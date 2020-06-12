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Від GTA 5 до Resident Evil 8: які нові ігри вийдуть для PlayStation 5
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Компанія Sony презентувала нову PlayStation 5 та показала анонси ігор для нової консолі. Дивіться найважливіші трейлери з цієї презентації.
На презентації PlayStation 5 показали чимало ігор, серед яких є як повноцінні ексклюзиви, так і мультиплатформні проєкти. Попередні витоки свідчать, що в релізи першої хвилі увійдуть 38 ігор.
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Зібрали для вас найголовніші анонси гучних новинок для PS 5.
Marvel's Spider-Man: Miles Morales
Продовження гри про пригоди Людини-павука. Минулого разу головним героєм був Пітер Паркер, а цього разу ним став Майлз Моралес, про якого багато хто дізнався після мультика "Людина-павук: Крізь всесвіти". Marvel's Spider-Man: Miles Morales вийде на PS5 вже в кінці 2020 року.
Resident Evil Village
"Оселю Зла" знову не впізнати: тепер це готичний горор від першого обличчя про страшних селян. Чекати доведеться принаймні до 2021 року.
GTA 5
Оновлена версія GTA 5 з поліпшеною графікою з'явиться на PS5 в другій половині 2021 року. До цього гра вже виходила на PS3 і PS4.
Gran Turismo 7
Найважливіший анонс для любителів автосимуляторів – нова частина гоночної серії Gran Turismo. Дата виходу поки що не оголошена.
Horizon Forbidden West
Продовження однієї з найкрасивіших ігор для PS4, в якій потрібно досліджувати порослі мохом і джунглями старі міста і боротися з роботами-тваринами. Нова частина виглядає вражаюче! Але дату виходу так і не оголосили.
Ratchet & Clank: Rift Apart
Трейлер нової гри про галактичних рейнджерів вже неможливо відрізнити від мультфільму Pixar. А ще з цього відео помітна головна перевага PS5 в порівнянні з PS4 – швидкі завантаження рівнів. Завдяки цьому персонажі в одну мить переміщаються з одного всесвіту в інший за допомогою порталу.
Stray
Бродячий кіт із рюкзаком на спині намагається розкрити таємницю футуристичного міста, населеного роботами.
Hitman 3
Черговий випуск гри про пригоди найманого вбивці зі штрихкодом на шиї. Знову потрібно буде придумувати витончені плани щодо усунення жертв.
Список усіх підтверджених ігор для PS5:
- Spider-Man: Miles Morales (ексклюзив PS5)
- Gran Turismo 7
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Project Athia
- Stray
- Returnal
- Sackboy: A Big Adventure (ексклюзив PS5)
- Kena: Bridge of Spirits (тимчасовий ексклюзив PS5)
- Oddworld: Soulstorm (тимчасовий ексклюзив Sony)
- GhostWire Tokyo
- Godfall (тимчасовий ексклюзив Sony)
- Destruction AllStars (ексклюзив PS5)
- Solar Ash (тимчасовий ексклюзив Sony)
- Goodbye Volcano High (тимчасовий ексклюзив Sony)
- Hitman III
- Astro Bot
- Little Devil Inside (тимчасовий ексклюзив Sony)
- NBA 2K21
- Bugsnax
- Deathloop
- Resident Evil: Village
- Pragmata
- Horizon: Forbidden West (ексклюзив PS5)
- Grand Theft Auto 5 Enhanced
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