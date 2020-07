За мотивами серіалу Мандалорець випустять комікси та романи

Кінокомпанія Lucasfilm збирається протягом решти місяців 2020 року налагодити випуск романів, коміксів, розмальовок, збірок оповідань та іншої друкованої продукції, натхненної серіалом "Мандалорець".

Серед уже заявлених публікацій – однойменний роман новозеландського письменника Адама Крістофера і "The Art of the Mandalorian (Season One)" від Філа Шостака, які вийдуть у грудні, а також поки безіменний збірник для дітей, яким займеться письменниця Брук Вітале.

За інформацією The Hollywood Reporter, зйомки другого сезону "Мандалорця" були завершені в березні, а його прем'єра відбудеться до кінця року на Disney+.

Нагадаємо, "Мандалорець" з Педро Паскалем і Вернером Герцогом в акторському складі почав виходити у листопаді 2019 року. Найбільше глядачам шоу сподобався маленький інопланетянин з великими вухами і зеленою шкірою – його прозвали "малюк Йода". Він швидко став героєм безлічі мемів.

