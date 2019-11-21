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Танці з зірками Перші ластівки

Маленький Йода став зіркою мережі: меми, які зроблять ваш день

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Маленький Йода заворожив користувачів мережі - фото 1
Маленький Йода заворожив користувачів мережі

На стрімінг-сервісі Disney + стартував "Мандалорець", серіал за мотивами "Зоряних воєн", який розповідає історію одного з представників раси мандалорців, космічних спартанців, у період між падінням Галактичної Імперії та появою Першого Ордена.

Одним з героїв серіалу став малюк Йода – якщо ми не помиляємося, згодом він виросте великим сенсеєм, який буде навчати премудростей Люка Скайвокера й інших персонажів "Зоряних воєн" (але взагалі в цьому серіалі все заплутано).

До теми: Мандалорець: серіал з рекордним бюджетом готується до виходу цієї осені

Режисер "Мандалорця" Джон Фавро поділився концепт-артом, що демонструє, як створювали малюка Йоду. Інтернет, звичайно ж, відразу вибухнув смішними картинками.

А тепер приготуйтесь до кумедних картинок і мемів, які користувачі мережі присвятили маленькому Йоді:

Дивіться також: Зоряні війни 9: у мережу злили фінальні кадри фільму

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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