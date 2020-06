Від GTA 5 до Resident Evil 8: які нові ігри вийдуть для PlayStation 5

Компанія Sony презентувала нову PlayStation 5 та показала анонси ігор для нової консолі. Дивіться найважливіші трейлери з цієї презентації.

На презентації PlayStation 5 показали чимало ігор, серед яких є як повноцінні ексклюзиви, так і мультиплатформні проєкти. Попередні витоки свідчать, що в релізи першої хвилі увійдуть 38 ігор.

Зібрали для вас найголовніші анонси гучних новинок для PS 5.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Продовження гри про пригоди Людини-павука. Минулого разу головним героєм був Пітер Паркер, а цього разу ним став Майлз Моралес, про якого багато хто дізнався після мультика "Людина-павук: Крізь всесвіти". Marvel's Spider-Man: Miles Morales вийде на PS5 вже в кінці 2020 року.

Resident Evil Village

"Оселю Зла" знову не впізнати: тепер це готичний горор від першого обличчя про страшних селян. Чекати доведеться принаймні до 2021 року.

GTA 5

Оновлена версія GTA 5 з поліпшеною графікою з'явиться на PS5 в другій половині 2021 року. До цього гра вже виходила на PS3 і PS4.

Gran Turismo 7

Найважливіший анонс для любителів автосимуляторів – нова частина гоночної серії Gran Turismo. Дата виходу поки що не оголошена.

Horizon Forbidden West

Продовження однієї з найкрасивіших ігор для PS4, в якій потрібно досліджувати порослі мохом і джунглями старі міста і боротися з роботами-тваринами. Нова частина виглядає вражаюче! Але дату виходу так і не оголосили.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Трейлер нової гри про галактичних рейнджерів вже неможливо відрізнити від мультфільму Pixar. А ще з цього відео помітна головна перевага PS5 в порівнянні з PS4 – швидкі завантаження рівнів. Завдяки цьому персонажі в одну мить переміщаються з одного всесвіту в інший за допомогою порталу.

Stray

Бродячий кіт із рюкзаком на спині намагається розкрити таємницю футуристичного міста, населеного роботами.

Hitman 3

Черговий випуск гри про пригоди найманого вбивці зі штрихкодом на шиї. Знову потрібно буде придумувати витончені плани щодо усунення жертв.

Список усіх підтверджених ігор для PS5:

Spider-Man: Miles Morales (ексклюзив PS5)

Gran Turismo 7

Ratchet & Clank: Rift Apart

Project Athia

Stray

Returnal

Sackboy: A Big Adventure (ексклюзив PS5)

Kena: Bridge of Spirits (тимчасовий ексклюзив PS5)

Oddworld: Soulstorm (тимчасовий ексклюзив Sony)

GhostWire Tokyo

Godfall (тимчасовий ексклюзив Sony)

Destruction AllStars (ексклюзив PS5)

Solar Ash (тимчасовий ексклюзив Sony)

Goodbye Volcano High (тимчасовий ексклюзив Sony)

Hitman III

Astro Bot

Little Devil Inside (тимчасовий ексклюзив Sony)

NBA 2K21

Bugsnax

Deathloop

Resident Evil: Village

Pragmata

Horizon: Forbidden West (ексклюзив PS5)

Grand Theft Auto 5 Enhanced

