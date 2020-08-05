Привітання на День ангела Христини 2020 у прозі: побажання своїми словами

6 серпня Христини відзначають свій День ангела. З нагоди цього святи, ми підготували для вас найкращі привітання у прозі для іменинниць. Поздоровте своїх знайомих Христь з їхнім Днем ангела!

Ім'я Христина походить з латинської мови та означає "віддана Христу". Свій День ангела власниці цього імені відзначають кілька разів у рік: 6 серпня, 19 лютого, 26 березня, 31 травня, 13 червня та 18 серпня.. Привітання для Христі в її День Ангела подарують гарний настрій власницям такого імені.

І ще: Картинки з Днем ангела Христини 2020: листівки і відкритки з іменинами

Зібрали для вас привітання з іменинами Христини українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть Христинці найкращі поздоровлення:

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай у тебе, Христина, кожен день буде наповнений сонячним світлом, навіть якщо за вікном дощ! Шукай позитив в кожній миті та будь щаслива! Я від щирого серця бажаю тобі неймовірного кохання, чудових подруг і всіляких гараздів! Нехай яскравий промінь надії та щастя осяває твій внутрішній світ, нехай на твоїй планеті завжди буде весело і радісно. Бажаю, щоб ти ніколи не стикалася з сумом і печаллю, щоб на твоєму обличчі завжди сяяла добра посмішка.

***

Христина – віддана Христу, від щирого серця тебе вітаю! Нехай Ісус Христос допомагає тобі в скрутну хвилину, оберігаючи від зла і хвороб. Зустрічай посмішкою кожен день, будь щаслива, не розлучайся з позитивним настроєм, вмій знаходити радість у кожній миті життя. Бажаю здійснення найзаповітніших бажань, і нехай оживають всі твої мрії.

***

Вітаю, Христино, з іменинами! Від щирого серця хочу тобі побажати завжди залишатися стійкою і залізної леді та танути лише в обіймах коханої людини. Нехай картина твого життя з кожним днем ​​наповнюється яскравими фарбами щастя і насиченими тонами любові. Чарівного сяйва щастя у твоєму житті, яскравого світла радості душі, незгасної віри в диво, плідних, яскравих і насичених буднів, чудового відпочинку в колі улюблених близьких і веселих друзів – бажаю тобі найкращого!

***

Христина, бажаю тебе добре зустріти твій День ангела! Нехай він вдасться не на сто відсотків, а на всі двісті п'ятдесят! Нехай ти отримаєш те, що сама побажаєш, і так швидко, як це тільки можливо. Бажаю тобі успіхів в житті, і нехай воно буде присвячене саме тому, що тобі цікаво. Ти така чарівна завжди, з посмішкою йдеш по життю і змушуєш позитивно дивитися на речі навколишніх. В день твого ангела хочеться побажати завжди залишатися такою ж життєлюбної. Нехай краса з роками тільки множиться, а мрії – здійснюються.

***

Вітаю тебе, дорога і чудова Христя! Бажаю тобі, люба, щоб твої мрії неодмінно здійснилася, щоб будь-яке заняття і справи приносили тобі користь і задоволення, щоб твоя любов була вічною і щирою, щоб життя твоє було нескінченно щасливим і барвистим. Бажаю з кожним днем ​​підкорювати все нові вершини успіху, з кожною миттю відчувати любов рідних, з кожним вдихом відчувати себе щасливою людиною, з кожним разом переконуватися, що ти чудова і прекрасна.

До теми: День Ангела Христини 2020: значення імені, сумісність і характер власниць

***

Мила та чудова Христина, вітаю з твоїми іменинами – днем ​​радості та свята. Бажаю казкових подій в житті та магії на душі, неймовірних чудес і веселощів, невідцвітної краси та доброти серця, вірного кохання і найбільшого щастя.

***

Чудова Христина, вітаю тебе з Днем Ангела! Будь в цьому житті найщасливішою дівчиною. Бажаю бути ідеалом для всіх, бажаю міцного здоров'я та удачі, нехай в будь-якій справі чекає тебе успіх, будь найкращою, і ніяк інакше.

***

Чудову, милу, чарівну Христину я сьогодні вітаю з іменинами. Бажаю тобі великої мрії та солодких бажань, ароматних квітів і приємних подарунків, чудового настрою та іскристого щастя, неймовірних успіхів і найщирішої любові.

***

Мила Христя, від щирого серця вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю тобі великих надій і виправданих цілей, впевнених сил і гараздів, чудового настрою і щирої радості, величної любові та справжнього щастя.

***

Мила Христя, вітаю тебе від душі та бажаю сил і радості життя, красивих ідей і блискучих успіхів, доброго щастя і великої удачі, яскравих емоцій і чарівних миттєвостей, насичених днів і романтичних ночей.

***

Христина мила моя, вітаю тебе, дорога з іменинами. Бажаю ясних і перспективних горизонтів життя, вічної краси та багатства душі, веселого настрою і великих успіхів, відмінного здоров'я і незмінної удачі.

***

Христина, сонечко, вітаю тебе з Днем ангела. Побажати хочу, щоб стежка життя вилася райдужною та гладкою стрічкою, щоб на ній завжди була удача і любов, щоб в будь-якій справі ти могла добитися успіху, щоб ти завжди залишалася чудовою жінкою і неймовірно щасливою людиною. Сяй та підкорюй цей світ!

***

Прекрасна наша Христина, вітаю з Днем Ангела! Бажаємо тобі завжди повністю виправдовувати значення свого незвичайного імені, бути такою ж яскравою, емоційною і цілісною натурою. Нехай твоя сильна енергетика чарівності та внутрішньої краси, залучає до тебе удачу, успіх і добробут. Бажаємо стабільного успіху, спокою і розкішного життя.

***

Мила Христя, я тебе від щирого серця вітаю з іменинами та бажаю яскравих променів щастя в житті, чудових миттєвостей, неймовірних чудес, добрих емоцій, веселих жартів, яскравих свят, цікавих захоплень і щирих почуттів. Нехай у тебе все виходить, нехай поруч з тобою завжди буде твоя удача і світла надія.

***

Жінку-загадку, жінку-цукерочку привітаю з іменинами. Христю, бажаю, щоб губи втомлювалися лише від пристрасних поцілунків, ручки – від великих коштів, ніжки – від веселого танцю життя, а серце – від вибору між кращим і найкращим.

***

Жінка-диво і казка, вітаю тебе з Днем Ангела, Христино! Хочу побажати, щоб на шляху не зустрічалися осли та козли, щоб не доводилося працювати, немов колгоспна коняка, щоб до того, чого бажаєш, вироблена була акуляча хватка, щоб всі жінки світу заздрили твоїй красі, а мужики побачивши тебе пускали слинки до самої підлоги.

До теми: Привітання з Днем ангела Христини 2020: вірші, смс і проза на іменини