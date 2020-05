Дизайнер створила ідеальний коц для пікніків після карантину

Лондонський дизайнер Пол Кокседж розробив плед для пікніка Here Comes the Sun, який допоможе дотримуватися соціального дистанціювання після карантину. Вам він однозначно припаде до душі!

Коц – конструкція, що нагадує сонячний круг, який можна розкласти навколо дерева. По контуру пледа – окремі кружки тканини, розставлені так, щоб дотримувалася відстань у два метри.

І ще: Американець оселився на час карантину в закритому парку Disney

На створення пледа Кокседжа надихнув власний досвід і потреба в близькому спілкуванні з людьми, яка тепер можлива тільки на безпечній відстані. Він зізнався, що часом буває важко визначити, скільки це – два метри, коли мова йде про соціальне дистанціювання.

Це додає занепокоєння нашій майбутній взаємодії, – вважає дизайнер. – Дуже легко помилитися у двох метрах, особливо коли ми спілкуємося з друзями і сім'єю.

Створити плед по дизайну Кокседжа можна самостійно. Схема зразка доступна для завантажування усім охочим. Свою версію дизайнер створив з повсті, але стверджує, що для пледа підійде і будь-який інший матеріал.

Схему можна завантажити

Читайте також: Коли метро в Україні відновить роботу: Шмигаль розкрив план уряду