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Нові серіали липня 2020: що варто переглянути
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Найкрутіші прем'єри серіалів липня 2020 сподобаються фанатам фантастики, драми та комедії. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у липні.
Монахиня-воїн (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Warrior Nun
Жанр: бойовик, фантастика
Країна: США
Режисер: Агнешка Смочиньска, Джет Вілкінсон
У головних ролях: Тоя Тернер, Альба Баптіста та Лорена Андреа
Тривалість: - хв.
Коли: з 2 липня 2020
Сюжет розповідає про юну дівчину, яка прокидається у морзі та розуміє, що її життя зовсім не таке просте. Головна героїня тепер не лише розбирається зі своїми підлітковими проблемами, а й опиняється в "Ордені хрестоподібного меча", у якому монахині-воїни захищають світ від темних сил. Як йдеться в описі, головна героїня бореться проти сил зла, але вона далеко не ангел.
Монахиня-воїн, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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Достатньо близько (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Close Enough
Жанр: комедія, драма, анімаційний, фантастика
Країна: США
Режисер: Дж. Дж. Квінтел
У головних ролях: Жж. Дж. Квінтел, Келлі Охеніен
Тривалість: 11 хв.
Коли: з 9 липня 2020
Головні герої серіалу - звичайна родина, яка складається з чоловіка, дружини та маленької доньки. Кожного дня перед ними виникають доволі буденні проблеми, з якими знайомий кожен, а також такі пригоди, які навряд чи можливі у нормальному житті.
Достатньо близько, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Долина К (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: P-Valley
Жанр: кримінал, драма
Країна: США
Режисер: Каріна Еванс, Тамра Девіс
У головних ролях: Бренді Еванс, Нікко Аннан, Шеннон Джанай Торнтон, Брендон Гілпін, Скайлер Джой
Тривалість: 30 хв.
Коли: з 12 липня 2020
Драматичний серіал розповідає про життя працівниць стрип-клубу з невеличкого міста поблизу Міссісіпі.
Долина К, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Прекрасний новий світ (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Brave New World
Жанр: фантастика
Країна: США
Режисер: Оуен Харріс, Крейг Зіск
У головних ролях: Олден Еренрайк, Джессіка Браун-Фіндлі, Гаррі Ллойд, Ніна Сосанья, Кайлі Банбері, Демі Мур
Тривалість: - хв.
Коли: з 19 липня 2020
Новий антиутопічний серіал базується на однойменному романі Хакслі та розповідає про майбутнє, де споживацтво - справжній культ. Всі люди поділені на касти та мають виконувати певні завдання. Якось головні герої Бернард Маркс та Ленайна Краун вирішують відпочити у Диких землях, де саме починається повстання.
Прекрасний новий світ, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Проклята (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Cursed
Жанр: фантастика
Країна: США
Режисер: Джон Іст, Зетна Фуентес, Деніел Неттхейм
У головних ролях: Кетрін Ленгфорд, Пітер Муллан, Девон Террелл, Густаф Скарсгард, Метт Стокоу
Тривалість: 42 хв.
Коли: з 31 липня 2020
Серіал базується на однойменній графічній новелі Тома Вілера та Френка Міллера та розповідаю про юну Німуе. Дівчина має неймовірний дар та приречена стати Леді Озера. Її життя руйнується на очах, а смерть матері змушує приєднатися до юного найманця Артура. разом вони мають відшукати Мерліна та принести древній меч. Але доля цих героїв відрізняється від легенд.
Проклята, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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