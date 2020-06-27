На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Зірка Дивних див зіграла сестру Шерлока Холмса у новому фільмі: перші фото
-
- 22
Netflix показав перші кадри з фільму "Enola Holmes" ("Енола Холмс"), головну роль в якому зіграла Міллі Боббі Браун, відома завдяки серіалу "Дивні дива". Дивіться перші кадри зі знімального майданчику.
Картина розповість альтернативну версію історії про Шерлока Холмса і зосередиться на долі молодшої сестри детектива. Сценарій фільму заснований на книзі Ненсі Спрингер "An Enola Holmes Mystery".
Перевірте себе та пройдіть крутий тест: Вгадай, з якого фільму ця відома цитата
У проєкті також знімуться Генрі Кавілл у ролі Шерлока і Хелена Бонем Картер в ролі матері брата і сестри. Тож зірковий каст дуже і дуже крутий!
Фільм вийде у вересні 2020 року.
Міллі Боббі Браун працює над ще одним проєктом для Netflix. Вона є виконавчим продюсером і автором сюжету нової драми стрімінгового сервісу "A Time Lost" разом зі своєю сестрою Пейдж.
Читайте також: Netflix готує до виходу аніме-серіал за мотивами гри Cyberpunk 2077
-
18:45МастерШеф Професіонали 2 сезон 18 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:185 сцен після титрів з відомих фільмів, які чомусь вирізали
-
18:00Гороскоп на 28 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Зірка Дивних див зіграла сестру Шерлока Холмса у новому фільмі: перші фото
-
17:13Учені розповіли, чому з віком так складно скинути зайву вагу
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:44Карантин посприяв: Джордж Мартін розповів, коли вийде довгоочікуваний роман
-
16:17Основні правила правильного харчування для новачків
-
15:43Новий Ford F-150 нашпигований "пасхалками": що виявили оглядачі
-
15:15Регіна Тодоренко після скандалу показала нове фото
-
14:44Експерт назвав головну фішку нового дизайну macOS Big Sur
-
14:18Як сісти на шпагат після 30 років
-
13:46Які знаки Зодіаку мандрують найбільше
-
13:17Наталія Орейро показала, як виглядала до популярності
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:43Борець-депутат Жан Беленюк дав пораду боксеру Усику
-
12:15Чотири ознаки того, що вас не люблять на роботі
-
11:45Вчені оцінили кількість екзопланет з океанами: несподівані дані
-
11:135 способів пережити спеку без кондиціонера
-
10:42Як розставання з партнером змінює роботу нашого мозку
-
10:17Переможниця Холостяка Даша у відвертому бікіні розслабилася на пляжі
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 27 червня
-
09:30Названі цілющі властивості чорного перцю
-
08:54Співробітник NASA показав, як виглядає захід Сонця на різних планетах: космічне відео
-
08:30Porsche 718 оснастили незвичним 7-діапазонним роботом
-
18:185 сцен після титрів з відомих фільмів, які чомусь вирізали
-
13:46Які знаки Зодіаку мандрують найбільше
-
12:15Чотири ознаки того, що вас не люблять на роботі
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 27 червня
-
08:13Не моріть себе голодом: найкращі літні продукти, які дозволять схуднути
- 26 червня
-
21:29Ідеальне продовження вечері: 5 правил відмінного сексу на кухні (18+)
-
19:25Погода на вихідні в Україні: на Заході знову дощі, а в Києві – сонячно
-
18:00Ви це зможете! 5 книг з корисними порадами, які надихнуть вас на зміни
-
16:00Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
-
14:3115 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те
-
12:00ТЕСТ: Які місця в Україні тобі варто відвідати
-
09:13Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 26 червня
-
07:13Погода в Україні 26 червня: у яких областях затримаються дощі
- 25 червня
-
21:26Весільні фотографи назвали 4 ознаки того, що ваш шлюб приречений
-
18:55Скільки вам було років, коли ви це дізнались? 10 шокуючих фактів про звичні речі
-
16:21Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу
-
14:23Названі найбагатші народні депутати України: рейтинг ТОП 25
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця відома цитата
-
09:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 25 червня
-
07:11Погода в Україні 25 червня: точний прогноз на сьогодні
- 24 червня
-
21:50Виводимо її на чисту воду: як виявити, що вона симулює оргазм
-
19:00Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками
-
16:23Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому
-
14:05Від вечірок до серіалів: 7 найкращих варіантів літнього дозвілля
-
12:00ТЕСТ: Вгадай професію людини за фото!