Маленький Йода став зіркою мережі: меми, які зроблять ваш день

На стрімінг-сервісі Disney + стартував "Мандалорець", серіал за мотивами "Зоряних воєн", який розповідає історію одного з представників раси мандалорців, космічних спартанців, у період між падінням Галактичної Імперії та появою Першого Ордена.

Одним з героїв серіалу став малюк Йода – якщо ми не помиляємося, згодом він виросте великим сенсеєм, який буде навчати премудростей Люка Скайвокера й інших персонажів "Зоряних воєн" (але взагалі в цьому серіалі все заплутано).

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Режисер "Мандалорця" Джон Фавро поділився концепт-артом, що демонструє, як створювали малюка Йоду. Інтернет, звичайно ж, відразу вибухнув смішними картинками.

А тепер приготуйтесь до кумедних картинок і мемів, які користувачі мережі присвятили маленькому Йоді:

Me high looking at myself in the security camera at CVS pic.twitter.com/xfDALq7dmX — eli (@eliyudin) November 18, 2019

Quite possibly the single greatest moment in television history. And, I am old enough to remember seeing JR get shot. Baby Yoda tops all. Thank you for this fantastic show. pic.twitter.com/o8sinUJREH — Dawn (@Cujo71) November 20, 2019

I’m enjoying this more than I should. pic.twitter.com/UaAB5l7khR — Tom Costantino (@TomCostantino) November 18, 2019

@disneyplus Now that @Marvel is part of the @Disney family, can we please make this cross over happen?

Say.. same multiverse daycare? pic.twitter.com/JPrDzmoRbn — Tom MacLean (@TomSocial) November 20, 2019

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