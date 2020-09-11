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Привітання з Днем ангела Олександра 2020: вірші, проза й смс на іменини
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Красиві привітання з Днем Ангела Олександра потішать власників цього імені. 12 вересня не забудьте поздоровити знайомих Олександрів зі святом, адже вони так чекають на вітання з іменинами!
Ім'я Олександр у перекладі з грецької мови має кілька значень, зокрема – "захисник". Рання версія трактування імені була така – "чоловік, який оберігає". Свій День ангела Олександри також святкують кілька разів на рік: 17 січня, 7 лютого, 8, 22, 26, 28, 29 березня, 9, 23, 30 квітня, 3, 4, 26, 27, 29 травня, 2, 5, 8, 11, 22, 23 червня, 16, 22, 23 липня, 7, 11, 14, 24, 25 серпня, 3, 12 вересня, 5, 11, 14 жовтня, 4, 12, 22 листопада, 6, 7, 25 грудня.
Тут більше: Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами
Підготували для вас привітання Олександру з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята :) Надішліть Сашкові найкраще поздоровлення!
- Привітання у віршах
- Короткі SMS побажання
- Поздоровлення своїми словами (прозою)
- Вітальні листівки і картинки
Вірші для привітання з Днем Ангела Олександра
***
З днем твоїм тебе сьогодні
Олександр, вітаємо!
Багато сил і оптимізму,
І енергії бажаємо!
Щоб азарт не згасав,
І настрій не зникав,
Натхнення випромінюй,
Благоденствуй, процвітай.
Нехай веде тебе успіх,
І звучить веселий сміх,
А удача поруч буде,
І доля тебе балує!
***
У житті удачі, везіння в долі
Тобі, Олександр я бажаю,
Сум і біда дороги до тебе
Нехай не знайдуть, не впізнають.
Ім'я тобі – захисник, боєць,
Тобі оборону тримати,
Бажаю рідних і коханих берегти
І в житті щасливим стати.
***
Вітаю, Олександр,
І бажаю бути здоровим,
Увінчає нехай доля
Віночком тебе лавровим.
Вір завжди у свою вдачу,
Сильним і відважним будь,
Вистачить хай мужності, удачі,
Щоб подужати головний шлях.
Почуття нехай зігріють серце,
Віра нехай веде вперед,
Нехай в роботі, в житті особистому
Неодмінно буде щасливий кінець.
***
Класний хлопець ти, Сашка!
Поздоровлення приймай –
Будь успішний і щасливий,
Багатий і працьовитий.
Побажати хочу здоров'я,
Миру, благ твоїй родині.
Щоб щастя повний короб
Принесла доля тобі.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела, Олександр,
Прийми найщиріші мої привітання!
***
Хай тобі, Олександре, життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде поруч з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
В Олександра іменини!
Бажаю тобі тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
У житті кохати когось лише одного!
СМС поздоровлення Саші з іменинами
***
Цілеспрямованого Олександра вітаємо з Днем ангела! Бажаємо завжди бути в строю, крокувати в ногу по життю зі щастям, удачею, добром і здоров'ям!
***
Хочу привітати тебе, дорогий Олександре і побажати чудового настрою і постійного везіння, нехай все, про що мрієш – збудеться. Будь щасливим і радій життю!
***
Дорогий Олександр, зі святом! Бажаю тобі бути сміливим і амбітним, домогтися будь-яких цілей і стати щасливим володарем крутого авто, шикарного будинку і люблячої сім'ї! Вітаю!
***
Олександре, вітаю! Нехай у твоє життя вростає щастя, немов коріння дерев. Нехай кожну хвилину вривається ураган сміху, вітер посмішок і прекрасних змін. Бажаю насолоджуватися своїми перемогами!
***
Вітаю, Олександре! Нехай ти завжди бачиш щасливі очі коханих і хай ваші серця стукають в унісон. Сильним і сміливим бути бажаю, щоб будь-яке рішення вело тебе вірним шляхом.
***
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Олександре, нехай у тебе в житті все буде на вищому рівні, нехай тебе оточують чесні та порядні люди, друзі не заздрять, а вороги не зловтішаються. Любові тобі, здоров'я і взаєморозуміння!
***
Дорогий і милий Олександре, щиро вітаю тебе! Хочу побажати, щоб фортуна завжди посміхалася, щоб кожна заповітна мрія збувалася, щоб інтуїція твоя ніколи не помилялася, щоб жити тобі було завжди красиво і легко.
Вітання на День Ангела Олександра у прозі
***
З Днем ангела, Олександре! Бажаю тобі успіху, реалізації всіх ідей і просування по кар'єрних сходах. Будь здоровий і щасливий, не піддавайся обставинам і вір тільки в краще, долаючи будь-які перешкоди та перепони. Нехай твоє серце завжди буде відкрито для щирих і добрих людей!
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Дорогий Олександре, сьогодні я від душі тебе вітаю і хочу побажати завжди бути впевненим борцем за своє щастя і справжнім переможцем. Нехай тебе нічого в цьому житті не лякає і не розчаровує, нехай кожен день буде сповнений вогню впевненості та цілеспрямованості. Успіху та удачі тобі, Олександре, здоров'я і відваги, гідних перемог і любові.
***
Вітаю з іменинами тебе, Сашко! Від щирого серця бажаю бути господарем своєї долі. Нехай всі бажання збуваються саме так, як тобі хочеться, і саме тоді, коли тобі це потрібно. Нехай радість всюди буде присутня у твоєму житті, а близькі та рідні ніколи не розчаровують. Зі святом і всього тобі найпрекраснішого!
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Від щирого серця вітаю тебе, дорогий Сашко! Нехай твій шлях приведе тебе до успіху і добробуту, нехай кожна дорога в житті буде усипана удачею і везінням, щиро бажаю бути щасливою людиною і міцно коханим чоловіком. Бадьорості душі та тіла, оптимізму і високих цілей, впевнених сил і доброї удачі, вірних друзів та щирої любові, великих перемог і яскравих емоцій тобі!
***
Сашко, дорогий, у твій День ангела побажаю тобі бути завжди на позитиві, не зупинятися ні перед чим, сміливо і красиво писати довгу історію щастя і любові свого життя, в якій неодмінно буде місце для світлих мрій і великих справ. Бажаю завжди бути на вищому рівні, постійно домагатися нових успіхів і перемог, зберігати в серці вірну любов і міцно дорожити щирою дружбою. Удачі в будь-яких пошуках і везіння в будь-яких справах!
***
Олександре, я тебе від душі вітаю і хочу побажати завжди впевнено тримати свої позиції та ніколи не кидати почате на півдорозі. Нехай грандіозним буде успіх у справах, нехай неймовірним буде щастя в житті. Бажаю слідувати по стежці удачі та неодмінно домагатися великих перемог!
***
Вітаю тебе, Олександре! Твоє ім'я означає "захисник", ось тому я і хочу побажати тобі завжди твердо і браво захищати своїх близьких, свої почуття, свої мрії від будь-якої заздрості та невдачі. Будь гордим і успішним Олександром, добрим і веселим Сашком! Всіх благ тобі, дорогий!
Вітальні картинки для Сашка на іменини
Тут більше: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини
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