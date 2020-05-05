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Американець оселився на час карантину в закритому парку Disney
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Житель США Річард Макгвайєр забрався на територію парку розваг Disney Discovery Island у Флориді, щоб провести там карантин, введений через пандемію коронавірусу. Після того, як він прожив у парку кілька днів, його затримала поліція.
Так, поліція Флориди заарештувала 42-річного Річарда Макгвайєра, за незаконне перебування на безлюдному острові компанії Disney. Крім цього, чоловік відпочивав на ньому майже тиждень.
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Острів Discovery Island – ділянка суші розміром 4,7 гектара, що входить в комплекс Walt Disney World. З 1974 року його використовували як зоопарк, але у 1999 році закрили через низьку популярність. З того часу місце пустує, відвідувачів там немає, проте до нього можна дістатися по озеру, що і зробив Макгвайєр.
За словами чоловіка, він не знав, що острів приватний, хоча на це вказували знаки з попередженнями. Американця помітили ще в минулий вівторок, коли він тільки пробрався на територію закритого через пандемію Діснейленду, сів у човен і поплив у бік острова. З цього дня і по суботу першовідкривача шукали то з повітря, то на човнах, то прочісуючи територію. Макгвайєр сказав, що ніяких людей не бачив і нічого не чув, бо спав. Авантюрист зізнався поліцейським, які його знайшло, що планував залишитися на острові приблизно на тиждень.
Макгвайєра заарештували за проникнення на закриту територію, також йому заборонили відвідувати Діснейленд.
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