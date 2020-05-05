Коли метро в Україні відновить роботу: Шмигаль розкрив план уряду

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що метрополітен у найбільших українських містах виходитиме з карантину у два етапи. Розповідаємо, коли і як відкриватимуть підземку.

"Метрополітен перевозить щодня понад 2 мільйони людей в трьох містах України. Для Києва, Харкова та Дніпра – це величезний ризик інфікування коронавірусом. Тому відкриття метрополітену передбачається в два етапи", – заявив Денис Шмигаль в ефірі "Українського радіо".

Це цікаво: Статистика, скільки хворих на коронавірус 5 травня

Послаблення почнуться на третьому етапі послаблення карантинних заходів: тоді метро запрацює для окремих категорій громадян і буде їздити з певними обмеженнями. На четвертому етапі метрополітен уже працюватиме в звичному режимі, а п'ятий етап означатиме фактичне завершення карантину.

Ми розробили декілька зон і декілька етапів. Тобто є червоні зони, помаранчеві, жовті. Зелена зона – це коли епідемія закінчилася. Тобто це вже п'ятий етап виходу з карантину, коли завершаться абсолютно всі обмеження. Отже, метро – це передостанній етап завершення карантинних заходів, – підсумував прем'єр.

Метро в Києві / gettyimages

Читайте також: Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але з послабленнями