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Привітання на День ангела Олександра 2020 у прозі: побажання своїми словами

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З Днем Ангела Олександра! - фото 1
З Днем Ангела Олександра!

4 жовтня Олександри відзначають свій День ангела. З нагоди цього свята ми підготували для вас найкращі привітання у прозі для іменинників. Поздоровте своїх знайомих Сашків з їхніми іменинами.

Ім'я Олександр у перекладі зі латини означає "захисник". Свій День ангела Олександри святкують кілька разів у році, зокрема, 4 жовтня. Зібрали для вас привітання з іменинами Олександра українською мовою у прозі та своїми словам, які подарують гарний настрій винуватцям цього свята.

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Надішліть Саші найкращі поздоровлення:

Привітання Олександру з іменинами у прозі

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Я вітаю тебе, сміливий і гордий Олександре! Бажаю свого не втрачати, а непотрібного не шукати. Бажаю з кожним днем ​​домагатися успіху, визнання і щастя в житті. Сашко, будь завжди верхи на коні, не втрачай свого бойового духу. Бажаю тобі здоров'я, невичерпної енергії та супутньої удачі на життєвому шляху.

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Олександре, я тебе від душі вітаю і хочу побажати завжди впевнено тримати свої позиції та ніколи не кидати почате на півдорозі. Нехай грандіозним буде успіх у справах, нехай неймовірним буде щастя в житті. Бажаю слідувати по стежці удачі та неодмінно домагатися великих перемог.

Привітання на День ангела Олександра 2020 у прозі: побажання своїми словами - фото 428574

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Вітаю тебе, Олександре! Твоє ім'я означає "захисник", ось тому я і хочу побажати тобі завжди твердо і браво захищати своїх близьких, свої почуття, свої мрії від будь-якої заздрості та невдачі. Будь гордим і успішним Олександром, добрим і веселим Сашком! Бажаю тобі успіху, реалізації всіх ідей і просування кар'єрними сходами. Будь здоровий і щасливий, не піддавайся обставинам і вір тільки в краще, долаючи будь-які перешкоди та перепони. Нехай твоє серце завжди буде відкрито для щирих і добрих людей! Всіх благ тобі, дорогий!

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Дорогий Олександр, сьогодні я від душі тебе вітаю і хочу побажати завжди бути впевненим борцем за своє щастя і справжнім переможцем. Нехай тебе нічого в цьому житті не лякає і не розчаровує, нехай кожен день буде сповнений вогню впевненості та цілеспрямованості. Успіху та удачі тобі, Олександре, здоров'я і відваги, гідних перемог і любові.

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Вітаю з днем ​​ангела тебе, Олександре! Від щирого серця бажаю бути господарем своєї долі. Нехай всі бажання збуваються саме так, як тобі хочеться, і саме тоді, коли тобі це потрібно. Нехай радість всюди буде присутня у твоєму житті, а близькі та рідні ніколи не розчаровують. Нехай твій шлях приведе тебе до успіху і добробуту, нехай кожна дорога в життя буде усипана удачею і везінням, щиро бажаю бути щасливою людиною і коханим чоловіком. Зі святом і всього прекрасного!

Короткі вітання з Днем ангела Саші своїми словами

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Сашко, дорогий, у твій день побажаю тобі бути завжди на позитиві, не зупинятися ні перед чим, сміливо і красиво писати довгу історію щастя і любові свого життя, в якій неодмінно буде місце для світлих мрій і великих справ.

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Дорогий Олександр, щиро вітаю тебе! Хочу побажати, щоб фортуна завжди посміхалася, щоб кожна заповітна мрія збувалася, щоб інтуїція твоя ніколи не помилялася, щоб жити тобі було завжди красиво і легко.

Привітання на День ангела Олександра 2020 у прозі: побажання своїми словами - фото 428573

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Вітаю, Олександре! Бажаю бути сміливим завойовником, мужнім переможцем. Нехай кожен день обіцяє тобі успіх, достаток і везіння. Бажаю тобі, Сашко, здоров'я, сил, амбіцій, поваги та змін в житті тільки на краще!

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Олександр, вітаю від душі та бажаю завжди бути на рівні, постійно домагатися нових успіхів і перемог, зберігати в серці любов і міцно дорожити щирою дружбою. Удачі в будь-яких пошуках і везіння в будь-яких справах!

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Хочу привітати тебе, дорогий Олександр і побажати чудового настрою і постійного везіння, нехай все, про що мрієш – збудеться. Будь щасливим і радій життю!

Оригінальні поздоровлення для Олександра в День ангела прозою

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Дорогий іменинник, вітаю з Днем Ангела і бажаю тобі завжди бути таким же успішні в будь-яких життєвих починаннях, яким був твій тезка – Олександр Македонський – у своїх військових кампаніях. Бажаю бути сильним, впевненим у собі та ніколи не пізнати зради.

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Вітаю тебе, дорогий Олександре! Олександр – захисник, Олександр – герой, і я тобі бажаю завжди браво захищати своїх рідних і близьких, свої принципи та життєві позиції, свої ідеали та ідеї. Сашко, будь всебічно розвинений, багатогранно захоплений і по-справжньому щасливий.

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Олександре, з обов'язку твого імені ти повинен бути захисником, справжнім чоловіком. Завжди завзято дотримуватися своєї мети. Бажаю тобі завжди добиватися бажаного, душевного спокою та сімейного добробуту! З упевненістю йди по життю, досягай нових висот. Нехай кар'єра не знає перешкод, а фінанси – кризи. З Днем Ангела!

Привітання на День ангела Олександра 2020 у прозі: побажання своїми словами - фото 428572

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Вітаю від душі, чудовий Олександре! Нехай твій шлях висвітлює яскраве світло удачі та любові, нехай твоє життя буде повне щастя і надії, нехай твоє серце завжди зігрівається любов'ю, нехай твоя душа вільно ширяє в хмарах успіху і радості.

***

Шановний Олександре, бажаю вам твердої чоловічої руки, відповідальності та самовпевненості. Нехай завжди буде стабільний достаток, взаєморозуміння будинку в сім'ї та успіх в роботі. Нехай фортуна завжди крокує за спиною, підказуючи зробити правильний та безпомилковий вибір.

До теми: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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