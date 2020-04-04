Так виглядає найдорожча у світі весільна сукня

До оголошення карантину в Парижі відбулося Oriental Fashion Show. Це перший міжнародний показ, присвячений моді і швейній майстерності Сходу.

Безліч єгипетських дизайнерів представили багаті розшиті сукні. Найбільше запам'ятався показ Дому Hany El-Behair.

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Кутюр'є створив найдорожчу весільну сукню, яке оцінюється в 15 мільйонів доларів. Вона зроблена з тонкого тюлю кольору слонової кістки і шовкової органзи, розшите сотнями дорогоцінних каменів від єгипетських ювелірів.

Алмази і камені утворювали хитромудрі візерунки на облягаючому ліфі. На довгому подолі і мереживній вуалі діамантів було навіть більше, ніж на самому платті. Розробка і створення плаття зайняли в цілому 800 робочих годин. Воно зроблене на замовлення для весілля дівчини з багатої єгипетської родини.

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