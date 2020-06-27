Зірка Дивних див зіграла сестру Шерлока Холмса у новому фільмі: перші фото

Netflix показав перші кадри з фільму "Enola Holmes" ("Енола Холмс"), головну роль в якому зіграла Міллі Боббі Браун, відома завдяки серіалу "Дивні дива". Дивіться перші кадри зі знімального майданчику.

Картина розповість альтернативну версію історії про Шерлока Холмса і зосередиться на долі молодшої сестри детектива. Сценарій фільму заснований на книзі Ненсі Спрингер "An Enola Holmes Mystery".

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У проєкті також знімуться Генрі Кавілл у ролі Шерлока і Хелена Бонем Картер в ролі матері брата і сестри. Тож зірковий каст дуже і дуже крутий!

Фільм вийде у вересні 2020 року.

Міллі Боббі Браун працює над ще одним проєктом для Netflix. Вона є виконавчим продюсером і автором сюжету нової драми стрімінгового сервісу "A Time Lost" разом зі своєю сестрою Пейдж.

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