення для весілля дівчини з багатої єгипетської родини.

Читайте також: Наймолодша мільярдерка світу похизувалась гарячою фігурою (фото)

Джерело: glavcom
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
  • 26 березня, 20:00
  • 12901
Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
  • 26 березня, 16:00
  • 1050
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2203606
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз