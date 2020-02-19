День Ангела Христини 2020: значення імені, сумісність і характер власниць

Христини святкують свій День Ангела 19 лютого. Читайте далі та дізнайтеся все про значення імені Христина: особливості, походження, характер, а також любовну й професійну сумісність іменинниць.

Ім'я Христина має латинське походження й означає "християнка". Ім'я має біблійське коріння, тож Христина має безпосередньо охорону того, у кого вірує. Свій День Ангела Христі святкують кілька разів на рік – 6 та 19 лютого, а також 13 та 26 березня. 18 та 31 травня, 24 липня та 6 серпня.

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Характер власниць імені Христина

Ім'я Христина входить до тридцятки найпопулярніших жіночих імен й посідає 23-25 позицію. За статистикою 9-11 дівчаток з 1000 новонароджених називають Христями. Ім'я Христина ідеально підходить дівчатам, які народилися під знаком зодіаку Діва або Лев. У дитинстві дівчатка з цим іменем імпульсивні, енергійні, кмітливі, непередбачувані, життєлюбні, практичні, цілеспрямовані та сором'язливі. Зазвичай у Христі характер легкий та рішучий. Ці жінки вміють слухати та розуміти, проте дуже вразливі. Найголовніша риса Христин – здатність досягати поставлених цілей навіть в умовах, які не сприяють цьому. Христина погано ставиться до людей грубих, конфліктних та злих. Вона уникає спілкування з грубими чоловіками, намагається оточувати себе тільки порядними людьми. Які професії підходять Христині Зважаючи на характер Христинки, то у майбутньому їй варто обирати професію, яка буде приносити їй гроші. Швидше за все, Христина буде відчувати потребу добитися високого положення в суспільстві, для чого може обрати будь-яку модну професію або ж просто буде прагнути зав'язати спілкування з людьми з високих кіл. Христя – кар'єристка і мрійниця. Якщо вона стане домогосподаркою й не збудує свою кар'єру, то все одно не припинить мріяти про неї. Христина навряд чи буде мати потребу в грошах. Стале фінансове становище дівчини зможе забезпечити собі сама. Сумісність імені Христина Вважається, що Христині найкраще будувати стосунки з чоловіками, яких звуть Святослав, Семен, Трохим, Кузьма, Єгор, Федір, Андрій, Борис. Це найкраща романтична сумісність – вона буде щаслива у шлюбі з цими чоловіками! У любовних справах Христя досить велелюбна. У шлюбі Христя – непостійна. Вона може швидко розчаруватися у партнері та втратити інтерес до нього. Сила її почуттів залежить від поведінки обранця. Їй важлива новизна у стосунках. Сім'я для Христинки важлива. Вона дуже дорожить атмосферою свого сімейного гніздечка і не любить, коли ідилію порушують непрохані гості. Вона чудова господиня. Христина вимоглива до чоловіка, проте оточена турботою, любов'ю і ласкою жінка у відповідь оточить свого коханого чоловіка теплотою і ніжністю. Читайте також: Картинки з Днем ангела для привітання з іменинами