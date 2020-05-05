Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Коли метро в Україні відновить роботу: Шмигаль розкрив план уряду

  • 50
Метро в Києві закрите на карантин - фото 1
Метро в Києві закрите на карантин / gettyimages

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що метрополітен у найбільших українських містах виходитиме з карантину у два етапи. Розповідаємо, коли і як відкриватимуть підземку.

"Метрополітен перевозить щодня понад 2 мільйони людей в трьох містах України. Для Києва, Харкова та Дніпра – це величезний ризик інфікування коронавірусом. Тому відкриття метрополітену передбачається в два етапи", – заявив Денис Шмигаль в ефірі "Українського радіо".

Це цікаво: Статистика, скільки хворих на коронавірус 5 травня

Послаблення почнуться на третьому етапі послаблення карантинних заходів: тоді метро запрацює для окремих категорій громадян і буде їздити з певними обмеженнями. На четвертому етапі метрополітен уже працюватиме в звичному режимі, а п'ятий етап означатиме фактичне завершення карантину.

Коли метро в Україні відновить роботу: Шмигаль розкрив план уряду - фото 402055

Ми розробили декілька зон і декілька етапів. Тобто є червоні зони, помаранчеві, жовті. Зелена зона – це коли епідемія закінчилася. Тобто це вже п'ятий етап виходу з карантину, коли завершаться абсолютно всі обмеження. Отже, метро – це передостанній етап завершення карантинних заходів, – підсумував прем'єр.

Метро в Києві - фото 402053
Метро в Києві / gettyimages

Читайте також: Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але з послабленнями

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 1663
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 41346
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2265851
Загрузка...
Новини