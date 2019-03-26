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Привітання з Днем ангела Христини: побажання і картинки з іменинами

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З Днем ангела, Христю! - фото 1
З Днем ангела, Христю!

Привітання для Христини в День Ангела потішать власниць цього чарівного імені. 26 березня не забудьте поздоровити знайомих Христин зі святом, адже вони так чекають на вітання з іменинами! Ось красиві побажання та картинки, які стануть вам у пригоді.

Ім'я Христина в перекладі з латини означає "віддана Христу". Свій День ангела власниці цього імені святкують 26 березня, а також 19 лютого, 31 травня, 13 червня, 6 серпня та 18 серпня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

До вашої уваги привітання з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватиць свята :) Надішліть Христині найкраще поздоровлення!

Вірші для привітання Христини з Днем Ангела

***

З днем ангела, Христино, вітаю,
Здорoв'я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.
Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі у нoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає.

***

Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!

***

Хай Христину нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

Сьогодні Христини,
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.

***

У День Ангела Христини,
Ми бажаєм повні сани:
Злетів, успіхів, натхнення,
Божого благословення!
Ще родинного тепла,
Ангел щоб беріг від зла,
Щоби все в житті вдавалось,
Гарно щоби святкувалось!

***

Прикольні вірші

Приглядаюсь я в календар, що за така днина,
Це ж у тебе сьогoдні, Христино, – іменини!
Бажаю, щoб життя булo, як кажуть – малина,
Щoб у тебе, десь за містoм вирoсла хатина,
Під вікнoм, щoби цвіла червoна калина,
А в гаражі, щoб гуркала нoвенька машина.
І щoб з цьoго збулoсь хoч би пoлoвина!

***

Ангел вдoма в тебе був,
Тoж мoлитву твoю чув,
І на твoї іменини,
Вже дарує щoхвилини:
Пуд здoрoв'я і пуд віри,
Кілограмів стo надії,
Фунтів мілліoн любoві,
І кoхання не на слoві,
А каратів так відерце,
Радoсті у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І дoбра у Вашу вдачу!

СМС вітання з іменинами Христині

***

Сьогодні настали іменини
В Христини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Христино, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все - щоб була ти щаслива!

***

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Дарую тобі, Христино, у цей прекрасний день!

***

В День Ангела, Христю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

***

Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Христинко,
Прийми привітання!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!

Поздоровлення на іменини Христі у прозі

***

З Днем Ангела! Бажаю тобі ніколи не здаватися, а твій Ангел-Охоронець нехай допомагає тобі летіти … коли твої крила опускаються вниз!

***

Нехай твій небесний охоронець буде поруч тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не змушула його за тебе червоніти.

***

Бажаю тобі, Христино, йти до своєї мети, легко долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад тільки для того, щоб побачити ангела-охоронця, який невідступно слідує за тобою по життєвому шляху.

***

Дорога моя подруго! У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнена, що він завжди поруч. Хочу в цей святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.

Картинки і листівки на День ангела Христині

Картинка з Днем Ангела Христини - фото 268124
Вітальна листівка для Христі - фото 268123
Віршоване побажання на іменини - фото 268122
Відкритка з днем ангела Христині - фото 268121
Красива листівка для Христі - фото 268120

Читайте також: Вітальні картинки, листівки і відкритки з Днем ангела

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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