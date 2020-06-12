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Від GTA 5 до Resident Evil 8: які нові ігри вийдуть для PlayStation 5

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PlayStation 5 - фото 1
PlayStation 5

Компанія Sony презентувала нову PlayStation 5 та показала анонси ігор для нової консолі. Дивіться найважливіші трейлери з цієї презентації.

На презентації PlayStation 5 показали чимало ігор, серед яких є як повноцінні ексклюзиви, так і мультиплатформні проєкти. Попередні витоки свідчать, що в релізи першої хвилі увійдуть 38 ігор.

Це цікаво: Як виглядає нова консоль PlayStation 5

Зібрали для вас найголовніші анонси гучних новинок для PS 5.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Продовження гри про пригоди Людини-павука. Минулого разу головним героєм був Пітер Паркер, а цього разу ним став Майлз Моралес, про якого багато хто дізнався після мультика "Людина-павук: Крізь всесвіти". Marvel's Spider-Man: Miles Morales вийде на PS5 вже в кінці 2020 року.

Resident Evil Village

"Оселю Зла" знову не впізнати: тепер це готичний горор від першого обличчя про страшних селян. Чекати доведеться принаймні до 2021 року.

GTA 5

Оновлена версія GTA 5 з поліпшеною графікою з'явиться на PS5 в другій половині 2021 року. До цього гра вже виходила на PS3 і PS4.

Gran Turismo 7

Найважливіший анонс для любителів автосимуляторів – нова частина гоночної серії Gran Turismo. Дата виходу поки що не оголошена.

Horizon Forbidden West

Продовження однієї з найкрасивіших ігор для PS4, в якій потрібно досліджувати порослі мохом і джунглями старі міста і боротися з роботами-тваринами. Нова частина виглядає вражаюче! Але дату виходу так і не оголосили.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Трейлер нової гри про галактичних рейнджерів вже неможливо відрізнити від мультфільму Pixar. А ще з цього відео помітна головна перевага PS5 в порівнянні з PS4 – швидкі завантаження рівнів. Завдяки цьому персонажі в одну мить переміщаються з одного всесвіту в інший за допомогою порталу.

Stray

Бродячий кіт із рюкзаком на спині намагається розкрити таємницю футуристичного міста, населеного роботами.

Hitman 3

Черговий випуск гри про пригоди найманого вбивці зі штрихкодом на шиї. Знову потрібно буде придумувати витончені плани щодо усунення жертв.

Список усіх підтверджених ігор для PS5:

  • Spider-Man: Miles Morales (ексклюзив PS5)
  • Gran Turismo 7
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Project Athia
  • Stray
  • Returnal
  • Sackboy: A Big Adventure (ексклюзив PS5)
  • Kena: Bridge of Spirits (тимчасовий ексклюзив PS5)
  • Oddworld: Soulstorm (тимчасовий ексклюзив Sony)
  • GhostWire Tokyo
  • Godfall (тимчасовий ексклюзив Sony)
  • Destruction AllStars (ексклюзив PS5)
  • Solar Ash (тимчасовий ексклюзив Sony)
  • Goodbye Volcano High (тимчасовий ексклюзив Sony)
  • Hitman III
  • Astro Bot
  • Little Devil Inside (тимчасовий ексклюзив Sony)
  • NBA 2K21
  • Bugsnax
  • Deathloop
  • Resident Evil: Village
  • Pragmata
  • Horizon: Forbidden West (ексклюзив PS5)
  • Grand Theft Auto 5 Enhanced

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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